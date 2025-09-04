Puolan uusi presidentti Karol Nawrocki tulee työvierailulle Suomeen ensi tiistaina, presidentinkanslia tiedottaa. Vierailua isännöi tasavallan presidentti Alexander Stubb.
Stubb ja Nawrocki tapaavat presidentinlinnassa, jossa heidän on määrä keskustella Suomen ja Puolan kahdenvälisistä suhteista ja niiden tiivistämisestä, Venäjän sodasta Ukrainassa sekä muista ajankohtaisista turvallisuuskysymyksistä.
Nawrockin Suomen vierailu tapahtuu presidentin vierailtua keskiviikkona Valkoisessa talossa tapaamassa Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia. Yhdysvaltain vierailu oli Puolan presidentin ensimmäinen tämän tultua valtaan.
Trump ilmaisi tukevansa Nawrockia Puolan vaaleissa kesäkuussa. Uusi presidentti on kansallismielinen konservatiivi, jolla ei ole aiempaa poliittista kokemusta.