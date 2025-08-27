Kanadalainen valokuvaaja Valerie Zink ilmoitti henkilökohtaisella Facebook-sivullaan eroavansa Reuters-uutistoimistosta kahdeksan vuoden työskentelyn jälkeen freelance-toimittajana. Hän kertoi, ettei voi enää työskennellä toimistolle, jota hän syyttää Israelin journalistien järjestelmällisen tappamisen oikeuttamisesta ja mahdollistamisesta Gazassa.

Zinkin töitä on julkaistu muun muassa New York Timesissa, Al Jazeerassa sekä useissa medioissa Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa. Hän totesi, että Reutersin uutisointi on osaltaan luonut olosuhteet, joissa 246 journalistia on tapettu sen jälkeen, kun Israel aloitti hyökkäyksensä Gazassa lokakuussa 2023.

Zink viittasi Anas al-Sharifiin, joka oli Pulitzer-palkittu Al Jazeeran toimittaja ja joka tapettiin tiiminsä kanssa Gazan kaupungissa 10. elokuuta.

"Reuters päätti julkaista Israelin täysin perusteettoman väitteen siitä, että al-Sharif olisi ollut Hamasin jäsen – yksi lukemattomista valheista, joita mediat kuten Reuters ovat toistaneet ja antaneet niille uskottavuutta", Zink kirjoitti.

Israelin propagandan välittämistä

Zink tuomitsi myös Reutersin reaktion omien työntekijöidensä tappamiseen.

Maanantaina kameramies Hossam al-Masri oli yksi 20 ihmisestä, jotka kuolivat Israelin iskussa Nasserin sairaalaan.

Zink kuvaili iskua "kaksoisiskuksi" – ensin isketään siviilikohteeseen ja sen jälkeen pelastustyöntekijöihin, lääkintähenkilökuntaan ja journalisteihin.

"Länsimainen media on suoraan vastuussa olosuhteiden luomisesta, joissa tämä voi tapahtua", hän sanoi ja lainasi toimittaja Jeremy Scahillin kritiikkiä: "Jokainen suuri media – New York Timesista Reutersiin – on toiminut Israelin propagandan välittäjänä, kaunistelemalla sotarikoksia ja epäinhimillistämällä uhreja."

Zinkin mukaan toistamalla Israelin armeijan väitteitä ilman faktantarkistusta länsimainen media on "mahdollistanut enemmän journalistien tappamista kahden vuoden aikana yhdellä pienellä maa-alueella kuin ensimmäisessä ja toisessa maailmansodassa, Korean, Vietnamin, Afganistanin, Jugoslavian ja Ukrainan sodissa yhteensä."

Hän syytti Reutersia al-Sharifin hylkäämisestä, vaikka tämä voitti heille Pulitzer-palkinnon.

"Se ei saanut heitä puolustamaan häntä, kun Israelin joukot asettivat hänet tappolistalle... tai kun hän pyysi suojelua sen jälkeen, kun israelilainen tiedottaja uhkasi häntä julkisesti. Se ei saanut heitä raportoimaan hänen kuolemastaan rehellisesti, kun hänet jahdattiin ja tapettiin viikkoja myöhemmin", hän sanoi.

Zink kertoi, ettei voi enää käyttää Reutersin lehdistökorttiaan ilman "syvää häpeää ja surua."

Hän lupasi tehdä tulevaisuudessa työtä Gazan journalistien kunniaksi, joita hän kutsui "rohkeimmiksi ja parhaiksi koskaan eläneiksi."