Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väitti sunnuntaina, että Israel on hyväksynyt hänen tulitaukoehdotuksensa, ja kehotti myös palestiinalaista vastarintaryhmää Hamasia tekemään samoin.

"Kaikki haluavat panttivangit KOTIIN. Kaikki haluavat tämän sodan loppuvan!" Trump kirjoitti sosiaalisen median alustallaan Truth Socialissa. "Israelilaiset ovat hyväksyneet ehtoni. Nyt on Hamasin aika hyväksyä ne myös."

Trump uhkasi seurauksilla, jos Hamas kieltäytyy tarjouksesta, todeten: "Olen varoittanut Hamasia seurauksista, jos he eivät hyväksy. Tämä on viimeinen varoitukseni, toista ei tule!"

Pääministeri Benjamin Netanjahun hallitus ei ole julkisesti vahvistanut Israelin hyväksyntää.

Egypti ja Qatar ovat toimineet välittäjinä epäsuorissa neuvotteluissa Israelin ja Hamasin välillä, joiden tavoitteena on saada aikaan vankienvaihto ja lopettaa Gazan sota.