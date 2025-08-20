MAAILMA
1 minuuttia lukemista
Kansanedustaja kuoli Eduskuntatalossa - lähteet viittaavat itsemurhaan
SDP:n kansanedustaja Eemeli Peltonen kuoli eilen Eduskuntatalossa. Useat mediat ovat viitanneet lähteisiin, jotka kertoivat kyseessä olleen itsemurhan. Peltonen oli aiemmin kertonut sosiaalisessa mediassa terveyshuolistaan.
Poliisiauto oli parkissa Eduskuntatalon ulkopuolella tiistaina. / Reuters
20. elokuuta 2025

SDP:n ensimmäisen kauden kansanedustaja Eemeli Peltonen, 30, kuoli tiistaina aamupäivällä Eduskuntatalossa, eduskunnan viestintä tiedotti.

Useampien suomalaisten medioiden lähteiden mukaan kyseessä oli itsemurha. Asiasta uutisoidaan tapauksen yhteiskunnallisen merkittävyyden vuoksi.

Eduskuntatalon ulkopuolelle saapui tiistaina ensihoito ja useampi poliisipartio, mukaanlukien panssariajoneuvo.

Kansanedustajan kuolema Eduskuntatalossa on äärimmäisen poikeuksellista, minkä vuoksi poliisin vastaus tapahtumaan oli myös tavallisesta poikkeavaa, eduskunnan turvallisuusjohdosta kerrottiin Ylelle.

Poliisi tutkii tällä hetkellä tapausta kuolemansyyn selvittämisenä, eikä siihen epäillä liittyneen rikosta.

Suositeltu

“Hän oli erittäin pidetty yhteisömme jäsen ja jäämme kaipaamaan häntä syvästi. Nuori elämä on päättynyt aivan liian varhain. Otamme osaa omaisten suruun ja toivotamme voimia surutyön keskelle”, SDP:n eduskuntaryhmän johtaja Tytti Tuppurainen kirjoitti tiedotteessa.

Peltosen puoliso pyysi sosiaalisessa mediassa omaisten puolesta aikaa ja rauhaa surutyölle.

Peltonen oli kesäkuussa kertonut sosiaalisessa mediassa olleen paljon poissa eduskunnasta ja ollut hoidettavana munuaisvaivoista. Hoitojakson seurauksena hän oli saanut bakteerin, johon kansanedustaja oli saanut suonensisäistä antibioottihoitoa. Kesän hän oli viettänyt sairaslomalla.

Tiistaina Peltosen kuoleman jälkeen eduskunnan edessä liehuneet Suomen liput laskettiin puolitankoon.

