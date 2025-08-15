Rankkasateet aiheuttivat tulvia Luoteis-Pakistanissa aikaisin perjantaiaamuna, ja ainakin 15 ihmistä menehtyi ja 17 on kateissa, pelastusviranomaiset kertoivat.
Rankkasateet aiheuttivat laajoja tulvia Bajaurin piirikunnan Tehsil Salarzai -alueella, ja useita taloja huuhtoutui veden mukana, kertoi pelastuspalvelu Rescue 1122 Khyber Pakhtunkhwa (KP) lausunnossaan.
Tähän mennessä kahdeksan ihmistä on kuollut, neljä loukkaantunut ja 17 on kateissa, lausunnossa lisättiin.
“Loukkaantuneet on viety paikallisiin sairaaloihin, ja etsintäoperaatiot kadonneiden löytämiseksi jatkuvat”, sanoi Amjid Khan, Rescue 1122:n piirikunnan virkamies.
Toisessa tapauksessa ainakin viisi ihmistä kuoli ja neljä loukkaantui, kun talo romahti Sori Paw -alueella Dir Lower -piirikunnassa rankkasateiden jälkeen.
Lisäksi kaksi ihmistä kuoli ja yksi loukkaantui, kun auto huuhtoutui tulvan mukana Mansehran piirikunnassa KP:ssä.
Uusien uhrien myötä maanlaajuinen kuolonuhrien määrä nousi 328:aan meneillään olevan monsuunikauden aikana, joka alkoi 26. kesäkuuta. Yli 740 ihmistä on loukkaantunut, kertoi kansallinen katastrofienhallintaviranomainen.
Suurin osa 164:stä kuolemasta ja myös yli 582 loukkaantumista on raportoitu Itä-Punjabin maakunnasta, joka on kärsinyt eniten tämänhetkisistä monsuunisateista.
Rankkasateet aiheuttivat myös maanvyörymiä eri puolilla KP:tä ja Gilgit-Baltistanin aluetta, kun viranomaiset kamppailivat evakuoidakseen alueille jumiin jääneitä ihmisiä.
Monsuunisateet, jotka kestävät tyypillisesti kesäkuusta syyskuuhun, aiheuttavat usein tuhoa Etelä-Aasiassa, mukaan lukien Pakistanissa. Ilmastonmuutos on kuitenkin viime vuosina lisännyt niiden arvaamattomuutta ja voimakkuutta.