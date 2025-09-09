Palestiinalaishallinnon presidentti Mahmoud Abbas ilmoitti maanantaina, että valmistelut parlamentti- ja presidentinvaalien järjestämiseksi ovat käynnissä, ja ne pidettäisiin vuoden kuluessa Gazan sodan päättymisestä.

Abbasin kommentit tulivat Lontoossa pidetyssä tapaamisessa Iso-Britannian vastanimitetyn ulkoministerin Yvette Cooperin kanssa. Keskustelun aiheina olivat "viimeisimmät kehitykset miehitetyillä palestiinalaisalueilla sekä Palestiinan ja Britannian kahdenväliset suhteet", kertoi virallinen palestiinalainen uutistoimisto Wafa.

Abbas toisti palestiinalaisten ensisijaiset tavoitteet: "Välitön ja pysyvä tulitauko, humanitaarisen avun täysi pääsy Gazaan, panttivankien ja vankien vapauttaminen, miehitysjoukkojen vetäytyminen sekä ripeä jälleenrakennus ja toipuminen."

Hän ylisti Britannian "historiallista päätöstä ilmoittaa aikomuksestaan tunnustaa Palestiinan valtio ennen tämän kuun lopulla New Yorkissa pidettävää kansainvälistä rauhankonferenssia" ja kuvaili sitä "korjaavaksi askeleeksi historialliselle vääryydelle ja uudeksi mahdollisuudeksi rauhan saavuttamiselle."

Useat muut länsimaat, kuten Belgia, Ranska, Australia ja Kanada, valmistautuvat myös tunnustamaan Palestiinan valtion tämän kuun YK:n yleiskokouksen kokousten aikana.

Abbas totesi, että "kaikkien puolueiden tai ehdokkaiden, jotka haluavat osallistua vaaleihin, on noudatettava Palestiinan vapautusjärjestön (PLO) poliittista ohjelmaa ja kansainvälisiä sitoumuksia sekä periaatetta yhdestä auktoriteetista, yhdestä laista ja yhdestä laillisesta turvallisuusjoukosta."

Palestiinan poliittinen suunnanvaihto

Vuoden 2021 alussa Abbas antoi asetuksen lainsäädäntö-, presidentin- ja Palestiinan kansallisneuvoston vaalien järjestämisestä, mutta niitä ei ole tähän mennessä pidetty.