GAZAN SOTA
3 minuuttia lukemista
Kanadalainen valokuvaaja sanoo Reutersin olevan osavastuussa Israelin 246 Gazan toimittajan murhasta
Valerie Zink sanoo, että uutistoimisto mahdollisti Israelin propagandan ja epäonnistui puolustamaan surmattujen kollegoidensa oikeuksia Gazassa.
Kanadalainen valokuvaaja sanoo Reutersin olevan osavastuussa Israelin 246 Gazan toimittajan murhasta
Kanadalainen kuvajournalisti Valerie Zink jakoi Facebookissa kuvan poikkileikatusta Reutersin pressikortistaan symbolina erostaan. / Facebook/Valerie Zink
27. elokuuta 2025

Kanadalainen valokuvaaja Valerie Zink ilmoitti henkilökohtaisella Facebook-sivullaan eroavansa Reuters-uutistoimistosta kahdeksan vuoden työskentelyn jälkeen freelance-toimittajana. Hän kertoi, ettei voi enää työskennellä toimistolle, jota hän syyttää Israelin journalistien järjestelmällisen tappamisen oikeuttamisesta ja mahdollistamisesta Gazassa.

Zinkin töitä on julkaistu muun muassa New York Timesissa, Al Jazeerassa sekä useissa medioissa Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa. Hän totesi, että Reutersin uutisointi on osaltaan luonut olosuhteet, joissa 246 journalistia on tapettu sen jälkeen, kun Israel aloitti hyökkäyksensä Gazassa lokakuussa 2023.

Zink viittasi Anas al-Sharifiin, joka oli Pulitzer-palkittu Al Jazeeran toimittaja ja joka tapettiin tiiminsä kanssa Gazan kaupungissa 10. elokuuta.

"Reuters päätti julkaista Israelin täysin perusteettoman väitteen siitä, että al-Sharif olisi ollut Hamasin jäsen – yksi lukemattomista valheista, joita mediat kuten Reuters ovat toistaneet ja antaneet niille uskottavuutta", Zink kirjoitti.

Israelin propagandan välittämistä

Zink tuomitsi myös Reutersin reaktion omien työntekijöidensä tappamiseen.

Maanantaina kameramies Hossam al-Masri oli yksi 20 ihmisestä, jotka kuolivat Israelin iskussa Nasserin sairaalaan.

Zink kuvaili iskua "kaksoisiskuksi" – ensin isketään siviilikohteeseen ja sen jälkeen pelastustyöntekijöihin, lääkintähenkilökuntaan ja journalisteihin.

"Länsimainen media on suoraan vastuussa olosuhteiden luomisesta, joissa tämä voi tapahtua", hän sanoi ja lainasi toimittaja Jeremy Scahillin kritiikkiä: "Jokainen suuri media – New York Timesista Reutersiin – on toiminut Israelin propagandan välittäjänä, kaunistelemalla sotarikoksia ja epäinhimillistämällä uhreja."

Zinkin mukaan toistamalla Israelin armeijan väitteitä ilman faktantarkistusta länsimainen media on "mahdollistanut enemmän journalistien tappamista kahden vuoden aikana yhdellä pienellä maa-alueella kuin ensimmäisessä ja toisessa maailmansodassa, Korean, Vietnamin, Afganistanin, Jugoslavian ja Ukrainan sodissa yhteensä."

Hän syytti Reutersia al-Sharifin hylkäämisestä, vaikka tämä voitti heille Pulitzer-palkinnon.

"Se ei saanut heitä puolustamaan häntä, kun Israelin joukot asettivat hänet tappolistalle... tai kun hän pyysi suojelua sen jälkeen, kun israelilainen tiedottaja uhkasi häntä julkisesti. Se ei saanut heitä raportoimaan hänen kuolemastaan rehellisesti, kun hänet jahdattiin ja tapettiin viikkoja myöhemmin", hän sanoi.

Zink kertoi, ettei voi enää käyttää Reutersin lehdistökorttiaan ilman "syvää häpeää ja surua."

Hän lupasi tehdä tulevaisuudessa työtä Gazan journalistien kunniaksi, joita hän kutsui "rohkeimmiksi ja parhaiksi koskaan eläneiksi."

Suositeltu

Kansainvälistä paheksuntaa

Maanantaina Israel iski Nasserin sairaalaan Khan Younisissa, ja ainakin 21 ihmistä kuoli, heidän joukossaan lääkintähenkilökuntaa ja journalisteja.

Kuolleiden joukossa olivat Al Jazeeran Mohammad Salama, Reutersin kameramies Hussam al-Masri, AP:n freelancer Mariam Abu Daqqa, Ahmed Abu Aziz ja Moaz Abu Taha.

Palestiinalaisten journalistien liitto kutsui tätä "avoimeksi sodaksi vapaata mediaa vastaan", kun taas YK:n erityisraportoija Francesca Albanese kehotti valtioita "murtamaan saarron, asettamaan asevientikiellon ja määräämään pakotteita."

Albanese kehotti kaikkia maailman journalisteja korottamaan äänensä rohkeiden palestiinalaisten kollegoidensa joukkomurhaa vastaan samalla, kun nämä dokumentoivat kansanmurhaa.

Toimittajien suojelukomitea CPJ totesi, että kansainvälisen yhteisön on saatettava Israel vastuuseen "jatkuvista laittomista hyökkäyksistä lehdistöä vastaan."

Israelin liittolaiset ilmaisivat huolta iskuista.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron kutsui iskuja "sietämättömiksi" ja sanoi, että journalisteja "on suojeltava kaikissa olosuhteissa."

Saksa ja Espanja vaativat riippumatonta tutkintaa.

Britannian ulkoministeri David Lammy sanoi olevansa "kauhistunut" ja vaati välitöntä tulitaukoa.

Turkki, Qatar, Iran, Egypti ja Saudi-Arabia tuomitsivat tapauksen jyrkästi ja kuvailivat median ja lääkintähenkilökunnan tappamista sotarikokseksi.

Jeddassa kokoontunut Islamilaisen yhteistyön järjestö OIC totesi, että kyseessä on hyökkäys lehdistönvapautta vastaan.

Isku nosti Gazassa lokakuusta 2023 lähtien tapettujen journalistien ja mediatyöntekijöiden määrän ainakin 273:een Al Jazeeran mukaan.

Löydä
Iranin isku tuhosi Israelin johtavan tiedeinstituutin Tel Avivissa Israelin tapettua tiedemiehiä
Israelin ja Iranin välisen konfliktin jälkeen laittomien rajanylitysten määrässä ei ole havaittu nousua: Turkki
Iran purkaa raivoa IAEA:n pääjohtajaa kohtaan, kutsuen häntä Israelin 'hyökkäyssodan kumppaniksi'
Yhdysvallat siirtää sotilaallisia resursseja ja rajoittaa pääsyä sen suurimpaan Lähi-idän tukikohtaan
Intia ottanut sikhien separatistiliikkeen kohteeksi Pohjois-Amerikassa: Kanada
Iskeäkö vaiko ei: Trumpin Iran-dilemma paljastaa syvän repeämän MAGA-kannattajien keskuudessa
Kirjoittanut Sadiq S Bhat
Pohjois-Korea tulee Iranin tueksi, kutsuu Israelia "rauhan syöpäkasvaimeksi"
Trump ylistää Asim Muniria, sanoo keskustelleensa Iranista Pakistanin armeijan päällikön kanssa
Intia-Pakistan tulitaukoa ei saavutettu Yhdysvaltain välityksellä, vaan sotilaallisten neuvottelujen kautta: Modi kertoo Trumpille
Israel on iskenyt Imam Hussein -yliopistoon Teheranissa
Iranin ohjukset vahingoittivat rakennusta ja aiheuttivat tulipaloja Israelissa
Trump kiistää Yhdysvaltojen oman tiedustelun Iranista ja väittää, että Teheran oli 'hyvin lähellä' ydinaseita
Israelin armeija sanoo surmanneensa juuri nimitetyn iranilaisen kenraalin
Venäjän yöllinen hyökkäys Kiovaan tappoi 14 ja haavoitti 44, Ukrainan ministeri sanoo
Entinen Syyrian hallinnon lääkäri sai elinkautisen tuomion Saksassa
Kurkistus TRT Globaliin. Jaa palautteesi!
Contact us