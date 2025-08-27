Turkki on tuominnut jyrkästi Israelin laajentuneet sotilaalliset iskut Syyriaan, kutsuen niitä maan alueellisen koskemattomuuden, yhtenäisyyden ja suvereniteetin loukkaukseksi.

Turkin ulkoministeriö totesi tiistaina julkaistussa Israelin voimistuneita iskuja Syyriaan käsitelleessä kirjallisessa lausunnossa: "Tuomitsemme jyrkästi Israelin sotilaalliset iskut, jotka ovat laajentuneet ja jotka rikkovat Syyrian alueellista koskemattomuutta, yhtenäisyyttä ja suvereniteettia."

Lausunnossa korostettiin, että iskut vaikuttavat suoraan pyrkimyksiin luoda vakautta ja turvallisuutta Syyriassa ja laajemmin koko alueella. Ulkoministeriö vaati niiden välitöntä lopettamista.

Lisäksi lausunnossa todettiin, että Turkki jatkaa sellaisen vision tukemista Syyriasta, jossa maa on vapaa terrorismista, turvallinen ja säilyttää täyden alueellisen koskemattomuutensa Syyrian kansan oikeutettujen odotusten mukaisesti.