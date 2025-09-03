TURKKI
Viisi turkkilaista puolustusyhtiötä pääsi tänä vuonna maailman 100 suurimman joukkoon
Aselsan sijoittui 43. sijalle, TAI 47. sijalle, Roketsan 71. sijalle, Asfat 78. sijalle ja MKE 80. sijalle Defence Newsin Top 100 -listalla.
Listan kymmenen parasta yritystä koostui kuudesta yhdysvaltalaisesta, kahdesta kiinalaisesta ja yhdestä brittiläis-ranskalaisesta yrityksestä. / AA
3. syyskuuta 2025

Viisi Turkin puolustusalan yritystä pääsi maailman sadan arvokkaimman puolustusalan yrityksen listalle vuonna 2025, Defence Newsin Top 100 -listan mukaan.

Aselsan oli listan arvokkain turkkilainen puolustusalan yritys, sijoittuen 43. sijalle 3,54 miljardin dollarin puolustustuloilla.

Turkish Aerospace Industries (TAI) oli sijalla 47, Roketsan sijalla 71, Asfat sijalla 78 ja MKE sijalla 80.

TAI nousi kolme sijaa edellisvuoden listaan verrattuna, ASFAT nousi peräti 16 sijaa ja MKE neljä sijaa.

Listan kymmenen kärjessä oli kuusi yritystä Yhdysvalloista, kaksi Kiinasta sekä yksi Iso-Britanniasta ja Ranskasta.

Lockheed Martin säilytti ykkössijansa 68,39 miljardin dollarin puolustustuloilla, ja sitä seurasivat RTX ja China Aerospace Science and Industry Corporation.

Northrop Grumman oli neljäs ja General Dynamics viides, kun taas BAE Systems sijoittui kuudenneksi.

Boeing oli seitsemäs, China State Shipbuilding Corporation Limited kahdeksas, L3Harris Technologies yhdeksäs ja Thales kymmenes.

Listalla oli 48 yritystä Yhdysvalloista, kuusi Iso-Britanniasta, viisi Turkista, Ranskasta ja Kiinasta, neljä Saksasta sekä kolme Etelä-Koreasta ja Israelista.

