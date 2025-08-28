Valtioneuvoston tiedotteen mukaan von der Leyenille esitellään vierailun aikana Suomen rajavalvontaa merialueilla.

Orpo ja von der Leyen tulevat myös keskustelemaan Euroopan turvallisuustilanteesta ja yhteisen puolustuksen vahvistamisesta, Ukrainan tukemisesta, hybridivaikuttamisen torjunnasta ja kriittisestä infrastruktuurista.

Von der Leyen vieraili Orpon kanssa Suomen itärajalla keväällä 2024.