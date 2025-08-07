Viime viikkojen rankkasateet, jotka aiheuttivat tulvia Pakistanissa ja johtivat satojen ihmisten kuolemaan, pahenivat ilmastokriisin seurauksena, kertoo uusi tutkimus.
Ilmaston lämpemisen vaikutuksia äärimmäisiin sääilmiöihin tutkinut kansainvälisen World Weather Attribution -tutkijaryhmän tekemä tutkimus osoittaa, että Pakistanissa 24. kesäkuuta ja 23. heinäkuuta välisenä aikana satanut sade oli 10–15 prosenttia rankempaa ilmastonmuutoksen vuoksi. Tämä johti lukuisiin rakennusten sortumisiin sekä kaupungeissa että maaseudulla.
Pakistanin hallituksen mukaan tulvat, rankkasateet ja muut sääilmiöt ovat aiheuttaneet ainakin 300 kuolemaa ja vahingoittaneet 1 600 taloa 26. kesäkuuta lähtien.
Saqib Hassan, 50-vuotias liikemies Pohjois-Pakistanista, kertoi, että 22. heinäkuuta tapahtunut tulva tuhosi hänen kotinsa sekä 18 hänen sukulaisensa kotia ja heidän maitotilansa. Hänen maatilansa eläimet huuhtoutuivat pois veden mukana, mikä aiheutti hänelle ja hänen perheelleen arviolta 100 miljoonan rupian (360 000 dollarin) tappiot.
Lähistöllä sijaitsevan moskeijan viime hetken kuulutukset olivat ainoa varoitus, jonka he saivat evakuoida kotinsa Sarwarabadin pikkukaupungissa ja siirtyä korkeammalle maalle.
“Olemme nyt kodittomia. Kotimme on tuhottu. Kaikki, mitä hallitus on meille antanut, on ruokapaketteja 50 000 rupian (177 dollarin) arvosta ja seitsemän telttaa, joissa olemme asuneet viimeiset kaksi viikkoa”, Hassan kertoi puhelimitse.
Islamabadissa toimiva ilmastotutkija Jakob Steiner, joka ei ollut mukana WWA:n tutkimuksessa, totesi, että ilmaston lämpenemisen aiheuttamat korkeat lämpötilat ja voimakkaat sateet ovat nopeuttaneet äärimmäisten sääilmiöiden tahtia aikaisemmin kuin asiantuntijat odottivat.
“Viime viikkoina olemme yrittäneet ymmärtää tapahtumien määrää, ei vain Pakistanissa, vaan koko Etelä-Aasian alueella, mikä on yllättänyt meidät”, hän sanoi.
“Monet tapahtumat, joiden ennustimme tapahtuvan vuonna 2050, ovat tapahtuneet jo vuonna 2025, sillä tämän kesän lämpötilat ovat jälleen olleet huomattavasti keskiarvon yläpuolella”, sanoi Steiner, joka työskentelee geotieteilijänä Grazin yliopistossa Itävallassa ja tutkii vesivaroja ja niihin liittyviä riskejä vuoristoalueilla.
Voimakkaat monsuunisateet ovat aiheuttaneet sarjan katastrofeja, jotka ovat koetelleet Etelä-Aasiaa, erityisesti Himalajan vuoristoa, joka ulottuu viiden maan alueelle, viime kuukausina.
Ylivuotavat jäätikköjärvet aiheuttivat tulvia, jotka huuhtoivat pois tärkeän sillan Nepalin ja Kiinan väliltä sekä useita vesivoimalaitoksia heinäkuussa.
Aiemmin tällä viikolla tulvat ja maanvyörymät iskivät kylään Pohjois-Intiassa, tappaen ainakin neljä ihmistä ja jättäen satoja kadoksiin.
Ilmastohätätila
Torstaina julkaistun WWA:n tutkimuksen kirjoittajat totesivat, että Pakistanin sateet osoittavat ilmastokriisin tekevän tulvista vaarallisempia.
Ilmastotutkijat ovat havainneet, että lämpimämpi ilmakehä pitää sisällään enemmän kosteutta, mikä voi voimistaa sateita.
“Jokainen lämpötilan kymmenyksen nousu johtaa rankempiin monsuunisateisiin, mikä korostaa, miksi nopea siirtyminen fossiilisista polttoaineista uusiutuvaan energiaan on niin kiireellistä”, sanoi Mariam Zachariah, Imperial College Londonin ympäristöpolitiikan keskuksen tutkija ja WWA-tutkimuksen pääkirjoittaja.
Vaikka Pakistan on vastuussa alle yhdestä prosentista ilmakehän lämmittävistä kaasuista, tutkimukset osoittavat, että se kärsii suhteettoman paljon äärimmäisten sääilmiöiden aiheuttamista vahingoista.
Pakistan koki tuhoisimman monsuunikautensa vuonna 2022, jolloin tulvat tappoivat yli 1 700 ihmistä ja aiheuttivat arviolta 40 miljardin dollarin vahingot.
YK:n mukaan maailmanlaajuiset rahastot, jotka on perustettu ilmastokriisin aiheuttamien menetysten ja vahinkojen käsittelemiseksi tai ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi, ovat kaukana siitä, mitä tarvitaan auttamaan maita, kuten Pakistania, selviytymään ilmaston vaikutuksista.
YK varoittaa, että sen menetys- ja vahinkorahasto sisältää vain murto-osan siitä, mitä tarvitaan vuosittaisten ilmastonmuutokseen liittyvien taloudellisten vahinkojen käsittelemiseksi.
Samoin YK:n raportit toteavat, että kehittyneet maat, kuten Yhdysvallat ja Euroopan valtiot, jotka ovat vastuussa suurimmasta osasta ilmakehää lämmittävistä kaasuista, tarjoavat huomattavasti vähemmän kuin mitä tarvitaan sopeutumisrahoitukseen.
Nämä rahastot voisivat auttaa parantamaan asumista ja infrastruktuuria tulville alttiilla alueilla.
WWA-raportin mukaan suuri osa Pakistanin nopeasti kasvavasta kaupunkiväestöstä asuu väliaikaisissa asunnoissa, usein tulville alttiilla alueilla. Rakennusten sortuminen oli raportin mukaan johtava syy 300 kuolemaan, ja se vastasi yli puolesta kuolemista.
“Puolet Pakistanin kaupunkiväestöstä asuu hauraissa asutuksissa, joissa tulvat sortavat koteja ja vievät ihmishenkiä”, sanoi Maja Vahlberg, Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun ilmastokeskuksesta, joka myös osallistui WWA-raportin laatimiseen, lehdistötiedotteessa.
“Tulville kestävien talojen rakentaminen ja rakentamisen välttäminen tulva-alueilla auttavaa vähentämään rankkojen monsuunisateiden vaikutuksia.”