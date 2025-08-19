POLITIIKKA
Stubb sai Trumpilta kehuja
"Olet tehnyt loistavaa työtä. Halusimme sinut tänne, koska olet henkilö, jota me kaikki kunnioitamme", Trump sanoi viitaten presidentti Stubbiin tapaamisessaan Euroopan johtajien kanssa.
Suomen presidentti Alexander Stubb puhui medialle Valkoisen talon tapaamisessa 18.8.2025. / Reuters
20 tuntia sitten

Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistui eilen tapaamiseen Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin, Euroopan johtajien ja Volodymyr Zelenskyin välillä Valkoisessa talossa.

Tapaamisessa oli Stubbin lisäksi paikalla Britannian pääministeri Keir Starmer, Italian pääministeri Giorgia Meloni, Saksan liittokansleri Friedrich Merz, Ranskan presidentti Emmanuel Macron, Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Naton pääsihteeri Mark Rutte.

Tapaamisen aiheena oli mahdollinen rauha Ukrainan ja Venäjän välillä, sekä lännen turvatakuut Ukrainalle. Kokoukseen osallistuneet johtajat kuvailivat neuvotteluja onnistuneiksi.

Trump kehui Stubbia kokouksessa vuolaasti. Hän muun muassa kuvaili Suomen presidenttiä “nuoreksi ja vaikutusvaltaiseksi mieheksi”.

57-vuotias Stubb vitsaili välittävänsä terveiset vaimolleen.

Olet tehnyt loistavaa työtä. Halusimme sinut tänne, koska olet henkilö, jota me kaikki kunnioitamme”, Trump sanoi.

“Sinulla on ollut suuri rooli (Ukrainan rauhanprosessin) menestyksessä ja tulevassa menestyksessä. Kiitos todella paljon, arvostamme sitä”, Yhdysvaltain presidentti jatkoi.

Trump myös kehui Stubbin näyttävän “paremmalta kuin koskaan” esitellessään hänet.

