Israelilaisturistit ovat kaikonneet useista suosituista matkakohteista viimeisen kahden vuoden aikana. Syynä tähän on pelko kasvavasta kansainvälisesta kritiikistä Gazan kansanmurhan vuoksi.

Ylen raportin mukaan Suomesta on kuitenkin yllättäen tullut israelilaisille uusi suosikkikohde. Suomessa ei nimittäin niin helposti törmää valtaviin Palestiinaa tukeviin mielenosoituksiin, Palestiinan valtion tunnustaminen ei näytä etenevän ja asekauppoja Israelin kanssa ei olla keskeyttämässä.

Israelilaiset muodostivat alkuvuonna Rovaniemellä kolmanneksi suurimman matkailijoiden ryhmän saksalaisten ja ranskalaisten jälkeen.

Ylen haastatteleman Lapissa toimivan matkailuyrittäjän Olga Robachan mukaan Suomi näyttäytyy israelilaisille “neutraalina” maana, toisin kuin esimerkiksi Iso-Britannia tai Keski-Euroopan maat.

Hän kertoo myös, että helmikuun ja huhtikuun välisenä aikana viikoittain tulee neljä tilauslentoa Tel Avivista Rovaniemelle.