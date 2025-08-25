Helsingin Sanomat raportoi Merivoimien ottaneen israelilaisen Gabriel-pintatorjuntaohjusjärjestelmän operatiiviseen käyttöön. Ohjus on ostettu Israelista ja se tunnetaan puolustusvoimissa nimellä Pintatorjuntaohjus 2020.
Uusi ohjusjärjestelmä kovaa nykyisen ruotsalaisen ohjuksen, jonka elinkaari päättyy 2020-luvun lopulla.
Gabriel-ohjus ostettiin Israelista vuonna 2018 162 miljoonalla eurolla, johon liittyi 193 miljoonan euron optio.
Suomen asehankinnat Israelista ovat aiheuttaneet runsaasti julkista keskustelua viime aikoina Gazan kansanmurhan vuoksi.
Varsinkin niin sanotun Daavidin lingon, eli Israelista hankittavan ilmapuolustukseen tarkoitetun ohjusjärjestelmän ostoa on vaadittu peruttavan.
Gabriel-ohjuksia valmistaa israelilainen IAI Aerospace Industries. Lisäksi Suomella on käytössään israelilaisvalmisteisia Euro Spike -ohjuksia. Daavidin lingon päätoimittaja taas on Rafael Advanced Defence Systems.
Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) sanoi elokuun puolivälissä, että Suomen hallituksella ei ole tarvetta päivittää linjauksiaan asekaupoista Israelin kanssa Gazan tilanteen vuoksi, ja että Daavidin lingon osto on etenemässä suunnitellusti. Se on määrä ottaa käyttöön tämän vuosikymmenen lopulla.
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on kuitenkin sanonut, että uusia aseostoja ei tulisi Israelista tehdä Gazan tilanteen vuoksi.
Israelin kansanmurha Gazassa on jatkunut pian kaksi vuotta, ja maan armeija on surmannut yli 62 000 palestiinalaista saarretulla kaistaleella sitten lokakuun 7. päivän 2023. Suurin osa kuolleista on naisia ja lapsia.