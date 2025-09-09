Pääoppositiopuolue SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman on kritisoinut hallituspuolueitten erimielisyyttä Palestiinan tunnustamisen suhteen Ylen Ykkösaamussa.
Suomi liittyi perjantaina YK:n Palestiina-julkilausumaan ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) päätöksellä. Julkilausuma pyrkii muun muassa Gazan sodan rauhanomaiseen ratkaisemiseen ja kahden valtion ratkaisun edistämiseen. Hallituspuolueista perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit jättivät eriävän mielipiteen.
“Pidän hyvänä ja positiivisena sitä, että Suomi liittyy tähän päätösasiakirjaan ja ottaa tässä selkeän askeleen Palestiinan tunnustamisen suuntaan. Siinähän todetaan, että Palestiinan tunnustaminen on välttämätön osa rauhanprosessia ja kahden valtion mallia”, Lindtman sanoi Ylen haastattelussa.
YK:n julkilausuma ei kuitenkaan suoraan johda Palestiinan tunnustamiseen allekirjoittaneiden maiden toimesta, vaikka tunnustaminen siinä mainitaankin.
Lindtmanin mielestä Suomen kansainvälinen maine kärsii hallituspuolueiden vääntäessä keskenään aiheesta.
“Jos hallitus näin keskeisessä kysymyksessä jakaantuu käytännössä kahtia, niin kyllä se tuolla maailmalla huomataan ja se heikentää meidän viestiämme ja ääntämme maailmalla.”
Lindtman sanoi myös, että tulee SDP tekemään välikysymyksen eduskunnassa, jos Suomi ei tunnusta Palestiinaa.
Useat länsimaat ovat ilmoittaneet tunnustavansa Palestiinan valtion YK:n yleiskokouksessa syyskuussa.
“Suomi ei voi jäädä nyt tästä kyydistä pois”, hän sanoi.