Israelin kahden vuoden aikana surmaamien toimittajien määrä on korkeampi kuin missään muussa maailman konfliktissa viime aikoina.
Kuinka Israelin Nasserin sairaalan verilöyly sai Intian ja Pakistanin samalle aaltopituudelle
Israelin maanantaisessa iskussa Nasserin lääketieteelliseeen kompleksiin kuolleen toimittajan käyttämät varusteet. / Reuters
28. elokuuta 2025

Intia ja Pakistan, jotka ampuivat toisiaan raketeilla ja ohjuksilla tämän vuoden toukokuussa, ovat harvoin samaa mieltä kansainvälisistä kysymyksistä.

Siksi oli poikkeuksellista, että molemmat ydinasevaltiot antoivat keskiviikkona lausunnot, joissa ne tuomitsivat Israelin toimittajien tappamisen Gazassa "julmaksi" ja "järkyttäväksi".

Islamabad ja New Delhi julkaisivat erilliset tiedotteet vastauksena Israelin maanantaina tekemään hyökkäykseen Nasserin lääketieteelliseen kompleksiin Khan Younisissa Etelä-Gazassa, jossa kuoli ainakin 47 palestiinalaista, mukaan lukien kuusi toimittajaa. Hyökkäys herätti maailmanlaajuista paheksuntaa.

Pakistanin ulkoministeriö kuvaili hyökkäystä "järkyttäväksi ja julmaksi" ja totesi, että jatkuvasti siviilien ja toimittajien ottaminen kohteeksi on vakava kansainvälisten ihmisoikeuksien ja humanitaarisen oikeuden sekä lehdistönvapauden loukkaus.

Pakistan toisti vetoomuksensa kansainväliselle yhteisölle "saattaa Israel vastuuseen tällaisista julmuuksista ja ryhtyä konkreettisiin toimiin Israelin rankaisemattomuuden lopettamiseksi", lausunnossa todettiin.

Intia puolestaan totesi, että toimittajien tappaminen Gazassa oli "järkyttävää ja syvästi valitettavaa", ja tuomitsi siviilien kuolemat konfliktissa.

"Toimittajien tappaminen on järkyttävää ja syvästi valitettavaa. Intia on aina tuominnut siviilien kuolemat konflikteissa", ulkoministeriön tiedottaja Randhir Jaiswal sanoi lausunnossaan.

Hän lisäsi: "Ymmärrämme, että Israelin viranomaiset ovat jo käynnistäneet tutkinnan."

Kriitikot väittävät, että Intia pääministeri Narendra Modin johdolla on lähentynyt Israelia, huolimatta maan historiallisesta tuesta palestiinalaisille ja kahden valtion ratkaisulle.

Modi oli myös yksi ensimmäisistä johtajista, joka tuomitsi Hamasin hyökkäyksen Israeliin 7. lokakuuta 2023. Hänen twiittinsä, jossa hän kutsui Hamasia "terroristeiksi", merkitsi muutosta Intian politiikkaan, joka ei ole virallisesti määritellyt palestiinalaista vastarintaryhmää terroristijärjestöksi.

Uudet toimittajien kuolemat Gazassa nostivat lokakuusta 2023 lähtien Israelin hyökkäyksissä kuolleiden palestiinalaistoimittajien määrän 246:een.

Israelin kahden vuoden aikana tappamien toimittajien määrä on korkeampi kuin missään muussa konfliktissa viime aikoina.

