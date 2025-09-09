Palestiinalaishallinnon presidentti Mahmoud Abbas ilmoitti maanantaina, että valmistelut parlamentti- ja presidentinvaalien järjestämiseksi ovat käynnissä, ja ne pidettäisiin vuoden kuluessa Gazan sodan päättymisestä.
Abbasin kommentit tulivat Lontoossa pidetyssä tapaamisessa Iso-Britannian vastanimitetyn ulkoministerin Yvette Cooperin kanssa. Keskustelun aiheina olivat "viimeisimmät kehitykset miehitetyillä palestiinalaisalueilla sekä Palestiinan ja Britannian kahdenväliset suhteet", kertoi virallinen palestiinalainen uutistoimisto Wafa.
Abbas toisti palestiinalaisten ensisijaiset tavoitteet: "Välitön ja pysyvä tulitauko, humanitaarisen avun täysi pääsy Gazaan, panttivankien ja vankien vapauttaminen, miehitysjoukkojen vetäytyminen sekä ripeä jälleenrakennus ja toipuminen."
Hän ylisti Britannian "historiallista päätöstä ilmoittaa aikomuksestaan tunnustaa Palestiinan valtio ennen tämän kuun lopulla New Yorkissa pidettävää kansainvälistä rauhankonferenssia" ja kuvaili sitä "korjaavaksi askeleeksi historialliselle vääryydelle ja uudeksi mahdollisuudeksi rauhan saavuttamiselle."
Useat muut länsimaat, kuten Belgia, Ranska, Australia ja Kanada, valmistautuvat myös tunnustamaan Palestiinan valtion tämän kuun YK:n yleiskokouksen kokousten aikana.
Abbas totesi, että "kaikkien puolueiden tai ehdokkaiden, jotka haluavat osallistua vaaleihin, on noudatettava Palestiinan vapautusjärjestön (PLO) poliittista ohjelmaa ja kansainvälisiä sitoumuksia sekä periaatetta yhdestä auktoriteetista, yhdestä laista ja yhdestä laillisesta turvallisuusjoukosta."
Palestiinan poliittinen suunnanvaihto
Vuoden 2021 alussa Abbas antoi asetuksen lainsäädäntö-, presidentin- ja Palestiinan kansallisneuvoston vaalien järjestämisestä, mutta niitä ei ole tähän mennessä pidetty.
Heinäkuussa Abbas päätti järjestää Palestiinan kansallisneuvoston vaalit ennen vuoden 2025 loppua, ensimmäistä kertaa sitten neuvoston perustuskokouksen Jerusalemissa vuonna 1964. PLO:n peruslaki määrittää, että kansallisneuvosto on järjestön ylin auktoriteetti, joka vastaa sen politiikan, suunnitelmien ja ohjelmien määrittämisestä.
Abbas keskusteli myös "välittömän ja pysyvän" tulitauon saavuttamisesta Gazassa sekä viimeisimmistä kehityksistä palestiinalaiskysymyksessä Britannian pääministerin Keir Starmerin kanssa.
Tapaaminen pidettiin Lontoossa, jonne Abbas saapui sunnuntaina kolmipäiväiselle valtiovierailulle Wafan mukaan.
Kaksi johtajaa tarkastelivat viimeisimpiä kehityksiä miehitetyillä palestiinalaisalueilla sekä Palestiinan ja Britannian kahdenvälisiä suhteita.
Palestiinalaisjohtaja korosti "tarvetta lopettaa kaikki Israelin kansainvälisen oikeuden rikkomukset, siirtokuntien laajentamisen, siirtokuntalaisten väkivallan ja liittämispolitiikan Länsirannalla, varmistaa pidätettyjen palestiinalaisten verotulojen (noin 3 miljardia dollaria) vapauttamisen sekä pysäyttää hyökkäykset islamilaisia ja kristillisiä pyhiä paikkoja vastaan."
Hän ilmaisi "syvän arvostuksensa pääministeri Starmerille ja hänen merkittäville ponnisteluilleen rauhan puolesta" ja kiitti häntä "Britannian hallituksen jatkuvista kannoista kestävän tulitauon tukemiseksi, humanitaarisen avun toimittamiseksi Gazaan, siirtokuntien laajentamisen, siirtokuntalaisten väkivallan ja liittämisen vastustamiseksi sekä työstä kahden valtion ratkaisun toteuttamiseksi."
Abbas vahvisti, että "Gaza on erottamaton osa Palestiinan valtiota, joka ottaa täyden vastuun siellä arabien ja kansainvälisen tuen avulla, ja hallintokomitea aloittaa tehtävänsä välittömästi sodan päättymisen jälkeen."