ILMASTO
2 minuuttia lukemista
Meduusat ovat tukkineet Ranskan suurimman ydinvoimalan, pakottaen sen lopettamaan toimintansa
Gravelinesin ympäristön rannoilla on havaittu viime vuosina entistä suurempi määrä meduusoja johtuen veden lämpenemisestä ja vieraslajien leviämisestä.
Meduusat ovat tukkineet Ranskan suurimman ydinvoimalan, pakottaen sen lopettamaan toimintansa
Vieraslaji korvameduusa (Aurelia aurita), joka on kotoisin Tyynenmeren luoteisosista, havaittiin ensimmäisen kerran Pohjanmerellä vuonna 2020. / AP
11. elokuuta 2025

Neljä reaktoria Ranskan Gravelinesin ydinvoimalassa suljettiin sunnuntaina, kun jäähdytysjärjestelmiin päätyi suuri määrä meduusoja, kertoi voimalan operaattori EDF. Tapahtuman taustalla on todennäköisesti veden lämpötilan nousu, joka liittyy ilmaston lämpenemiseen.

Pohjois-Ranskassa sijaitseva voimala on yksi maan suurimmista, ja sen jäähdytys tapahtuu Pohjanmereen yhdistetyn kanavan kautta. Voimalan kuusi yksikköä tuottavat kukin 900 megawattia sähköä, yhteensä 5,4 gigawattia.

Koko voimala on nyt tilapäisesti lakkauttanut toimintansa, sillä kaksi muuta yksikköä on jo ollut poissa käytöstä suunnitellun huollon vuoksi, EDF:n maanantaina julkaisemat tiedot osoittavat.

Gravelinesin ympäristön rannoilla, jotka sijaitsevat Dunkerquen ja Calaisin suurkaupunkien välissä, on viime vuosina havaittu meduusojen määrän kasvua lämpimämpien vesien ja vieraslajien leviämisen vuoksi.

"Meduusat lisääntyvät nopeammin lämpimässä vedessä, ja koska alueet kuten Pohjanmeri lämpenevät, niiden lisääntymiskausi pitenee jatkuvasti", sanoi Derek Wright, Yhdysvaltain kansallisen valtameri- ja ilmakehähallinnon (NOAA) kalatalouden meribiologian konsultti.

"Meduusat voivat myös kulkeutua tankkerilaivojen mukana, jolloin ne päätyvät alusten painolastitankkiin yhdessä satamassa ja sitten ne usein pumpataan ulos toisella puolella maailmaa", hän lisäsi.

‘Massiivinen ja arvaamaton’

Suositeltu

Vieraslaji, joka tunnetaan nimellä korvameduusa ja on kotoisin Tyynenmeren luoteisosasta, havaittiin Pohjanmerellä ensimmäisen kerran vuonna 2020.

Laji suosii tyyniä vesiä, joissa on runsaasti eläinplanktonia, kuten satamia ja kanavia, ja se on aiheuttanut vastaavia ongelmia aiemmin satamissa ja ydinvoimaloissa Kiinassa, Japanissa ja Intiassa.

"Kaikki puhuvat ydinvoimasta puhtaana energiana, mutta emme ajattele lämpösaasteen tahattomia seurauksia", Derek sanoi.

EDF ei vastannut välittömästi kommenttipyyntöön.

Gravelinesin reaktorit 2, 3 ja 4 pysähtyivät automaattisesti juuri ennen keskiyötä, kun pumppuasemien suodatinrummut tukkeutuivat "massiivisesta ja arvaamattomasta" meduusaparvesta, ja reaktori 6 pysähtyi muutamaa tuntia myöhemmin EDF:n ilmoituksen mukaan.

Tämä ei vaikuttanut laitoksen, henkilöstön tai ympäristön turvallisuuteen, ilmoituksessa todettiin.

Ydinvoimala sijaitsee myös lähellä rantoja, jotka ovat muuttuneet suosituiksi paikoiksi siirtolaisille, jotka yrittävät ylittää Britanniaan. Vieraslajina meduusat eivät kuitenkaan ole uhka, sillä niiden pistot eivät ole myrkyllisiä.

Löydä
Iranin isku tuhosi Israelin johtavan tiedeinstituutin Tel Avivissa Israelin tapettua tiedemiehiä
Israelin ja Iranin välisen konfliktin jälkeen laittomien rajanylitysten määrässä ei ole havaittu nousua: Turkki
Iran purkaa raivoa IAEA:n pääjohtajaa kohtaan, kutsuen häntä Israelin 'hyökkäyssodan kumppaniksi'
Yhdysvallat siirtää sotilaallisia resursseja ja rajoittaa pääsyä sen suurimpaan Lähi-idän tukikohtaan
Intia ottanut sikhien separatistiliikkeen kohteeksi Pohjois-Amerikassa: Kanada
Iskeäkö vaiko ei: Trumpin Iran-dilemma paljastaa syvän repeämän MAGA-kannattajien keskuudessa
Kirjoittanut Sadiq S Bhat
Pohjois-Korea tulee Iranin tueksi, kutsuu Israelia "rauhan syöpäkasvaimeksi"
Trump ylistää Asim Muniria, sanoo keskustelleensa Iranista Pakistanin armeijan päällikön kanssa
Intia-Pakistan tulitaukoa ei saavutettu Yhdysvaltain välityksellä, vaan sotilaallisten neuvottelujen kautta: Modi kertoo Trumpille
Israel on iskenyt Imam Hussein -yliopistoon Teheranissa
Iranin ohjukset vahingoittivat rakennusta ja aiheuttivat tulipaloja Israelissa
Trump kiistää Yhdysvaltojen oman tiedustelun Iranista ja väittää, että Teheran oli 'hyvin lähellä' ydinaseita
Israelin armeija sanoo surmanneensa juuri nimitetyn iranilaisen kenraalin
Venäjän yöllinen hyökkäys Kiovaan tappoi 14 ja haavoitti 44, Ukrainan ministeri sanoo
Entinen Syyrian hallinnon lääkäri sai elinkautisen tuomion Saksassa
Kurkistus TRT Globaliin. Jaa palautteesi!
Contact us