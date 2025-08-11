Neljä reaktoria Ranskan Gravelinesin ydinvoimalassa suljettiin sunnuntaina, kun jäähdytysjärjestelmiin päätyi suuri määrä meduusoja, kertoi voimalan operaattori EDF. Tapahtuman taustalla on todennäköisesti veden lämpötilan nousu, joka liittyy ilmaston lämpenemiseen.
Pohjois-Ranskassa sijaitseva voimala on yksi maan suurimmista, ja sen jäähdytys tapahtuu Pohjanmereen yhdistetyn kanavan kautta. Voimalan kuusi yksikköä tuottavat kukin 900 megawattia sähköä, yhteensä 5,4 gigawattia.
Koko voimala on nyt tilapäisesti lakkauttanut toimintansa, sillä kaksi muuta yksikköä on jo ollut poissa käytöstä suunnitellun huollon vuoksi, EDF:n maanantaina julkaisemat tiedot osoittavat.
Gravelinesin ympäristön rannoilla, jotka sijaitsevat Dunkerquen ja Calaisin suurkaupunkien välissä, on viime vuosina havaittu meduusojen määrän kasvua lämpimämpien vesien ja vieraslajien leviämisen vuoksi.
"Meduusat lisääntyvät nopeammin lämpimässä vedessä, ja koska alueet kuten Pohjanmeri lämpenevät, niiden lisääntymiskausi pitenee jatkuvasti", sanoi Derek Wright, Yhdysvaltain kansallisen valtameri- ja ilmakehähallinnon (NOAA) kalatalouden meribiologian konsultti.
"Meduusat voivat myös kulkeutua tankkerilaivojen mukana, jolloin ne päätyvät alusten painolastitankkiin yhdessä satamassa ja sitten ne usein pumpataan ulos toisella puolella maailmaa", hän lisäsi.
‘Massiivinen ja arvaamaton’
Vieraslaji, joka tunnetaan nimellä korvameduusa ja on kotoisin Tyynenmeren luoteisosasta, havaittiin Pohjanmerellä ensimmäisen kerran vuonna 2020.
Laji suosii tyyniä vesiä, joissa on runsaasti eläinplanktonia, kuten satamia ja kanavia, ja se on aiheuttanut vastaavia ongelmia aiemmin satamissa ja ydinvoimaloissa Kiinassa, Japanissa ja Intiassa.
"Kaikki puhuvat ydinvoimasta puhtaana energiana, mutta emme ajattele lämpösaasteen tahattomia seurauksia", Derek sanoi.
EDF ei vastannut välittömästi kommenttipyyntöön.
Gravelinesin reaktorit 2, 3 ja 4 pysähtyivät automaattisesti juuri ennen keskiyötä, kun pumppuasemien suodatinrummut tukkeutuivat "massiivisesta ja arvaamattomasta" meduusaparvesta, ja reaktori 6 pysähtyi muutamaa tuntia myöhemmin EDF:n ilmoituksen mukaan.
Tämä ei vaikuttanut laitoksen, henkilöstön tai ympäristön turvallisuuteen, ilmoituksessa todettiin.
Ydinvoimala sijaitsee myös lähellä rantoja, jotka ovat muuttuneet suosituiksi paikoiksi siirtolaisille, jotka yrittävät ylittää Britanniaan. Vieraslajina meduusat eivät kuitenkaan ole uhka, sillä niiden pistot eivät ole myrkyllisiä.