GAZAN SOTA
1 minuuttia lukemista
Trump: Israel hyväksyi Gazan tulitaukosopimuksen, kehottaa Hamasia olemaan hylkäämättä sitä
Yhdysvaltain presidentti antoi "viimeisen varoituksen" palestiinalaiselle vastarintaryhmälle Lähi-idän välitysyritysten jatkuessa.
Trump: Israel hyväksyi Gazan tulitaukosopimuksen, kehottaa Hamasia olemaan hylkäämättä sitä
Trump antoi "viimeisen varoituksen" samalla, kun kansainvälinen paine Gazan tulitaukoon ja Israelin sodan lopettamiseksi kasvaa. / AP
8. syyskuuta 2025

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väitti sunnuntaina, että Israel on hyväksynyt hänen tulitaukoehdotuksensa, ja kehotti myös palestiinalaista vastarintaryhmää Hamasia tekemään samoin.

"Kaikki haluavat panttivangit KOTIIN. Kaikki haluavat tämän sodan loppuvan!" Trump kirjoitti sosiaalisen median alustallaan Truth Socialissa. "Israelilaiset ovat hyväksyneet ehtoni. Nyt on Hamasin aika hyväksyä ne myös."

Trump uhkasi seurauksilla, jos Hamas kieltäytyy tarjouksesta, todeten: "Olen varoittanut Hamasia seurauksista, jos he eivät hyväksy. Tämä on viimeinen varoitukseni, toista ei tule!"

Pääministeri Benjamin Netanjahun hallitus ei ole julkisesti vahvistanut Israelin hyväksyntää.

Egypti ja Qatar ovat toimineet välittäjinä epäsuorissa neuvotteluissa Israelin ja Hamasin välillä, joiden tavoitteena on saada aikaan vankienvaihto ja lopettaa Gazan sota.

Suositeltu

Hamas hyväksyi 18. elokuuta ehdotuksen, johon sisältyi 60 päivän tulitauon, mutta Israel ei ole vielä vastannut siihen.

Trumpin uhkavaatimukset tulevat kansainvälisen paineen kasvaessa tulitaukosopimuksen aikaansaamiseksi, joka pysäyttäisi Israelin sotilaallisen hyökkäyksen. Palestiinalaisviranomaisten mukaan hyökkäyksessä on kuollut yli 64 000 palestiinalaista lokakuusta 2023 lähtien, ja Gazan alue on nälänhädän partaalla.

Viime marraskuussa Kansainvälinen rikostuomioistuin antoi pidätysmääräykset Israelin pääministeri Benjamin Netanjahusta ja entisestä puolustusministeristä Yoav Gallantista sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan Gazassa.

Israelia vastaan on myös vireillä kansanmurhasyyte Kansainvälisessä tuomioistuimessa sen Gazan sotatoimien vuoksi.

Löydä
Iranin isku tuhosi Israelin johtavan tiedeinstituutin Tel Avivissa Israelin tapettua tiedemiehiä
Israelin ja Iranin välisen konfliktin jälkeen laittomien rajanylitysten määrässä ei ole havaittu nousua: Turkki
Iran purkaa raivoa IAEA:n pääjohtajaa kohtaan, kutsuen häntä Israelin 'hyökkäyssodan kumppaniksi'
Yhdysvallat siirtää sotilaallisia resursseja ja rajoittaa pääsyä sen suurimpaan Lähi-idän tukikohtaan
Intia ottanut sikhien separatistiliikkeen kohteeksi Pohjois-Amerikassa: Kanada
Iskeäkö vaiko ei: Trumpin Iran-dilemma paljastaa syvän repeämän MAGA-kannattajien keskuudessa
Kirjoittanut Sadiq S Bhat
Pohjois-Korea tulee Iranin tueksi, kutsuu Israelia "rauhan syöpäkasvaimeksi"
Trump ylistää Asim Muniria, sanoo keskustelleensa Iranista Pakistanin armeijan päällikön kanssa
Intia-Pakistan tulitaukoa ei saavutettu Yhdysvaltain välityksellä, vaan sotilaallisten neuvottelujen kautta: Modi kertoo Trumpille
Israel on iskenyt Imam Hussein -yliopistoon Teheranissa
Iranin ohjukset vahingoittivat rakennusta ja aiheuttivat tulipaloja Israelissa
Trump kiistää Yhdysvaltojen oman tiedustelun Iranista ja väittää, että Teheran oli 'hyvin lähellä' ydinaseita
Israelin armeija sanoo surmanneensa juuri nimitetyn iranilaisen kenraalin
Venäjän yöllinen hyökkäys Kiovaan tappoi 14 ja haavoitti 44, Ukrainan ministeri sanoo
Entinen Syyrian hallinnon lääkäri sai elinkautisen tuomion Saksassa
Kurkistus TRT Globaliin. Jaa palautteesi!
Contact us