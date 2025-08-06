Intian armeija toi keskiviikkona paikalle jäljityskoiria, drooneja ja raskasta maansiirtokalustoa etsiäkseen kymmeniä kadonneita päivä sen jälkeen, kun tappava syöksytulva iski Himalajan alueelle.

Ainakin neljä ihmistä on kuollut ja noin 100 on kateissa – mukaan lukien 11 sotilasta – sen jälkeen, kun mutaisesta vedestä ja romusta muodostunut veden seinämä vyöryi kapean vuoristolaakson läpi ja iskeytyi Dharalin kaupunkiin Uttarakhandin osavaltiossa.

“Lisäjoukkoja, mukaan lukien armeijan jäljityskoiria, drooneja, logistiikkadrooneja ja maansiirtokalustoa, on siirretty paikalle nopeuttamaan pelastustöitä”, armeija ilmoitti keskiviikkona.

Sotilashelikopterit toimittivat välttämättömiä tarvikkeita, lääkkeitä ja evakuoivat eristyksiin jääneitä ihmisiä, armeija lisäsi.

Uttarakhandin osavaltion pääministeri Pushkar Singh Dhami kertoi, että tulvan aiheutti voimakas rankkasade, ja että pelastustiimit on lähetetty paikalle “sotilaallisella kiireellisyydellä”.

Intialaisessa mediassa näytetyissä videoissa näkyi pelottava mutaisen veden aalto, joka pyyhkäisi mukanaan monikerroksisia asuinrakennuksia turistialueella tiistai-iltapäivänä.

Useiden ihmisten nähtiin juoksevan pakoon, ennen kuin he jäivät tummien romuaaltojen alle, jotka repivät kokonaisia rakennuksia mukaansa.

Puolustusministeriön valtiosihteeri Sanjay Seth kertoi tiistai-iltana Press Trust of India (PTI) -uutistoimistolle, että hänellä on raportteja “neljästä kuolleesta ja noin 100 kadonneesta”.

‘Äärimmäinen tapahtuma’