Australialainen sotaveteraani Ben Roberts-Smith hävisi perjantaina valituksen merkittävästä päätöksestä, jossa todettiin hänen syyllistyneen sotarikoksiin Afganistanissa, kertovat paikalliset tiedotusvälineet.

Entinen SAS-kommandosotilas Roberts-Smith on yrittänyt puhdistaa tahriintunutta mainettaan vuodesta 2018 lähtien, jolloin sanomalehdet paljastivat väitteitä, että hän olisi osallistunut aseettomien afganistanilaisten vankien murhiin.

Perjantaina liittovaltion tuomioistuimen tuomarit vahvistivat alkuperäisen päätöksen ja määräsivät Roberts-Smithin maksamaan kunnianloukkausoikeudenkäynnin oikeudenkäyntikulut, joiden arvioitiin olevan yli 25 miljoonaa Australian dollaria (16 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria), ABC News raportoi.

Tuomari Nye Perram pidätti päätöksen perustelut, koska hallituksen on ensin arvioitava kansalliseen turvallisuuteen liittyvät vaikutukset ennen niiden julkaisua.

Julkaistussa yhteenvedossa todettiin, että oli riittävästi todisteita tukemaan päätelmiä, joiden mukaan Roberts-Smith oli ”murhannut neljä afganistanilaista miestä”. Roberts-Smith ilmoitti nyt taistelevansa nimensä puhdistamiseksi Australian korkeimmassa oikeudessa – hänen viimeisessä oikeudellisessa valituskanavassaan.

”Jatkan syyttömyyteni puolustamista ja kiistän nämä törkeät ja ilkeät syytökset”, hän sanoi paikallisille tiedotusvälineille antamassaan lausunnossa. ”Haastamme tämän päätöksen välittömästi Australian korkeimmassa oikeudessa.”

Roberts-Smith väitti valituksessaan, että tuomari oli ”erehtynyt” arvioidessaan joitakin todisteita.

Kunnioitettu sotilas

Perthissä syntynyttä Ben Roberts-Smithiä kuvailtiin ”Australian tunnetuimmaksi ja arvostetuimmaksi elossa olevaksi sotilaaksi”. Hänelle myönnettiin Victoria Cross, Australian korkein sotilaallinen kunniamerkki, ”silmiinpistävästä urheudesta” Afganistanin palveluksensa aikana.

The Age, The Sydney Morning Herald ja The Canberra Times murskasivat tämän maineen vuonna 2018 julkaisemillaan raporteilla. Lehdet kertoivat, että Roberts-Smith oli potkaissut aseettoman afganistanilaisen siviilin kalliolta ja käskenyt alaisiaan ampumaan hänet. Hänen kerrottiin myös osallistuneen proteesijalkaisen miehen ammuntaan konekiväärillä, ja kyseinen jalka vietiin myöhemmin armeijan baariin ja sitä käytettiin juoma-astiana.

Vuoden 2023 oikeuden päätös liitti Roberts-Smithin neljän aseettoman afganistanilaisen vangin murhaan. Siviilioikeudenkäynneissä, kuten kunnianloukkaustapauksissa, todisteiden vaatimustaso on alhaisempi kuin rikosoikeudenkäynneissä. Roberts-Smith ei ole joutunut rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Niin sanottu 'terrorismin vastainen sota'

Australia lähetti 39 000 sotilasta Afganistaniin kahden vuosikymmenen aikana osana Yhdysvaltojen ja NATO:n johtamia operaatioita Talibania ja muita aseellisia ryhmiä vastaan.

Vuoden 2020 sotilastutkinta paljasti, että erikoisjoukkojen henkilöstö oli ”laittomasti tappanut” 39 afganistanilaista siviiliä ja vankia, ja toi esiin väitteitä summittaisista teloituksista, ruumislaskentakilpailuista ja kidutuksesta Australian joukkojen toimesta.