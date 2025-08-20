Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) sanoi kaksipäiväisen Espoossa järjestetyn ulko- ja turvallisuuspoliittisen kokouksen päätteeksi, että Palestiinan tunnustamiselle etsitään “oikeaa aikaa”.
Pohjoismaiden ja Kanadan ulkoministerit tapasivat Suomessa keskustellakseen Ukrainasta ja Gazan tilanteesta.
Pohjoismaista vain Suomi ja Tanska eivät ole tunnustaneet Palestiinan valtiota. Suomessa on viime viikkojen aikana käyty kiivasta poliittista keskustelua aiheesta, kun useat länsimaat ovat ilmoittaneet tunnustavansa Palestiinan YK:n yleiskokouksessa syyskuussa.
Hallituspuolueet ovat asiasta eri linjoilla: perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit vastustavat tunnustamista, kun taas RKP ja kokoomus vaikuttaisivat olevan sen puolella. Presidentti Alexander Stubb sanoi, että hän olisi valmis hyväksymään esityksen Palestiinan tunnustamisesta, jos hallitus sellaisen hänen eteensä toisi.
Suomi on aiemmin viestinyt odottavansa niin sanottujen verrokkimaiden tunnustavan Palestiinan ja toimivansa sen mukaisesti. Muun muassa Ranska, joka lukeutuu näihin maihin, on nyt sanonut tunnustavansa Palesiinan.
Tanska, joka on myös yksi verrokkimaista, ei taas ole vielä tehnyt näin.
“Me kaikki haluamme tunnustaa Palestiinan, joten kyse on vain ajasta”, maan ulkoministeri Lars Løkke Rasmussen sanoi kokouksen jälkeen.
Islannin ulkoministeri Thorgerdur Katrin Gunnarsdóttír taas sanoi Gazasta puhuessaan, että sanat eivät enää riitä, vaan maiden on tehtävä enemmän hirvittävän tilanteen ratkaisemiseksi.