Turkki tuomitsi ja torjui keskiviikkona Israelin pääministerin lausunnot vuoden 1915 tapahtumista.
“(Benjamin) Netanjahun lausunto vuoden 1915 tapahtumista on yritys käyttää menneitä traagisia tapahtumia poliittisiin tarkoituksiin”, totesi Turkin ulkoministeriö lausunnossaan.
“Netanjahu, jota syytetään hänen roolistaan palestiinalaisiin kohdistetussa kansanmurhassa, yrittää peitellä rikoksia, joihin hän ja hänen hallituksensa ovat syyllstyneet”, ministeriö lisäsi.
“Tuomitsemme ja torjumme tämän lausunnon, joka ei sovi yhteen historiallisten ja laillisten tosiasioiden kanssa”, lausunnossa todettiin.
Turkki vastustaa tapahtumien esittämistä “kansanmurhana” ja kuvailee niitä tragediaksi, jossa molemmat osapuolet kärsivät tappioita.
Ankara on toistuvasti ehdottanut yhteisen historioitsijakomission perustamista Turkin ja Armenian sekä kansainvälisten asiantuntijoiden kesken käsittelemään asiaa.
Israel on tappanut lähes 63 000 palestiinalaista Gazassa lokakuusta 2023 lähtien. Sotilaallinen hyökkäys on tuhonnut alueen, joka kärsii nälänhädästä ja on muuttunut asuinkelvottomaksi.
Viime marraskuussa Kansainvälinen rikostuomioistuin antoi pidätysmääräykset Israelin pääministeri Benjamin Netanjahusta ja hänen entisestä puolustusministeristään Yoav Gallantista sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan Gazassa.
Israelia kohtaan on myös vireillä kansanmurhasyyte Kansainvälisessä tuomioistuimessa Gazan sotatoimien vuoksi.