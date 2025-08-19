POLITIIKKA
1 minuuttia lukemista
Stubb: Putiniin ei voi luottaa
Presidentti Stubb puhui medialle tapaamisen jälkeen Valkoisessa talossa Donald Trumpin ja Euroopan johtajien välillä.
Presidentti Stubb (keskellä) saapui kokoukseen Zelenskyin (vas.) ja Trumpin (oik.) rinnalla. / Reuters
20 tuntia sitten

Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistui eilen tärkeään tapaamiseen Ukrainan rauhasta Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Euroopan johtajien välillä.

Stubb kommentoi kokouksen antia myöhemmin medialle Valkoisessa talossa.

“Putiniin voi vain harvoin luottaa”, hän sanoi viitaten Trumpin yrityksiin järjestää tapaaminen Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin ja Venäjän Vladimir Putinin välillä.

Suositeltu

“Jää nähtäväksi, onko hänellä (Putinilla) rohkeutta saapua tällaiseen tapaamiseen. Onko hänellä rohkeutta saapua kolmenväliseen kokoukseen, vai pelaako hän jälleen aikaa?” Stubb sanoi.

Trump soitti Putinille kesken tapaamisen ja sanoi, että järjestelyt Zelenskyin ja Putinin kahdenvälistä tapaamista varten ovat käynnissä. Tämän jälkeen on tarkoitus järjestää erillinen kolmenvälinen tapaaminen, jossa myös Trump olisi läsnä.

LÄHDE:AFP
