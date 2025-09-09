“Jos hallitus näin keskeisessä kysymyksessä jakaantuu käytännössä kahtia, niin kyllä se tuolla maailmalla huomataan ja se heikentää meidän viestiämme ja ääntämme maailmalla.”

Lindtman sanoi myös, että tulee SDP tekemään välikysymyksen eduskunnassa, jos Suomi ei tunnusta Palestiinaa.

Useat länsimaat ovat ilmoittaneet tunnustavansa Palestiinan valtion YK:n yleiskokouksessa syyskuussa.

“Suomi ei voi jäädä nyt tästä kyydistä pois”, hän sanoi.