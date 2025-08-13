Suomen puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) on sanonut Ylelle, että Suomen hallituksella ei ole tarvetta päivittää linjaustaan asekaupoista Israelin kanssa Gazan tilanteen vuoksi.

Jopa Israelin vankka tukija Saksa ilmoitti perjantaina keskeyttävänsä sellaisen sotakaluston viennin maahan, jota voitaisiin käyttää Gazan kaistaleella.

Ylen kysyessä Häkkäseltä, tuleeko Suomi päivittämään linjausta asekaupoista Israelin kanssa, ministeri vastasi sähköpostilla, että kysymys on “irrelevantti”.

“Suomesta ei ole vuosikausiin viety Israeliin varsinaisia aseita, ja muukin vienti puolustus- ja kaksikäyttötuotteissa on ollut hyvin vähäistä. Yksittäiset viennit ovat olleet lähinnä erilaisia suojautumiseen liittyviä tarvikkeita. Myöskään suunnitteilla ei ole mitään uusia vientiavauksia Israeliin”, hän kirjoitti.

Suomi on kuitenkin tehnyt merkittäviä aseostoja Israelista, esimerkkinä tästä “Daavidin linko”, joka on ilmapuolustukseen tarkoitettu ohjusjärjestelmä.

Osto on Häkkäsen mukaan etenemässä suunnitellusti.

“Jos ilmatorjuntaohjusten kauppa nyt peruttaisiin, seurauksena olisi koko hankinnan palaaminen lähtötilanteeseen. Tämän välttämättä tarvittavan ilmatorjuntakyvyn saaminen viivästyisi useilla vuosilla. Suomi joutuisi myös maksamaan merkittäviä sopimussakkoja. Eli rahaa menisi Israeliin mutta Suomi ei saisi tarvitsemaansa ilmatorjuntakykyä”, Häkkänen argumentoi.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on sanonut, että uusia aseostoja ei tulisi Israelista tehdä Gazan tilanteen vuoksi.