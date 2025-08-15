ILMASTO
1 minuuttia lukemista
Ilmastonmuutos pahensi Pohjoismaiden heinäkuista helleaaltoa
Tutkijoiden mukaan mikään maa ei ole turvassa ilmastonmuutoksen vaikutuksilta.
Ilmastonmuutos pahensi Pohjoismaiden heinäkuista helleaaltoa
Myös Lapissa mitattiin heinäkuussa yli 30 asteen lämpötiloja. / Reuters
15. elokuuta 2025

Heinäkuun helleaalto rikkoi ennätyksiä Pohjoismaissa; Suomessa nähtiin pisin hellejakso vuosikymmeniin, kun lämpötilat kipusivat yli 30 asteeseen jopa 22 peräkkäisenä päivänä. Ruotsissa taas hikoiltiin trooppisina öinä, kun lämpötilat eivät pudonneet kertaakaan alle 20 asteen kymmenenä peräkkäisenä päivänä.

Helteet rasittivat terveydenhuoltoa Pohjoismaissa, ja johtivat myös useisiin hukkumisiin, kun ihmiset etsivät viilennystä merestä ja järvistä. Myös villieläimet kärsivät helteistä.

Nyt tutkijat ovat päätelleet, että helleaaltoa pahensi ilmastonmuutos.

“Mikään maa ei ole turvassa”, tutkimukseen osallistunut klimatologi Friederike Otto sanoi the Guardianille.

Suositeltu

Tutkimuksen mukaan hellejakso oli 2 astetta kuumempi kuin tavallisesti. Ilmastonmuutos on tuplannut helleaaltojen mahdollisuuden sinä aikana, kun maailman keskilämpötila on noussut 0,2 astetta.

Jopa näin pienellä lämpötilan nousulla on siis äärimmäisiä vaikutuksia.

“Ilmastonmuutos muokkaa perusteellisesti maailmaa, jossa elämme”, tutkija Claire Barnes sanoi.

Löydä
Iranin isku tuhosi Israelin johtavan tiedeinstituutin Tel Avivissa Israelin tapettua tiedemiehiä
Israelin ja Iranin välisen konfliktin jälkeen laittomien rajanylitysten määrässä ei ole havaittu nousua: Turkki
Iran purkaa raivoa IAEA:n pääjohtajaa kohtaan, kutsuen häntä Israelin 'hyökkäyssodan kumppaniksi'
Yhdysvallat siirtää sotilaallisia resursseja ja rajoittaa pääsyä sen suurimpaan Lähi-idän tukikohtaan
Intia ottanut sikhien separatistiliikkeen kohteeksi Pohjois-Amerikassa: Kanada
Iskeäkö vaiko ei: Trumpin Iran-dilemma paljastaa syvän repeämän MAGA-kannattajien keskuudessa
Kirjoittanut Sadiq S Bhat
Pohjois-Korea tulee Iranin tueksi, kutsuu Israelia "rauhan syöpäkasvaimeksi"
Trump ylistää Asim Muniria, sanoo keskustelleensa Iranista Pakistanin armeijan päällikön kanssa
Intia-Pakistan tulitaukoa ei saavutettu Yhdysvaltain välityksellä, vaan sotilaallisten neuvottelujen kautta: Modi kertoo Trumpille
Israel on iskenyt Imam Hussein -yliopistoon Teheranissa
Iranin ohjukset vahingoittivat rakennusta ja aiheuttivat tulipaloja Israelissa
Trump kiistää Yhdysvaltojen oman tiedustelun Iranista ja väittää, että Teheran oli 'hyvin lähellä' ydinaseita
Israelin armeija sanoo surmanneensa juuri nimitetyn iranilaisen kenraalin
Venäjän yöllinen hyökkäys Kiovaan tappoi 14 ja haavoitti 44, Ukrainan ministeri sanoo
Entinen Syyrian hallinnon lääkäri sai elinkautisen tuomion Saksassa
Kurkistus TRT Globaliin. Jaa palautteesi!
Contact us