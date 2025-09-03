Tapahtuman jälkeen Emine Erdoğan jakoi ajatuksiaan sosiaalisessa mediassa ja ilmaisi ilonsa osallistumisestaan Pengin emännöimään tapaamiseen.

”Tässä erityisessä ohjelmassa, jossa tutustuimme Tianjinin kulttuuriseen ja arkkitehtuuriseen rikkauteen, kävimme ystävällisiä keskusteluja ja vaihdoimme näkemyksiä yhteisistä arvoista, kuten rauhasta, perheestä, ympäristöstä ja kulttuuriyhteistyöstä”, hän sanoi.

”Toivon, että nämä merkitykselliset tapaamiset vahvistavat entisestään maiden välisiä siteitä.”

Kiinan presidentti Xi Jinping isännöi kaksipäiväistä SCO-johtajien huippukokousta sekä ”SCO plus” -tapaamista, johon osallistui noin 20 valtion- ja hallituksen päämiestä sekä kansainvälisten järjestöjen johtajia.

Tämä oli suurin SCO:n kokoontuminen ja viides kerta, kun Kiina isännöi tapahtumaa sen jälkeen, kun järjestö perustettiin vuonna 2001.