Yhdysvaltain kansainvälisen kehitysviraston (USAID) mukaan 489 miljoonan dollarin arvosta elintarvikkeita on vaarassa pilaantua presidentti Donald Trumpin toimeenpanomääräyksen vuoksi, joka pyrkii keskeyttämään ulkomaanavun. Tämä herättää vakavia huolia niiden haavoittuvien väestöryhmien tilanteesta, jotka ovat riippuvaisia tästä avusta.

USAID:n tarkastusviraston tuore raportti korostaa viraston vaikeuksia humanitaarisen avun hallinnassa laajojen henkilöstövähennysten ja epävarmuuden keskellä, joka liittyy ulkomaanapuohjelmien poikkeuslupiin. Maanantaina julkaistu raportti osoittaa, että nämä haasteet ovat haitanneet USAID:n kykyä jakaa ja suojella veronmaksajien rahoittamaa apua tehokkaasti.

USAID:n henkilöstön mukaan epävarmuus viraston toiminnassa on jättänyt yli 489 miljoonan dollarin arvosta elintarvikeapua satamiin, kuljetuksiin ja varastoihin, joissa ne ovat nyt pilaantumisvaarassa. Tämä tilanne ei ainoastaan uhkaa elintarvikehuollon eheyttä, vaan myös heikentää viraston kykyä suorittaa tehtäväänsä kriittisen tuen tarjoamisesta sitä tarvitseville.

Raportissa paljastetaan myös, että USAID:in henkilöstö on löytänyt yli 500 000 lisätonnia elintarvikkeita, jotka ovat joko merellä tai valmiina kuljetettavaksi. Tämä huolestuttava luku korostaa kriisin laajuutta, sillä nämä elintarvikkeet ovat välttämättömiä nälän ja aliravitsemuksen torjumiseksi eri puolilla maailmaa.

Kyseiset elintarvikkeet ovat peräisin amerikkalaisilta viljelijöiltä osana Title II Food for Peace -ohjelmaa, joka on pitkään toiminut kansainvälisen ruoka-avun tarjoajana ja rahoitettu Commodity Credit Corporationin (CCC) kautta. Tämä rahoituslähde ei kuitenkaan kuulu ulkoministerin hätäruoka-avun poikkeuslupien piiriin, joten nämä elintärkeät tuotteet ovat nyt vaarassa pilaantua. Samalla ne aiheuttavat odottamattomia varastointitarpeita.

Politiikan muutosten vaikutukset globaaliin apuun

USAID on historiallisesti ollut keskeisessä asemassa rahoittaessaan laajaa joukkoa kansalaisjärjestöjä edistääkseen globaalia kehitystä ja humanitaarista apua. Viimeaikainen politiikan muutos on ollut osittain Elon Muskin aikaansaama. Musk johtaa Department of Government Efficiency (DOGE) -osastoa, ja tämä on johtanut USAID:n toiminnan keskeyttämiseen sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Päätös on aiheuttanut laajoja häiriöitä globaaleissa apuohjelmissa ja vaikuttanut merkittävästi lukuisiin kansalaisjärjestöihin ja mediaorganisaatioihin, jotka ovat riippuvaisia USAID:n rahoituksesta.

Tämän politiikan muutoksen vaikutukset ovat suuria, sillä ne eivät ainoastaan vaaranna ruoka-avun jakelua, vaan myös uhkaavat niiden organisaatioiden toimeentuloa, jotka ovat omistautuneet köyhyyden ja nälän kitkemiseen maailmanlaajuisesti. Näiden muutosten vaikutukset tuntuvat eri sektoreilla, mikä herättää kysymyksiä kansainvälisen avun tulevaisuudesta ja Yhdysvaltojen sitoutumisesta globaaleihin humanitaarisiin ponnisteluihin.

Tämän kriisin ajoitus on erityisen huolestuttava, sillä se osuu yhteen humanitaaristen tarpeiden kärjistymisen kanssa alueilla, kuten Gazassa ja Sudanissa. Gazan jatkuva konflikti on johtanut vakavaan ruokapulaan palestiinalaisten keskuudessa, kun taas YK on toistuvasti varoittanut lähestyvästä nälänhädästä Sudanissa. Suurten elintarvikemäärien pilaantuminen tällaisena kriittisenä aikana korostaa kiireellistä tarvetta arvioida uudelleen Yhdysvaltojen ulkomaanapupolitiikkaa ja sen vaikutuksia haavoittuviin väestöryhmiin.

Tilanteen kehittyessä jää nähtäväksi, miten Yhdysvaltain hallitus aikoo vastata näihin haasteisiin ja varmistaa, että välttämätön ruoka-apu saavuttaa sitä eniten tarvitsevat. Panokset ovat korkeat, ja toimettomuuden seuraukset voivat olla kohtalokkaita miljoonille ihmisille ja perheille ympäri maailmaa, jotka ovat riippuvaisia Yhdysvaltojen humanitaarisesta avusta selviytyäkseen.