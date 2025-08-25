Gabriel-ohjuksia valmistaa israelilainen IAI Aerospace Industries. Lisäksi Suomella on käytössään israelilaisvalmisteisia Euro Spike -ohjuksia. Daavidin lingon päätoimittaja taas on Rafael Advanced Defence Systems.

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) sanoi elokuun puolivälissä, että Suomen hallituksella ei ole tarvetta päivittää linjauksiaan asekaupoista Israelin kanssa Gazan tilanteen vuoksi, ja että Daavidin lingon osto on etenemässä suunnitellusti. Se on määrä ottaa käyttöön tämän vuosikymmenen lopulla.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on kuitenkin sanonut, että uusia aseostoja ei tulisi Israelista tehdä Gazan tilanteen vuoksi.

Israelin kansanmurha Gazassa on jatkunut pian kaksi vuotta, ja maan armeija on surmannut yli 62 000 palestiinalaista saarretulla kaistaleella sitten lokakuun 7. päivän 2023. Suurin osa kuolleista on naisia ja lapsia.