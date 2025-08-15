“Gazassa tapahtuu silmitön katastrofi silmiemme alla, mutta kaksi hallituspuoluetta pitää Suomen ulkopolitiikkaa panttivankinaan”, sanoi SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen kokouksessa.

Paine Palestiinan tunnustamiseksi on noussut viime aikoina, kun moni länsimaa on ilmoittanut tunnustavansa Palestiinan valtion YK:n tulevassa yleiskokouksessa syyskuussa.

Lindtman väläytti opposition yhteistä välikysymystä Palestiinan tunnustamisesta, mikäli hallitus ei saa YK:n syyskuiseen yleiskokoukseen mennessä kantaansa selvennettyä.

Hän sanoi, että eduskunta voisi ratkaista asian selonteon muodossa, jos presidentin ja valtioneuvoston välillä ei vieläkään ole yhteisymmärrystä asiasta syyskuussa.

“Uskon vakaasti, että eduskunnasta löytyy enemmistö, jopa selkeä enemmistö Palestiinan valtion tunnustamiseksi”, hän sanoi.

Israelin saarron aiheuttamat nälkäkuolemat ja palestiinalaisten avunhakijoiden ampuminen ovat aiheuttaneet laajaa kansainvälistä tuomitsemista.

Israelin kansanmurhasota Gazassa on kestänyt pian kaksi vuotta, jonka aikana yli 61 000 palestiinalaista on surmattu. Suurin osa heistä on naisia ja lapsia. Israel on myös estänyt avustuksen saamista saarretulle kaistaleelle aiheuttaen nälänhätää.