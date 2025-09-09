GAZAN SOTA
1 minuuttia lukemista
SDP:n Lindtman: Palestiinan tunnustaminen välttämätön osa rauhanprosessia
Pääoppositiopuolue SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kritisoi hallituksen erimielisyyttä Palestiina-kysymyksen suhteen ja sanoi opposition tekevän välikysymyksen, jos Palestiinaa ei tunnusteta.
SDP:n Lindtman: Palestiinan tunnustaminen välttämätön osa rauhanprosessia
Monet länsimaat ovat ilmoittaneet tunnustavansa Palestiinan YK:n yleiskokouksessa syyskuussa. / Reuters
9. syyskuuta 2025

Pääoppositiopuolue SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman on kritisoinut hallituspuolueitten erimielisyyttä Palestiinan tunnustamisen suhteen Ylen Ykkösaamussa.

Suomi liittyi perjantaina YK:n Palestiina-julkilausumaan ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) päätöksellä. Julkilausuma pyrkii muun muassa Gazan sodan rauhanomaiseen ratkaisemiseen ja kahden valtion ratkaisun edistämiseen. Hallituspuolueista perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit jättivät eriävän mielipiteen.

“Pidän hyvänä ja positiivisena sitä, että Suomi liittyy tähän päätösasiakirjaan ja ottaa tässä selkeän askeleen Palestiinan tunnustamisen suuntaan. Siinähän todetaan, että Palestiinan tunnustaminen on välttämätön osa rauhanprosessia ja kahden valtion mallia”, Lindtman sanoi Ylen haastattelussa.

YK:n julkilausuma ei kuitenkaan suoraan johda Palestiinan tunnustamiseen allekirjoittaneiden maiden toimesta, vaikka tunnustaminen siinä mainitaankin.

Lindtmanin mielestä Suomen kansainvälinen maine kärsii hallituspuolueiden vääntäessä keskenään aiheesta.

Suositeltu

“Jos hallitus näin keskeisessä kysymyksessä jakaantuu käytännössä kahtia, niin kyllä se tuolla maailmalla huomataan ja se heikentää meidän viestiämme ja ääntämme maailmalla.”

Lindtman sanoi myös, että tulee SDP tekemään välikysymyksen eduskunnassa, jos Suomi ei tunnusta Palestiinaa.

Useat länsimaat ovat ilmoittaneet tunnustavansa Palestiinan valtion YK:n yleiskokouksessa syyskuussa.

“Suomi ei voi jäädä nyt tästä kyydistä pois”, hän sanoi.

Löydä
Iranin isku tuhosi Israelin johtavan tiedeinstituutin Tel Avivissa Israelin tapettua tiedemiehiä
Israelin ja Iranin välisen konfliktin jälkeen laittomien rajanylitysten määrässä ei ole havaittu nousua: Turkki
Iran purkaa raivoa IAEA:n pääjohtajaa kohtaan, kutsuen häntä Israelin 'hyökkäyssodan kumppaniksi'
Yhdysvallat siirtää sotilaallisia resursseja ja rajoittaa pääsyä sen suurimpaan Lähi-idän tukikohtaan
Intia ottanut sikhien separatistiliikkeen kohteeksi Pohjois-Amerikassa: Kanada
Iskeäkö vaiko ei: Trumpin Iran-dilemma paljastaa syvän repeämän MAGA-kannattajien keskuudessa
Kirjoittanut Sadiq S Bhat
Pohjois-Korea tulee Iranin tueksi, kutsuu Israelia "rauhan syöpäkasvaimeksi"
Trump ylistää Asim Muniria, sanoo keskustelleensa Iranista Pakistanin armeijan päällikön kanssa
Intia-Pakistan tulitaukoa ei saavutettu Yhdysvaltain välityksellä, vaan sotilaallisten neuvottelujen kautta: Modi kertoo Trumpille
Israel on iskenyt Imam Hussein -yliopistoon Teheranissa
Iranin ohjukset vahingoittivat rakennusta ja aiheuttivat tulipaloja Israelissa
Trump kiistää Yhdysvaltojen oman tiedustelun Iranista ja väittää, että Teheran oli 'hyvin lähellä' ydinaseita
Israelin armeija sanoo surmanneensa juuri nimitetyn iranilaisen kenraalin
Venäjän yöllinen hyökkäys Kiovaan tappoi 14 ja haavoitti 44, Ukrainan ministeri sanoo
Entinen Syyrian hallinnon lääkäri sai elinkautisen tuomion Saksassa
Kurkistus TRT Globaliin. Jaa palautteesi!
Contact us