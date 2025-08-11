Vieraslaji, joka tunnetaan nimellä korvameduusa ja on kotoisin Tyynenmeren luoteisosasta, havaittiin Pohjanmerellä ensimmäisen kerran vuonna 2020.

Laji suosii tyyniä vesiä, joissa on runsaasti eläinplanktonia, kuten satamia ja kanavia, ja se on aiheuttanut vastaavia ongelmia aiemmin satamissa ja ydinvoimaloissa Kiinassa, Japanissa ja Intiassa.

"Kaikki puhuvat ydinvoimasta puhtaana energiana, mutta emme ajattele lämpösaasteen tahattomia seurauksia", Derek sanoi.

EDF ei vastannut välittömästi kommenttipyyntöön.

Gravelinesin reaktorit 2, 3 ja 4 pysähtyivät automaattisesti juuri ennen keskiyötä, kun pumppuasemien suodatinrummut tukkeutuivat "massiivisesta ja arvaamattomasta" meduusaparvesta, ja reaktori 6 pysähtyi muutamaa tuntia myöhemmin EDF:n ilmoituksen mukaan.

Tämä ei vaikuttanut laitoksen, henkilöstön tai ympäristön turvallisuuteen, ilmoituksessa todettiin.

Ydinvoimala sijaitsee myös lähellä rantoja, jotka ovat muuttuneet suosituiksi paikoiksi siirtolaisille, jotka yrittävät ylittää Britanniaan. Vieraslajina meduusat eivät kuitenkaan ole uhka, sillä niiden pistot eivät ole myrkyllisiä.