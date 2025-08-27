GAZAN SOTA
Amerikkalaisjärjestöt vaativat palestiinalais-amerikkalaisen teinin vapauttamista Israelista
Israelin armeija pidätti 16-vuotiaan Mohammad Zaher Ibrahimin, kun tämä oli perhematkalla miehitettyllä Länsirannalla helmikuussa tänä vuonna.
Ibrahimia edustavat asianajajat ja hänen perheensä kertovat, että häneltä on evätty lääkärinhoito, riittävä ruoka ja kaikki yhteydenpito vanhempiinsa. / Reuters
27. elokuuta 2025

Yli 100 Yhdysvalloissa toimivaa uskonnollista, ihmisoikeus- ja kansalaisoikeusjärjestöä on vedonnut ulkoministeri Marco Rubioon, jotta tämä puuttuisi tilanteeseen ja auttaisi vapauttamaan 16-vuotiaan palestiinalais-amerikkalaisen teinin, jonka Israel on vanginnut. Asiasta kerrottiin tiistaina julkaistussa kirjeessä.

Koalitio, johon kuuluvat muun muassa American Muslims for Palestine (AMP), Jewish Voice for Peace Action, Council on American-Islamic Relations (CAIR), CODEPINK sekä viime vuonna Israelin joukkojen surmaaman 26-vuotiaan turkkilais-amerikkalaisen Aysenur Ezgi Eygi perhe, vaatii kiireellisiä toimia Floridassa syntyneen Mohammad Zaher Ibrahimin vapauttamiseksi.

Teini-ikäinen on ollut Israelin armeijan hallussa helmikuusta lähtien, kun hänet pidätettiin perhematkalla miehitetyllä Länsirannalla.

Ryhmät kertoivat, että Ibrahimia pidetään Oferin vankilassa ”ilman oikeudenkäyntiä”, missä hän on laihtunut yli 13 kiloa ja saanut syyhyn olosuhteissa, joita he kuvaavat ”kaltoinkohteluksi ja epähygieenisiksi”.

Hänen asianajajansa ja perheensä kertovat, että häneltä on evätty lääkärinhoito, riittävä ravinto ja kaikki yhteys vanhempiinsa.

”Mohammed on amerikkalainen lapsi, jolla on yhteisö Floridassa, joka välittää hänestä syvästi. Yhdysvaltain hallituksen vastuulla on suojella kaikkia amerikkalaisia lapsia, myös palestiinalais-amerikkalaisia”, kirjeessä todetaan.

”Vaadimme, että Yhdysvaltain ulkoministeriö ryhtyy toimiin Mohammed Ibrahimin välittömän vapauttamisen varmistamiseksi Israelin vankilasta ja suojelee Yhdysvaltain kansalaisia, erityisesti lapsia”, kirje jatkaa.

Ibrahimin isä, Zaher, kertoi yhdysvaltalaiselle Zeteo Newsille viime viikolla, että hänen poikansa vietiin perheen kodista Silwadista keskellä yötä raskaasti aseistettujen Israelin sotilaiden toimesta. Poika täytti 16 vuotta ollessaan vangittuna.

Järjestöt totesivat, että hänen pidätyksensä rikkoo neljättä Geneven sopimusta, joka kieltää yksilöiden siirtämisen miehitetyltä alueelta miehittäjän alueelle.

Israelin armeija ei kommentoinut tapausta välittömästi. Myöskään Yhdysvaltain ulkoministeriö ei ole vielä vastannut koalition kirjeeseen.

Kirjoittanut Sadiq S Bhat
