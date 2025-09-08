Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väitti sunnuntaina, että Israel on hyväksynyt hänen tulitaukoehdotuksensa, ja kehotti myös palestiinalaista vastarintaryhmää Hamasia tekemään samoin.
"Kaikki haluavat panttivangit KOTIIN. Kaikki haluavat tämän sodan loppuvan!" Trump kirjoitti sosiaalisen median alustallaan Truth Socialissa. "Israelilaiset ovat hyväksyneet ehtoni. Nyt on Hamasin aika hyväksyä ne myös."
Trump uhkasi seurauksilla, jos Hamas kieltäytyy tarjouksesta, todeten: "Olen varoittanut Hamasia seurauksista, jos he eivät hyväksy. Tämä on viimeinen varoitukseni, toista ei tule!"
Pääministeri Benjamin Netanjahun hallitus ei ole julkisesti vahvistanut Israelin hyväksyntää.
Egypti ja Qatar ovat toimineet välittäjinä epäsuorissa neuvotteluissa Israelin ja Hamasin välillä, joiden tavoitteena on saada aikaan vankienvaihto ja lopettaa Gazan sota.
Hamas hyväksyi 18. elokuuta ehdotuksen, johon sisältyi 60 päivän tulitauon, mutta Israel ei ole vielä vastannut siihen.
Trumpin uhkavaatimukset tulevat kansainvälisen paineen kasvaessa tulitaukosopimuksen aikaansaamiseksi, joka pysäyttäisi Israelin sotilaallisen hyökkäyksen. Palestiinalaisviranomaisten mukaan hyökkäyksessä on kuollut yli 64 000 palestiinalaista lokakuusta 2023 lähtien, ja Gazan alue on nälänhädän partaalla.
Viime marraskuussa Kansainvälinen rikostuomioistuin antoi pidätysmääräykset Israelin pääministeri Benjamin Netanjahusta ja entisestä puolustusministeristä Yoav Gallantista sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan Gazassa.
Israelia vastaan on myös vireillä kansanmurhasyyte Kansainvälisessä tuomioistuimessa sen Gazan sotatoimien vuoksi.