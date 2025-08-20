Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) sanoi kaksipäiväisen Espoossa järjestetyn ulko- ja turvallisuuspoliittisen kokouksen päätteeksi, että Palestiinan tunnustamiselle etsitään “oikeaa aikaa”.

Pohjoismaiden ja Kanadan ulkoministerit tapasivat Suomessa keskustellakseen Ukrainasta ja Gazan tilanteesta.

Pohjoismaista vain Suomi ja Tanska eivät ole tunnustaneet Palestiinan valtiota. Suomessa on viime viikkojen aikana käyty kiivasta poliittista keskustelua aiheesta, kun useat länsimaat ovat ilmoittaneet tunnustavansa Palestiinan YK:n yleiskokouksessa syyskuussa.

Hallituspuolueet ovat asiasta eri linjoilla: perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit vastustavat tunnustamista, kun taas RKP ja kokoomus vaikuttaisivat olevan sen puolella. Presidentti Alexander Stubb sanoi, että hän olisi valmis hyväksymään esityksen Palestiinan tunnustamisesta, jos hallitus sellaisen hänen eteensä toisi.