Yli 100 Yhdysvalloissa toimivaa uskonnollista, ihmisoikeus- ja kansalaisoikeusjärjestöä on vedonnut ulkoministeri Marco Rubioon, jotta tämä puuttuisi tilanteeseen ja auttaisi vapauttamaan 16-vuotiaan palestiinalais-amerikkalaisen teinin, jonka Israel on vanginnut. Asiasta kerrottiin tiistaina julkaistussa kirjeessä.

Koalitio, johon kuuluvat muun muassa American Muslims for Palestine (AMP), Jewish Voice for Peace Action, Council on American-Islamic Relations (CAIR), CODEPINK sekä viime vuonna Israelin joukkojen surmaaman 26-vuotiaan turkkilais-amerikkalaisen Aysenur Ezgi Eygi perhe, vaatii kiireellisiä toimia Floridassa syntyneen Mohammad Zaher Ibrahimin vapauttamiseksi.

Teini-ikäinen on ollut Israelin armeijan hallussa helmikuusta lähtien, kun hänet pidätettiin perhematkalla miehitetyllä Länsirannalla.

Ryhmät kertoivat, että Ibrahimia pidetään Oferin vankilassa ”ilman oikeudenkäyntiä”, missä hän on laihtunut yli 13 kiloa ja saanut syyhyn olosuhteissa, joita he kuvaavat ”kaltoinkohteluksi ja epähygieenisiksi”.

Hänen asianajajansa ja perheensä kertovat, että häneltä on evätty lääkärinhoito, riittävä ravinto ja kaikki yhteys vanhempiinsa.

”Mohammed on amerikkalainen lapsi, jolla on yhteisö Floridassa, joka välittää hänestä syvästi. Yhdysvaltain hallituksen vastuulla on suojella kaikkia amerikkalaisia lapsia, myös palestiinalais-amerikkalaisia”, kirjeessä todetaan.