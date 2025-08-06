MAAILMA
Liettua pyytää Natolta apua - maahan lensi räjähteitä sisältänyt epäilty venäläisdrooni
Liettua on pyytänyt Natolta ilmapuolustusapua sen jälkeen, kun maahan lensi viime viikolla räjähteitä sisältänyt venäläiseksi sotilasdrooniksi uskottu alus.
Liettuan ulkoministeri Kestutis Budry. / Reuters
6. elokuuta 2025

Naton jäsenmaa Liettua on pyytänyt puolustusliitolta ilmapuolustusapua sen jälkeen, kun maahan lensi viime viikolla räjähteitä sisältänyt sotilasdrooni Venäjän liittolaismaasta Valko-Venäjältä.

Liettuan ulkoministeriö kirjoitti Natolle kirjeen, jossa se sanoi puolustusliiton itärajan suojelemisen olevan myös muiden jäsenmaiden vastuulla.

Nato on sanonut seuraavansa tilannetta tarkasti.

Drooni tunnistettiin Gerberaksi, Iranilaisen Shahed-droonin puiseksi kopioksi, joita Venäjän armeijan tiedetään käyttävän.

Suositeltu

Se löydettiin maasta armeijan harjoitusalueelta noin 100 kilometrin päästä Valko-Venäjän rajasta. Droonin sisällä oli 2 kiloa räjähteitä.

Liettuan puolustusministeri Dovile Sakaliene sanoi tiistaina, että maa epäili droonin olleen Venäjän ohjaama ja sen olleen matkalla Ukrainaan. Sakalienen mukaan drooni olisi kuitenkin eksynyt reitiltään Ukrainan ilmapuolustusten vuoksi.

Kesäkuussa Liettuaan lensi toinenkin Gerbera-drooni Valko-Venäjältä, mikä aiheutti hälytyksiä ennen kuin alus todettiin vaarattomaksi. Maan pääministeri vietiin pommisuojaan hetkeksi tapauksen seurauksena.

LÄHDE:Reuters
Kirjoittanut Sadiq S Bhat
