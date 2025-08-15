Heinäkuun helleaalto rikkoi ennätyksiä Pohjoismaissa; Suomessa nähtiin pisin hellejakso vuosikymmeniin, kun lämpötilat kipusivat yli 30 asteeseen jopa 22 peräkkäisenä päivänä. Ruotsissa taas hikoiltiin trooppisina öinä, kun lämpötilat eivät pudonneet kertaakaan alle 20 asteen kymmenenä peräkkäisenä päivänä.
Helteet rasittivat terveydenhuoltoa Pohjoismaissa, ja johtivat myös useisiin hukkumisiin, kun ihmiset etsivät viilennystä merestä ja järvistä. Myös villieläimet kärsivät helteistä.
Nyt tutkijat ovat päätelleet, että helleaaltoa pahensi ilmastonmuutos.
“Mikään maa ei ole turvassa”, tutkimukseen osallistunut klimatologi Friederike Otto sanoi the Guardianille.
Tutkimuksen mukaan hellejakso oli 2 astetta kuumempi kuin tavallisesti. Ilmastonmuutos on tuplannut helleaaltojen mahdollisuuden sinä aikana, kun maailman keskilämpötila on noussut 0,2 astetta.
Jopa näin pienellä lämpötilan nousulla on siis äärimmäisiä vaikutuksia.
“Ilmastonmuutos muokkaa perusteellisesti maailmaa, jossa elämme”, tutkija Claire Barnes sanoi.