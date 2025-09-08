MAAILMA
1 minuuttia lukemista
Uusi tutkimus: yläkoululaiset kohtaavat hälyttävän paljon rasismia
Rasismi on yleistä suomalaiskouluissa, eikä siihen puututa järjestelmällisesti, selvisi tuoreessa tutkimuksessa.
Uusi tutkimus: yläkoululaiset kohtaavat hälyttävän paljon rasismia
Kuvituskuva. Tutkimuksen aineisto kerättiin kuudesta eteläsuomalaisesta yläkoulusta yhteensä 14 eri luokalta. / Reuters
8. syyskuuta 2025

Jopa neljä viidestä uutta tutkimusta varten haastatellusta ei-valkoiseksi rodullistetusta yläkoulun oppilaasta on kokenut rasismia. Oppilaitten kohtaamaan hälyttävän yleiseen rasismiin ei myöskään tutkimukseen mukaan puututa kouluissa järjestelmällisesti.

Tutkimuksen teki Helsingin yliopiston työryhmä, joka tutki rasismia ja antirasismia suomalaisissa yläkouluissa Suomen Akatemian rahoittamassa juuri päättyneessä nelivuotisessa hankkeessa. Aineisto kerättiin kuudesta eteläsuomalaisesta yläkoulusta yhteensä 14 eri luokalta.

Oppilaat sanoivat tutkimuksessa, että he kokivat usein jäävän ilman emotionaalista tukea kokemansa rasismin jälkeen.

Suositeltu

Opettajista kaksi kolmesta oli sitä mieltä, että kouluissa oli rakenteellista rasismia. Neljä viidestä taas koki, että kouluissa oli yksilöiden välistä rasismia.

Joissain kouluissa rasismiin puututtiin enemmän kuin toisissa, tutkimuksesta selvisi. Rasismin haastaminen jäi opettajien ja oppilaiden mielestä yksilöiden vastuulle.

Opettajat toivoivat selkeitä toimintaohjeita rasismitapauksiin vastaamisesta.

Löydä
Iranin isku tuhosi Israelin johtavan tiedeinstituutin Tel Avivissa Israelin tapettua tiedemiehiä
Israelin ja Iranin välisen konfliktin jälkeen laittomien rajanylitysten määrässä ei ole havaittu nousua: Turkki
Iran purkaa raivoa IAEA:n pääjohtajaa kohtaan, kutsuen häntä Israelin 'hyökkäyssodan kumppaniksi'
Yhdysvallat siirtää sotilaallisia resursseja ja rajoittaa pääsyä sen suurimpaan Lähi-idän tukikohtaan
Intia ottanut sikhien separatistiliikkeen kohteeksi Pohjois-Amerikassa: Kanada
Iskeäkö vaiko ei: Trumpin Iran-dilemma paljastaa syvän repeämän MAGA-kannattajien keskuudessa
Kirjoittanut Sadiq S Bhat
Pohjois-Korea tulee Iranin tueksi, kutsuu Israelia "rauhan syöpäkasvaimeksi"
Trump ylistää Asim Muniria, sanoo keskustelleensa Iranista Pakistanin armeijan päällikön kanssa
Intia-Pakistan tulitaukoa ei saavutettu Yhdysvaltain välityksellä, vaan sotilaallisten neuvottelujen kautta: Modi kertoo Trumpille
Israel on iskenyt Imam Hussein -yliopistoon Teheranissa
Iranin ohjukset vahingoittivat rakennusta ja aiheuttivat tulipaloja Israelissa
Trump kiistää Yhdysvaltojen oman tiedustelun Iranista ja väittää, että Teheran oli 'hyvin lähellä' ydinaseita
Israelin armeija sanoo surmanneensa juuri nimitetyn iranilaisen kenraalin
Venäjän yöllinen hyökkäys Kiovaan tappoi 14 ja haavoitti 44, Ukrainan ministeri sanoo
Entinen Syyrian hallinnon lääkäri sai elinkautisen tuomion Saksassa
Kurkistus TRT Globaliin. Jaa palautteesi!
Contact us