Euroopan komission von der Leyen vierailee Suomessa perjantaina
Euroopan komission puheenjohtaja tapaa Suomessa presidentti Alexander Stubbin ja pääministeri Petteri Orpon. Vierailun aiheena on rajaturvallisuus.
Ursula von der Leyen ja Petteri Orpo Suomessa huhtikuussa 2024. / Reuters
28. elokuuta 2025

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen vierailee Suomessa perjantaina, pääministeri Petteri Orpo (kok.) ilmoitti keskiviikkona.

Orpo kertoi von der Leyenin tulevan hänen vieraakseen. Euroopan komission puheenjohtaja haluaa Orpon mukaan tutustua Euroopan etulinjan maiden kohtaamiin turvallisuushaasteisiin.

Vierailu korostaa pääministerin mukaan, “kuinka komission ottaa Venäjän uhkan tosissaan”.

Valtioneuvoston tiedotteen mukaan von der Leyenille esitellään vierailun aikana Suomen rajavalvontaa merialueilla.

Orpo ja von der Leyen tulevat myös keskustelemaan Euroopan turvallisuustilanteesta ja yhteisen puolustuksen vahvistamisesta, Ukrainan tukemisesta, hybridivaikuttamisen torjunnasta ja kriittisestä infrastruktuurista.

Von der Leyen vieraili Orpon kanssa Suomen itärajalla keväällä 2024.

