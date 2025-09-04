Puolan uusi presidentti Karol Nawrocki tulee työvierailulle Suomeen ensi tiistaina, presidentinkanslia tiedottaa. Vierailua isännöi tasavallan presidentti Alexander Stubb.

Stubb ja Nawrocki tapaavat presidentinlinnassa, jossa heidän on määrä keskustella Suomen ja Puolan kahdenvälisistä suhteista ja niiden tiivistämisestä, Venäjän sodasta Ukrainassa sekä muista ajankohtaisista turvallisuuskysymyksistä.