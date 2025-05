Hamas on todennut, että palestiinalaisilla on oikeus hallita omaa maataan, ja niin kauan kuin Israelin miehitys jatkuu, he eivät laske aseitaan.

Hamasin diasporatoimistojen johtaja Khaled Meshaal sanoi, ettei ulkopuolelta voida pakottaa heitä hyväksymään mitään poliittista järjestelmää.

Hamas jakoi sunnuntaina videon Meshaalin puheesta Egyptin Kairossa järjestetyssä tilaisuudessa, jossa kunnioitettiin osana vankienvaihtoa ja tulitaukosopimusta Israelin kanssa vapautettuja ja karkotettuja palestiinalaisvankeja.

"Gaza kuuluu vain sen omalle kansalle; eivätkä Gazan tai Länsirannan asukkaat tule vaihtamaan kotimaataan mihinkään muuhun", hän sanoi.

‘Palestiina ei ole korvattavissa’

Meshaal korosti, että Israelin saartamassa Gazassa ja miehitetyllä Länsirannalla asuvat palestiinalaiset pitävät vahvasti kiinni maastaan.

"Palestiina ei ole korvattavissa millään muulla kuin Palestiinalla. Vaikka kunnioitamme arabimaita ja islamilaista maailmaa, mikään ei voi korvata kotimaatamme", hän sanoi.

Meshaal painotti, että Palestiinaa hallitsevat vain sen omat asukkaat, eikä heitä voida pakottaa hyväksymään ulkopuolista poliittista järjestelmää.

Hän korosti kansallisen yhtenäisyyden merkitystä Palestiinan kohtaamien haasteiden edessä ja kehotti arabimaailmaa tukemaan palestiinalaisia.

Hän huomautti, että Gazaa kohtaa suuri salaliitto, jossa pyritään pakottamaan väestö maanpakoon nälkiinnyttämällä heidät.

"Gazan tulevaisuus, sen hallinto, aseet ja vastarinnan voima ovat uhattuina", hän sanoi.