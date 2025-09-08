Maahanmuuttovirasto Migri on ilmoittanut keskeyttävänsä päätöksenteon palestiinalaisten kielteisistä oleskeluluvista siksi aikaa, kun se tarkastelee linjaustaan hyväksyttävistä asiakirjoista.

Ilmoitus tuli sen jälkeen, kun Helsingin Sanomat raportoi 25-vuotiaan palestiinalaisinsinöörin tapauksesta, jossa Migri oli antanut karkotuspäätöksen siksi, että palestiinalaispasseja ei enää uusien linjauksien perusteella hyväksytä kansallisiksi asiakirjoiksi. Tämä johtuu Migrin tulkinnasta uudesta ulkomaalaislaista ja siitä, että Suomi ei tunnusta Palestiinan valtiota.

Ulkoministeriö ei ole muuttanut säännöksiään lain perusteella, ja Suomeen voi edelleen matkustaa palestiinalaispassilla.