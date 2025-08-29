POLITIIKKA
2 minuuttia lukemista
Hallituskumppanit paheksuvat Keskisarjan keskiviikkona A-studiossa esittämiä rasistisia kommentteja
Perussuomalaisten varapuheenjohtaja Teemu Keskisarja kutsui tv:ssä Suomeen tulevia maahanmuuttajia "heikkolaatuisiksi" ja viittasi väestönvaihtoteoriaan tosiasiana.
Hallituskumppanit paheksuvat Keskisarjan keskiviikkona A-studiossa esittämiä rasistisia kommentteja
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) eduskunnassa perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purran kanssa. / Reuters
29. elokuuta 2025

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on sanonut Helsingin Sanomille, ettei voi hyväksyä perussuomalaisten varapuheenjohtaja Teemu Keskisarjan A-studiossa keskiviikkona esittämiä kommentteja.

Keskisarja puhui maahanmuuttajien tulosta Suomeen, kutsui heitä “heikkolaatuisiksi” ja väitti väestönvaihtoteorian, jota Supo pitää väkivaltaan oikeuttavana salaliittoteoriana, olevan tosiasia.

“Pidot eivät parane väkeä vaihtamalla, pikemminkin päinvastoin. Siivot, suomalaiset pidot muuttuvat kehitysmaalaiseksi, sikalaksi ja verilöylyksi. Siksi väestönvaihto sapettaa minua ja perussuomalaisia”, Keskisarja sanoi.

Orpo sanoi, että ei voi ymmärtää tällaisia puheita, kun Suomella olisi suuria kysymyksiä ratkaistavana.

“Nämä puheet ovat sellaisia, että en voi niitä hyväksyä”, hän sanoi.

Orpon mukaan asiaa käsitellään hallituksen sisällä.

Suositeltu

“Suomi on tasa-arvoinen maa. Me olemme sitoutuneet siihen Suomessa. Ihmisarvo on jakamaton. Täällä ei ole eriarvoisia ihmisiä”, hän lisäsi.

Myös toisen hallituspuolueen RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz tuomitsi Keskisarjan puheet.

“Se, että kansanedustaja lähtee määrittelemään ihmisiä paremman tai huonommanlaatuisiksi on sellaista puhetta, joka varsinkin historioitsijan pitäisi ymmärtää, jota historian saatossa on käytetty hyvinkin huonoihin tarkoituksiin”, hän totesi opetusministerin infotilaisuudessa torstaina.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah taas sanoi STT:lle Keskisarjan puheiden olleen “asiattomia”.

Suurin pppositiopuolue SDP vaati perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purraa sanoutumaan irti varapuheenjohtajansa puheista.

“Jos puheenjohtaja Purra ei yksiselitteisesti tee pesäeroa varapuheenjohtajansa esiintymisiin, johtopäätös on selvä: Suomessa on selkeästi äärioikeistolainen puolue ja vielä vaikutusvaltaisessa paikassa hallituksessa”, puheenjohtaja Antti Lindtman kirjoitti X:ssä.

Löydä
Iranin isku tuhosi Israelin johtavan tiedeinstituutin Tel Avivissa Israelin tapettua tiedemiehiä
Israelin ja Iranin välisen konfliktin jälkeen laittomien rajanylitysten määrässä ei ole havaittu nousua: Turkki
Iran purkaa raivoa IAEA:n pääjohtajaa kohtaan, kutsuen häntä Israelin 'hyökkäyssodan kumppaniksi'
Yhdysvallat siirtää sotilaallisia resursseja ja rajoittaa pääsyä sen suurimpaan Lähi-idän tukikohtaan
Intia ottanut sikhien separatistiliikkeen kohteeksi Pohjois-Amerikassa: Kanada
Iskeäkö vaiko ei: Trumpin Iran-dilemma paljastaa syvän repeämän MAGA-kannattajien keskuudessa
Kirjoittanut Sadiq S Bhat
Pohjois-Korea tulee Iranin tueksi, kutsuu Israelia "rauhan syöpäkasvaimeksi"
Trump ylistää Asim Muniria, sanoo keskustelleensa Iranista Pakistanin armeijan päällikön kanssa
Intia-Pakistan tulitaukoa ei saavutettu Yhdysvaltain välityksellä, vaan sotilaallisten neuvottelujen kautta: Modi kertoo Trumpille
Israel on iskenyt Imam Hussein -yliopistoon Teheranissa
Iranin ohjukset vahingoittivat rakennusta ja aiheuttivat tulipaloja Israelissa
Trump kiistää Yhdysvaltojen oman tiedustelun Iranista ja väittää, että Teheran oli 'hyvin lähellä' ydinaseita
Israelin armeija sanoo surmanneensa juuri nimitetyn iranilaisen kenraalin
Venäjän yöllinen hyökkäys Kiovaan tappoi 14 ja haavoitti 44, Ukrainan ministeri sanoo
Entinen Syyrian hallinnon lääkäri sai elinkautisen tuomion Saksassa
Kurkistus TRT Globaliin. Jaa palautteesi!
Contact us