TURKKI
1 minuuttia lukemista
Turkki on tuominnut Israelin kiihtyvät sotilaalliset iskut Syyriassa
Turkin ulkoministeriön mukaan Israelin hyökkäykset rikkovat Syyrian suvereniteettia, yhtenäisyyttä ja alueellista koskemattomuutta.
Turkki on tuominnut Israelin kiihtyvät sotilaalliset iskut Syyriassa
Lausunnossa korostettiin, että iskuta vaikuttavat suoraan Syyrian ja laajemman alueen vakauteen ja turvallisuuteen. / AA
27. elokuuta 2025

Turkki on tuominnut jyrkästi Israelin laajentuneet sotilaalliset iskut Syyriaan, kutsuen niitä maan alueellisen koskemattomuuden, yhtenäisyyden ja suvereniteetin loukkaukseksi.

Turkin ulkoministeriö totesi tiistaina julkaistussa Israelin voimistuneita iskuja Syyriaan käsitelleessä kirjallisessa lausunnossa: "Tuomitsemme jyrkästi Israelin sotilaalliset iskut, jotka ovat laajentuneet ja jotka rikkovat Syyrian alueellista koskemattomuutta, yhtenäisyyttä ja suvereniteettia."

Lausunnossa korostettiin, että iskut vaikuttavat suoraan pyrkimyksiin luoda vakautta ja turvallisuutta Syyriassa ja laajemmin koko alueella. Ulkoministeriö vaati niiden välitöntä lopettamista.

Lisäksi lausunnossa todettiin, että Turkki jatkaa sellaisen vision tukemista Syyriasta, jossa maa on vapaa terrorismista, turvallinen ja säilyttää täyden alueellisen koskemattomuutensa Syyrian kansan oikeutettujen odotusten mukaisesti.

Suositeltu

Elokuun aikana Israelin armeija teki neljä hyökkäystä Quneitran maakuntaan lounaisessa Syyriassa. Viimeisin hyökkäys tapahtui tiistaiaamuna, jolloin yksi henkilö sai surmansa.

Bashar al-Assadin hallinnon kaaduttua loppuvuodesta 2024 Israel laajensi miehitystään Syyrian Golanin kukkuloilla valtaamalla demilitarisoidun puskurivyöhykkeen. Tämä rikkoi vuoden 1974 Syyrian ja Israelin välistä irtautumissopimusta.

Löydä
Iranin isku tuhosi Israelin johtavan tiedeinstituutin Tel Avivissa Israelin tapettua tiedemiehiä
Israelin ja Iranin välisen konfliktin jälkeen laittomien rajanylitysten määrässä ei ole havaittu nousua: Turkki
Iran purkaa raivoa IAEA:n pääjohtajaa kohtaan, kutsuen häntä Israelin 'hyökkäyssodan kumppaniksi'
Yhdysvallat siirtää sotilaallisia resursseja ja rajoittaa pääsyä sen suurimpaan Lähi-idän tukikohtaan
Intia ottanut sikhien separatistiliikkeen kohteeksi Pohjois-Amerikassa: Kanada
Iskeäkö vaiko ei: Trumpin Iran-dilemma paljastaa syvän repeämän MAGA-kannattajien keskuudessa
Kirjoittanut Sadiq S Bhat
Pohjois-Korea tulee Iranin tueksi, kutsuu Israelia "rauhan syöpäkasvaimeksi"
Trump ylistää Asim Muniria, sanoo keskustelleensa Iranista Pakistanin armeijan päällikön kanssa
Intia-Pakistan tulitaukoa ei saavutettu Yhdysvaltain välityksellä, vaan sotilaallisten neuvottelujen kautta: Modi kertoo Trumpille
Israel on iskenyt Imam Hussein -yliopistoon Teheranissa
Iranin ohjukset vahingoittivat rakennusta ja aiheuttivat tulipaloja Israelissa
Trump kiistää Yhdysvaltojen oman tiedustelun Iranista ja väittää, että Teheran oli 'hyvin lähellä' ydinaseita
Israelin armeija sanoo surmanneensa juuri nimitetyn iranilaisen kenraalin
Venäjän yöllinen hyökkäys Kiovaan tappoi 14 ja haavoitti 44, Ukrainan ministeri sanoo
Entinen Syyrian hallinnon lääkäri sai elinkautisen tuomion Saksassa
Kurkistus TRT Globaliin. Jaa palautteesi!
Contact us