GAZAN SOTA
1 minuuttia lukemista
Valtonen Pohjoismaiden ministerikokouksessa: "Etsimme oikeaa aikaa tunnustaa Palestiina"
Pohjoismaiden ja Kanadan ulkoministerit tapasivat Espoossa 18.-19.8. Ministerit keskustelivat muun muassa Ukrainasta ja Gazan tilanteesta.
Valtonen Pohjoismaiden ministerikokouksessa: "Etsimme oikeaa aikaa tunnustaa Palestiina"
Pohjoismaiden ja Kanadan ulkoministerit tapasivat Espoossa keskustellakseen Ukrainan ja Lähi-idän tilanteista. / AP
20. elokuuta 2025

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) sanoi kaksipäiväisen Espoossa järjestetyn ulko- ja turvallisuuspoliittisen kokouksen päätteeksi, että Palestiinan tunnustamiselle etsitään “oikeaa aikaa”.

Pohjoismaiden ja Kanadan ulkoministerit tapasivat Suomessa keskustellakseen Ukrainasta ja Gazan tilanteesta.

Pohjoismaista vain Suomi ja Tanska eivät ole tunnustaneet Palestiinan valtiota. Suomessa on viime viikkojen aikana käyty kiivasta poliittista keskustelua aiheesta, kun useat länsimaat ovat ilmoittaneet tunnustavansa Palestiinan YK:n yleiskokouksessa syyskuussa.

Hallituspuolueet ovat asiasta eri linjoilla: perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit vastustavat tunnustamista, kun taas RKP ja kokoomus vaikuttaisivat olevan sen puolella. Presidentti Alexander Stubb sanoi, että hän olisi valmis hyväksymään esityksen Palestiinan tunnustamisesta, jos hallitus sellaisen hänen eteensä toisi.

Suositeltu

Suomi on aiemmin viestinyt odottavansa niin sanottujen verrokkimaiden tunnustavan Palestiinan ja toimivansa sen mukaisesti. Muun muassa Ranska, joka lukeutuu näihin maihin, on nyt sanonut tunnustavansa Palesiinan.

Tanska, joka on myös yksi verrokkimaista, ei taas ole vielä tehnyt näin.

“Me kaikki haluamme tunnustaa Palestiinan, joten kyse on vain ajasta”, maan ulkoministeri Lars Løkke Rasmussen sanoi kokouksen jälkeen.

Islannin ulkoministeri Thorgerdur Katrin Gunnarsdóttír taas sanoi Gazasta puhuessaan, että sanat eivät enää riitä, vaan maiden on tehtävä enemmän hirvittävän tilanteen ratkaisemiseksi.

LÄHDE:Reuters
Löydä
Iranin isku tuhosi Israelin johtavan tiedeinstituutin Tel Avivissa Israelin tapettua tiedemiehiä
Israelin ja Iranin välisen konfliktin jälkeen laittomien rajanylitysten määrässä ei ole havaittu nousua: Turkki
Iran purkaa raivoa IAEA:n pääjohtajaa kohtaan, kutsuen häntä Israelin 'hyökkäyssodan kumppaniksi'
Yhdysvallat siirtää sotilaallisia resursseja ja rajoittaa pääsyä sen suurimpaan Lähi-idän tukikohtaan
Intia ottanut sikhien separatistiliikkeen kohteeksi Pohjois-Amerikassa: Kanada
Iskeäkö vaiko ei: Trumpin Iran-dilemma paljastaa syvän repeämän MAGA-kannattajien keskuudessa
Kirjoittanut Sadiq S Bhat
Pohjois-Korea tulee Iranin tueksi, kutsuu Israelia "rauhan syöpäkasvaimeksi"
Trump ylistää Asim Muniria, sanoo keskustelleensa Iranista Pakistanin armeijan päällikön kanssa
Intia-Pakistan tulitaukoa ei saavutettu Yhdysvaltain välityksellä, vaan sotilaallisten neuvottelujen kautta: Modi kertoo Trumpille
Israel on iskenyt Imam Hussein -yliopistoon Teheranissa
Iranin ohjukset vahingoittivat rakennusta ja aiheuttivat tulipaloja Israelissa
Trump kiistää Yhdysvaltojen oman tiedustelun Iranista ja väittää, että Teheran oli 'hyvin lähellä' ydinaseita
Israelin armeija sanoo surmanneensa juuri nimitetyn iranilaisen kenraalin
Venäjän yöllinen hyökkäys Kiovaan tappoi 14 ja haavoitti 44, Ukrainan ministeri sanoo
Entinen Syyrian hallinnon lääkäri sai elinkautisen tuomion Saksassa
Kurkistus TRT Globaliin. Jaa palautteesi!
Contact us