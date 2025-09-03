TURKKI
Emine Erdoğan kehotti vahvempaan kulttuuriseen ja ympäristöyhteistyöhön SCO-kokouksen yhteydessä
Turkin, Nepalin, Armenian, Malesian, Mongolian, Azerbaidžanin, Iranin, Egyptin ja Uzbekistanin ensimmäiset naiset sekä Iranin presidentin tytär osallistuivat kulttuuritapahtumaan SCO-huippukokouksen yhteydessä.
"Toivon, että nämä merkitykselliset kohtaamiset vahvistavat entisestään maiden välistä yhteistyötä", Emine Erdogan sanoi. / Turkish Presidency
3. syyskuuta 2025

Turkin ensimmäinen nainen Emine Erdoğan osallistui Kiinan ensimmäisen naisen Peng Liyuanin isännöimään kulttuuriohjelmaan, joka järjestettiin Shanghain yhteistyöjärjestön (SCO) 25. valtionpäämiesten huippukokouksen yhteydessä.

Peng toivotti Erdoğanin lämpimästi tervetulleeksi tapahtumaan, jossa valtionpäämiesten puolisot kokoontuivat yhteiskuvaan ennen osallistumistaan kulttuuriohjelmaan. Ohjelmassa korostettiin osallistujamaiden monimuotoisia perinteitä, Turkin presidentin kanslia kertoi maanantaina julkaistussa lausunnossa.

Tilaisuudessa olivat läsnä myös Nepalin, Armenian, Malesian, Mongolian, Azerbaidžanin, Iranin, Egyptin ja Uzbekistanin ensimmäiset naiset sekä Iranin presidentin tytär.

Kokoontuminen tarjosi osallistujille mahdollisuuden vaihtaa näkemyksiä kulttuuriperinnöstä ja yhteisistä arvoista, lausunnossa todettiin.

Tapahtuman jälkeen Emine Erdoğan jakoi ajatuksiaan sosiaalisessa mediassa ja ilmaisi ilonsa osallistumisestaan Pengin emännöimään tapaamiseen.

”Tässä erityisessä ohjelmassa, jossa tutustuimme Tianjinin kulttuuriseen ja arkkitehtuuriseen rikkauteen, kävimme ystävällisiä keskusteluja ja vaihdoimme näkemyksiä yhteisistä arvoista, kuten rauhasta, perheestä, ympäristöstä ja kulttuuriyhteistyöstä”, hän sanoi.

”Toivon, että nämä merkitykselliset tapaamiset vahvistavat entisestään maiden välisiä siteitä.”

Kiinan presidentti Xi Jinping isännöi kaksipäiväistä SCO-johtajien huippukokousta sekä ”SCO plus” -tapaamista, johon osallistui noin 20 valtion- ja hallituksen päämiestä sekä kansainvälisten järjestöjen johtajia.

Tämä oli suurin SCO:n kokoontuminen ja viides kerta, kun Kiina isännöi tapahtumaa sen jälkeen, kun järjestö perustettiin vuonna 2001.

