“Suomi on tasa-arvoinen maa. Me olemme sitoutuneet siihen Suomessa. Ihmisarvo on jakamaton. Täällä ei ole eriarvoisia ihmisiä”, hän lisäsi.

Myös toisen hallituspuolueen RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz tuomitsi Keskisarjan puheet.

“Se, että kansanedustaja lähtee määrittelemään ihmisiä paremman tai huonommanlaatuisiksi on sellaista puhetta, joka varsinkin historioitsijan pitäisi ymmärtää, jota historian saatossa on käytetty hyvinkin huonoihin tarkoituksiin”, hän totesi opetusministerin infotilaisuudessa torstaina.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah taas sanoi STT:lle Keskisarjan puheiden olleen “asiattomia”.

Suurin pppositiopuolue SDP vaati perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purraa sanoutumaan irti varapuheenjohtajansa puheista.

“Jos puheenjohtaja Purra ei yksiselitteisesti tee pesäeroa varapuheenjohtajansa esiintymisiin, johtopäätös on selvä: Suomessa on selkeästi äärioikeistolainen puolue ja vielä vaikutusvaltaisessa paikassa hallituksessa”, puheenjohtaja Antti Lindtman kirjoitti X:ssä.