Viime viikkojen rankkasateet, jotka aiheuttivat tulvia Pakistanissa ja johtivat satojen ihmisten kuolemaan, pahenivat ilmastokriisin seurauksena, kertoo uusi tutkimus.

Ilmaston lämpemisen vaikutuksia äärimmäisiin sääilmiöihin tutkinut kansainvälisen World Weather Attribution -tutkijaryhmän tekemä tutkimus osoittaa, että Pakistanissa 24. kesäkuuta ja 23. heinäkuuta välisenä aikana satanut sade oli 10–15 prosenttia rankempaa ilmastonmuutoksen vuoksi. Tämä johti lukuisiin rakennusten sortumisiin sekä kaupungeissa että maaseudulla.

Pakistanin hallituksen mukaan tulvat, rankkasateet ja muut sääilmiöt ovat aiheuttaneet ainakin 300 kuolemaa ja vahingoittaneet 1 600 taloa 26. kesäkuuta lähtien.

Saqib Hassan, 50-vuotias liikemies Pohjois-Pakistanista, kertoi, että 22. heinäkuuta tapahtunut tulva tuhosi hänen kotinsa sekä 18 hänen sukulaisensa kotia ja heidän maitotilansa. Hänen maatilansa eläimet huuhtoutuivat pois veden mukana, mikä aiheutti hänelle ja hänen perheelleen arviolta 100 miljoonan rupian (360 000 dollarin) tappiot.

Lähistöllä sijaitsevan moskeijan viime hetken kuulutukset olivat ainoa varoitus, jonka he saivat evakuoida kotinsa Sarwarabadin pikkukaupungissa ja siirtyä korkeammalle maalle.

“Olemme nyt kodittomia. Kotimme on tuhottu. Kaikki, mitä hallitus on meille antanut, on ruokapaketteja 50 000 rupian (177 dollarin) arvosta ja seitsemän telttaa, joissa olemme asuneet viimeiset kaksi viikkoa”, Hassan kertoi puhelimitse.

Islamabadissa toimiva ilmastotutkija Jakob Steiner, joka ei ollut mukana WWA:n tutkimuksessa, totesi, että ilmaston lämpenemisen aiheuttamat korkeat lämpötilat ja voimakkaat sateet ovat nopeuttaneet äärimmäisten sääilmiöiden tahtia aikaisemmin kuin asiantuntijat odottivat.

“Viime viikkoina olemme yrittäneet ymmärtää tapahtumien määrää, ei vain Pakistanissa, vaan koko Etelä-Aasian alueella, mikä on yllättänyt meidät”, hän sanoi.

“Monet tapahtumat, joiden ennustimme tapahtuvan vuonna 2050, ovat tapahtuneet jo vuonna 2025, sillä tämän kesän lämpötilat ovat jälleen olleet huomattavasti keskiarvon yläpuolella”, sanoi Steiner, joka työskentelee geotieteilijänä Grazin yliopistossa Itävallassa ja tutkii vesivaroja ja niihin liittyviä riskejä vuoristoalueilla.

Voimakkaat monsuunisateet ovat aiheuttaneet sarjan katastrofeja, jotka ovat koetelleet Etelä-Aasiaa, erityisesti Himalajan vuoristoa, joka ulottuu viiden maan alueelle, viime kuukausina.

Ylivuotavat jäätikköjärvet aiheuttivat tulvia, jotka huuhtoivat pois tärkeän sillan Nepalin ja Kiinan väliltä sekä useita vesivoimalaitoksia heinäkuussa.

Aiemmin tällä viikolla tulvat ja maanvyörymät iskivät kylään Pohjois-Intiassa, tappaen ainakin neljä ihmistä ja jättäen satoja kadoksiin.