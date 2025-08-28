Turkki tuomitsi ja torjui keskiviikkona Israelin pääministerin lausunnot vuoden 1915 tapahtumista.

“(Benjamin) Netanjahun lausunto vuoden 1915 tapahtumista on yritys käyttää menneitä traagisia tapahtumia poliittisiin tarkoituksiin”, totesi Turkin ulkoministeriö lausunnossaan.

“Netanjahu, jota syytetään hänen roolistaan palestiinalaisiin kohdistetussa kansanmurhassa, yrittää peitellä rikoksia, joihin hän ja hänen hallituksensa ovat syyllstyneet”, ministeriö lisäsi.

“Tuomitsemme ja torjumme tämän lausunnon, joka ei sovi yhteen historiallisten ja laillisten tosiasioiden kanssa”, lausunnossa todettiin.

Turkki vastustaa tapahtumien esittämistä “kansanmurhana” ja kuvailee niitä tragediaksi, jossa molemmat osapuolet kärsivät tappioita.