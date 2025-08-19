Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi eilen, että Suomen mahdollisesta osallistumisesta Ukrainan turvatakuisiin ei voi vielä tässä vaiheessa keskustella, ja että Suomen oma puolustus asetetaan etusijalle.
Orpo lisäsi, että keskustelu turvatakuisiin osallistumisesta vaatisi ensin tukevan esityksen taustalle.
“Missään tapauksessa en halua antaa sitä kuvaa, etteikö Suomi osallistuisi. Mikä se osallistumisen muoto on, siitä päätetään”, Orpo sanoi.
Pääministeri antoi kommenttinsa hieman ennen Valkoisen talon tapaamista Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin, Euroopan johtajien ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin välillä. Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistui kokoukseen.
“Nyt nähdään, onko Putin tässä tosissaan mukana, haluaako hän rauhaa”, Orpo totesi kokouksen jälkeen Ylelle.
Hän myös sanoi, että Venäjää vastaan on asetettava tiukempia pakotteita, jos Putin ei tee yhteistyötä rauhan puolesta.