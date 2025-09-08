Jopa neljä viidestä uutta tutkimusta varten haastatellusta ei-valkoiseksi rodullistetusta yläkoulun oppilaasta on kokenut rasismia. Oppilaitten kohtaamaan hälyttävän yleiseen rasismiin ei myöskään tutkimukseen mukaan puututa kouluissa järjestelmällisesti.

Tutkimuksen teki Helsingin yliopiston työryhmä, joka tutki rasismia ja antirasismia suomalaisissa yläkouluissa Suomen Akatemian rahoittamassa juuri päättyneessä nelivuotisessa hankkeessa. Aineisto kerättiin kuudesta eteläsuomalaisesta yläkoulusta yhteensä 14 eri luokalta.

Oppilaat sanoivat tutkimuksessa, että he kokivat usein jäävän ilman emotionaalista tukea kokemansa rasismin jälkeen.