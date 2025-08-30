Turkki viettää 103. voitonpäivää, jolloin juhlistetaan Dumlupinarin taistelun käänteentekevää voittoa vuonna 1922 Kreikan armeijoita vastaan.

Turkin tasavallan perustajan Mustafa Kemal Atatürkin johdolla 26. elokuuta 1922 alkanut Suuri hyökkäys varmisti Turkin itsenäisyyden ja päättyi 18. syyskuuta samana vuonna.

Historioitsijat korostavat, että Atatürkin johtama voitto julisti Turkin päättäväisyyden itsehallintoon ja sen pysyvän läsnäolon Anatolian alueella.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan juhlisti myös kansakunnan Voitonpäivää ja totesi, että kyseessä ei ole vain sotilaallinen voitto, vaan se tarkoittaa myös “kansamme uudelleensyntymistä, olemassaolon taistelua ja ikuista itsenäisyyttä.”

“Meidän tehtävämme tänään on kantaa 30. elokuuta sytytetty itsenäisyyden soihtu kohti vahvempaa tulevaisuutta yhtenäisyyden ja solidaarisuuden hengessä”, Erdoğan sanoi lauantaina.

Turkin historiallisten seurojen johtaja Yuksel Ozgen vertasi voittoa Manzikertin taisteluun vuonna 1071 ja kutsui sitä julistukseksi siitä, että Turkin kansa pysyy juurtuneena Anatolian maaperään.

“Kuten Manzikertin taistelu avasi tämän alueen ovet ja antoi meille mahdollisuuden rakentaa uusi horisontti ja uusi sivilisaatio, niin myös Suuri hyökkäys ja 30. elokuuta saavutettu voitto julistivat maailmalle, että turkkilaiset ovat tulleet jäädäkseen Anatoliaan, että pysymme täällä ja että tämä pysyvyys kestää ikuisesti”, Ozgen sanoi.