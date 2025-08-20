“Hän oli erittäin pidetty yhteisömme jäsen ja jäämme kaipaamaan häntä syvästi. Nuori elämä on päättynyt aivan liian varhain. Otamme osaa omaisten suruun ja toivotamme voimia surutyön keskelle”, SDP:n eduskuntaryhmän johtaja Tytti Tuppurainen kirjoitti tiedotteessa.

Peltosen puoliso pyysi sosiaalisessa mediassa omaisten puolesta aikaa ja rauhaa surutyölle.

Peltonen oli kesäkuussa kertonut sosiaalisessa mediassa olleen paljon poissa eduskunnasta ja ollut hoidettavana munuaisvaivoista. Hoitojakson seurauksena hän oli saanut bakteerin, johon kansanedustaja oli saanut suonensisäistä antibioottihoitoa. Kesän hän oli viettänyt sairaslomalla.

Tiistaina Peltosen kuoleman jälkeen eduskunnan edessä liehuneet Suomen liput laskettiin puolitankoon.