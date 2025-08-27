GAZAN SOTA
Israelilaiset muodostivat alkuvuonna yhden suurimmista matkailijaryhmistä Lapissa. Israelilaiset uskaltavat matkustaa Suomeen, sillä maa ei ole ottanut näkyvästi kantaa Gazan kansanmurhaan.
Israelilaisturistit ovat kaikonneet useista suosituista matkakohteista viimeisen kahden vuoden aikana. Syynä tähän on pelko kasvavasta kansainvälisesta kritiikistä Gazan kansanmurhan vuoksi.

Ylen raportin mukaan Suomesta on kuitenkin yllättäen tullut israelilaisille uusi suosikkikohde. Suomessa ei nimittäin niin helposti törmää valtaviin Palestiinaa tukeviin mielenosoituksiin, Palestiinan valtion tunnustaminen ei näytä etenevän ja asekauppoja Israelin kanssa ei olla keskeyttämässä.

Israelilaiset muodostivat alkuvuonna Rovaniemellä kolmanneksi suurimman matkailijoiden ryhmän saksalaisten ja ranskalaisten jälkeen.

Ylen haastatteleman Lapissa toimivan matkailuyrittäjän Olga Robachan mukaan Suomi näyttäytyy israelilaisille “neutraalina” maana, toisin kuin esimerkiksi Iso-Britannia tai Keski-Euroopan maat.

Hän kertoo myös, että helmikuun ja huhtikuun välisenä aikana viikoittain tulee neljä tilauslentoa Tel Avivista Rovaniemelle.

Viime vuonna Robachan yrityksellä oli noin 3 000 asiakasta Israelista. Tämä on yrittäjän arvioiden mukaan noin puolet heidän kokonaismäärästään.

Israelilaiset eivät suunnanneet pelkästään Lappiin; heitä riitti myös pääkaupunkiseudulle tuhansittain.

Paikallismedia Israelissa on myös raportoinut israelilaisen matkanjärjestäjän Aviation Linksin 10 miljoonan euron investoinneista lomakohteeseen Lappiin.

Viime aikoina kansainvälien paine Israelia kohtaan sen toimista Gazassa on noussut kansainvälisesti erityisesti pakotetun nälänhädän, toimittajien surmaamisen ja avunhakijoiden ampumisen seurauksena.

Israel on surmannut yli 62 000 palestiinalaista Gazassa kansanmurhan alettua lokakuussa 2023. Suurin osa kuolleista on naisia ja lapsia.

