Pääministeri antoi kommenttinsa hieman ennen Valkoisen talon tapaamista Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin, Euroopan johtajien ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin välillä. Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistui kokoukseen.

“Nyt nähdään, onko Putin tässä tosissaan mukana, haluaako hän rauhaa”, Orpo totesi kokouksen jälkeen Ylelle.

Hän myös sanoi, että Venäjää vastaan on asetettava tiukempia pakotteita, jos Putin ei tee yhteistyötä rauhan puolesta.