GAZAN SOTA
2 minuuttia lukemista
Häkkänen: Gazan tilanne ei vaikuta Suomen asekauppoihin Israelin kanssa
Puolustusministeri Antti Häkkänen on sanonut, että Suomella ei ole tarvetta päivittää linjaustaan asekaupoista Israelin kanssa Gazan tilanteen vuoksi.
Häkkänen: Gazan tilanne ei vaikuta Suomen asekauppoihin Israelin kanssa
Häkkäsen mukaan kysymys Suomen linjauksen päivittämisestä on "irrelevantti". / AP
17 tuntia sitten

Suomen puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) on sanonut Ylelle, että Suomen hallituksella ei ole tarvetta päivittää linjaustaan asekaupoista Israelin kanssa Gazan tilanteen vuoksi.

Jopa Israelin vankka tukija Saksa ilmoitti perjantaina keskeyttävänsä sellaisen sotakaluston viennin maahan, jota voitaisiin käyttää Gazan kaistaleella.

Ylen kysyessä Häkkäseltä, tuleeko Suomi päivittämään linjausta asekaupoista Israelin kanssa, ministeri vastasi sähköpostilla, että kysymys on “irrelevantti”.

Suomesta ei ole vuosikausiin viety Israeliin varsinaisia aseita, ja muukin vienti puolustus- ja kaksikäyttötuotteissa on ollut hyvin vähäistä. Yksittäiset viennit ovat olleet lähinnä erilaisia suojautumiseen liittyviä tarvikkeita. Myöskään suunnitteilla ei ole mitään uusia vientiavauksia Israeliin”, hän kirjoitti.

Suomi on kuitenkin tehnyt merkittäviä aseostoja Israelista, esimerkkinä tästä “Daavidin linko”, joka on ilmapuolustukseen tarkoitettu ohjusjärjestelmä.

Osto on Häkkäsen mukaan etenemässä suunnitellusti.

Jos ilmatorjuntaohjusten kauppa nyt peruttaisiin, seurauksena olisi koko hankinnan palaaminen lähtötilanteeseen. Tämän välttämättä tarvittavan ilmatorjuntakyvyn saaminen viivästyisi useilla vuosilla. Suomi joutuisi myös maksamaan merkittäviä sopimussakkoja. Eli rahaa menisi Israeliin mutta Suomi ei saisi tarvitsemaansa ilmatorjuntakykyä”, Häkkänen argumentoi.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on sanonut, että uusia aseostoja ei tulisi Israelista tehdä Gazan tilanteen vuoksi.

Suositeltu

Suomessa on viimeaikoina käyty runsaasti keskustelua Palestiinan tunnustamisesta, usean länsimaan ilmoitettua tunnustavansa valtion YK:n tulevassa yleiskokouksessa syyskuussa.

Kokoomus-johtoinen hallitus on sanonut, että tällä hetkellä hallituksella ei ole valmisteltavana esitystä Palestiinan tunnustamiseksi.

Samalla kuitenkin tasavallan presidentti Alexander Stubb oli sanonut olevansa valmis hyväksymään esityksen, jos selllainen hänen eteensä tuotaisiin.

Hallituspuolueet kristillisdemokraatit ja perussuomalaiset vastustavat Palestiinan tunnustamista.

Israelin kansanmurha Gazassa on jatkunut pian kaksi vuotta, ja maan armeija on surmannut yli 61 000 palestiinalaista saarretulla kaistaleella sitten lokakuun 11. päivän 2023. Suurin osa kuolleista on naisia ja lapsia.

Erityisesti palestiinalaisten tahallinen nälkiinnyttäminen saarron kautta, sekä ruokaa hakevien ihmisten ampuminen niin sanotuilla avustuspisteillä Israelin toimesta on saanut aikaan laajaa kansainvälistä kritiikkiä.

