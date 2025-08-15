GAZAN SOTA
Suomi on vaarassa jäädä historian väärälle puolelle, SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman sanoi eilen puolueen kesäkokouksessa Vaasassa.
Lindtman moitti hallitusta Palestiina-kysymyksen välttelystä - väläytti välikysymystä
SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman (oik.) yhdessä entisen pääministerin Sanna Marinin kanssa. / Reuters
15. elokuuta 2025

Suurimman oppositiopuolueen SDP:n puheenjohtaja Antti Lidtman sanoi puolueen tekevän opposition yhteisen välikysymyksen, jos hallitus ei selvennä kantaansa Palestiinan tunnustamisesta. Lindtman puhui SDP:n kesäkokouksessa Vaasassa torstaina.

“Viime kevääseen mennessä tuli selväksi, että Suomi on vaarassa jäädä historian väärälle puolelle”, hän sanoi.

SDP vaatii EU:n ja Israelin välisen assosiaatiosopimuksen jäädyttämistä ja pakotteita Israelin ministerejä vastaan.

“Hallituksessa näyttää istuvan ainakin yksi puolue, jolle palestiinalaisten oikeuksien kiistämisestä on näyttänyt tulleen suoranainen uskonnollinen opinkappale. Tuloksena ulkopoliittinen päätöksentekomme on halvaantunut”, Lindtman sanoi.

Lindtman viittasi kommenteissaan erityisesti hallituspuolue kristillisdemokraatteihin, joka on vastustanut tiukasti Palestiinan tunnustamista ja uhannut jopa lähtevänsä hallituksesta, jos Petteri Orpon (kok.) hallitus etenisi asiassa. Myös perussuomalaiset ovat tunnustamista vastaan.

Pääministeripuolue kokoomus sen sijaan näyttäisi olevan eri linjoilla asiassa.

Myös tasavallan presidentti Alexander Stubb on sanonut olevansa valmis hyväksymään esityksen Palestiinan tunnustamisesta, jos hallitus sellaisen hänen eteensä toisi.

Orpo joutui kuitenkin myöhemmin selventämään, että hallitus ei ole tällä hetkellä valmistelemässa tällaista esitystä.

“Gazassa tapahtuu silmitön katastrofi silmiemme alla, mutta kaksi hallituspuoluetta pitää Suomen ulkopolitiikkaa panttivankinaan”, sanoi SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen kokouksessa.

Paine Palestiinan tunnustamiseksi on noussut viime aikoina, kun moni länsimaa on ilmoittanut tunnustavansa Palestiinan valtion YK:n tulevassa yleiskokouksessa syyskuussa.

Lindtman väläytti opposition yhteistä välikysymystä Palestiinan tunnustamisesta, mikäli hallitus ei saa YK:n syyskuiseen yleiskokoukseen mennessä kantaansa selvennettyä.

Hän sanoi, että eduskunta voisi ratkaista asian selonteon muodossa, jos presidentin ja valtioneuvoston välillä ei vieläkään ole yhteisymmärrystä asiasta syyskuussa.

“Uskon vakaasti, että eduskunnasta löytyy enemmistö, jopa selkeä enemmistö Palestiinan valtion tunnustamiseksi”, hän sanoi.

Israelin saarron aiheuttamat nälkäkuolemat ja palestiinalaisten avunhakijoiden ampuminen ovat aiheuttaneet laajaa kansainvälistä tuomitsemista.

Israelin kansanmurhasota Gazassa on kestänyt pian kaksi vuotta, jonka aikana yli 61 000 palestiinalaista on surmattu. Suurin osa heistä on naisia ja lapsia. Israel on myös estänyt avustuksen saamista saarretulle kaistaleelle aiheuttaen nälänhätää.

