Intia ja Pakistan, jotka ampuivat toisiaan raketeilla ja ohjuksilla tämän vuoden toukokuussa, ovat harvoin samaa mieltä kansainvälisistä kysymyksistä.

Siksi oli poikkeuksellista, että molemmat ydinasevaltiot antoivat keskiviikkona lausunnot, joissa ne tuomitsivat Israelin toimittajien tappamisen Gazassa "julmaksi" ja "järkyttäväksi".

Islamabad ja New Delhi julkaisivat erilliset tiedotteet vastauksena Israelin maanantaina tekemään hyökkäykseen Nasserin lääketieteelliseen kompleksiin Khan Younisissa Etelä-Gazassa, jossa kuoli ainakin 47 palestiinalaista, mukaan lukien kuusi toimittajaa. Hyökkäys herätti maailmanlaajuista paheksuntaa.

Pakistanin ulkoministeriö kuvaili hyökkäystä "järkyttäväksi ja julmaksi" ja totesi, että jatkuvasti siviilien ja toimittajien ottaminen kohteeksi on vakava kansainvälisten ihmisoikeuksien ja humanitaarisen oikeuden sekä lehdistönvapauden loukkaus.

Pakistan toisti vetoomuksensa kansainväliselle yhteisölle "saattaa Israel vastuuseen tällaisista julmuuksista ja ryhtyä konkreettisiin toimiin Israelin rankaisemattomuuden lopettamiseksi", lausunnossa todettiin.

Intia puolestaan totesi, että toimittajien tappaminen Gazassa oli "järkyttävää ja syvästi valitettavaa", ja tuomitsi siviilien kuolemat konfliktissa.