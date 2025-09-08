POLITIIKKA
Maahanmuuttovirasto keskeyttää päätöksenteon palestiinalaisten tapauksissa
Migri tarkastelee linjauksiaan hyväksyttävistä asiakirjoista oleskelulupiin sen jälkeen, kun palestiinalaisinsinööri sai karkotuspäätöksen elokuussa. Miehen passia ei hyväksytty, koska Suomi ei tunnusta Palestiinan valtiota.
Arkistokuva: Nainen pitää palestiinalaishallinnon myöntämää passia kädessään. / Reuters
8. syyskuuta 2025

Maahanmuuttovirasto Migri on ilmoittanut keskeyttävänsä päätöksenteon palestiinalaisten kielteisistä oleskeluluvista siksi aikaa, kun se tarkastelee linjaustaan hyväksyttävistä asiakirjoista.

Ilmoitus tuli sen jälkeen, kun Helsingin Sanomat raportoi 25-vuotiaan palestiinalaisinsinöörin tapauksesta, jossa Migri oli antanut karkotuspäätöksen siksi, että palestiinalaispasseja ei enää uusien linjauksien perusteella hyväksytä kansallisiksi asiakirjoiksi. Tämä johtuu Migrin tulkinnasta uudesta ulkomaalaislaista ja siitä, että Suomi ei tunnusta Palestiinan valtiota.

Ulkoministeriö ei ole muuttanut säännöksiään lain perusteella, ja Suomeen voi edelleen matkustaa palestiinalaispassilla.

Migri kertoo, että ulkoministeriö on ehdottanut, että sen määritelmää kansallisesta matkustusasiakirjasta sovellettaisiin myös oleskelulupapäätöksissä.

Virasto ei vielä osaa sanoa, johtaako selvitys käytännön muutoksiin. Arviointi kestää muutaman viikon.

