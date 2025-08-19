“Jää nähtäväksi, onko hänellä (Putinilla) rohkeutta saapua tällaiseen tapaamiseen. Onko hänellä rohkeutta saapua kolmenväliseen kokoukseen, vai pelaako hän jälleen aikaa?” Stubb sanoi.

Trump soitti Putinille kesken tapaamisen ja sanoi, että järjestelyt Zelenskyin ja Putinin kahdenvälistä tapaamista varten ovat käynnissä. Tämän jälkeen on tarkoitus järjestää erillinen kolmenvälinen tapaaminen, jossa myös Trump olisi läsnä.