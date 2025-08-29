Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on sanonut Helsingin Sanomille, ettei voi hyväksyä perussuomalaisten varapuheenjohtaja Teemu Keskisarjan A-studiossa keskiviikkona esittämiä kommentteja.
Keskisarja puhui maahanmuuttajien tulosta Suomeen, kutsui heitä “heikkolaatuisiksi” ja väitti väestönvaihtoteorian, jota Supo pitää väkivaltaan oikeuttavana salaliittoteoriana, olevan tosiasia.
“Pidot eivät parane väkeä vaihtamalla, pikemminkin päinvastoin. Siivot, suomalaiset pidot muuttuvat kehitysmaalaiseksi, sikalaksi ja verilöylyksi. Siksi väestönvaihto sapettaa minua ja perussuomalaisia”, Keskisarja sanoi.
Orpo sanoi, että ei voi ymmärtää tällaisia puheita, kun Suomella olisi suuria kysymyksiä ratkaistavana.
“Nämä puheet ovat sellaisia, että en voi niitä hyväksyä”, hän sanoi.
Orpon mukaan asiaa käsitellään hallituksen sisällä.
“Suomi on tasa-arvoinen maa. Me olemme sitoutuneet siihen Suomessa. Ihmisarvo on jakamaton. Täällä ei ole eriarvoisia ihmisiä”, hän lisäsi.
Myös toisen hallituspuolueen RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz tuomitsi Keskisarjan puheet.
“Se, että kansanedustaja lähtee määrittelemään ihmisiä paremman tai huonommanlaatuisiksi on sellaista puhetta, joka varsinkin historioitsijan pitäisi ymmärtää, jota historian saatossa on käytetty hyvinkin huonoihin tarkoituksiin”, hän totesi opetusministerin infotilaisuudessa torstaina.
Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah taas sanoi STT:lle Keskisarjan puheiden olleen “asiattomia”.
Suurin pppositiopuolue SDP vaati perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purraa sanoutumaan irti varapuheenjohtajansa puheista.
“Jos puheenjohtaja Purra ei yksiselitteisesti tee pesäeroa varapuheenjohtajansa esiintymisiin, johtopäätös on selvä: Suomessa on selkeästi äärioikeistolainen puolue ja vielä vaikutusvaltaisessa paikassa hallituksessa”, puheenjohtaja Antti Lindtman kirjoitti X:ssä.