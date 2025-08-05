Pakistan on kiistänyt Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin väitteen, jonka mukaan Pakistanin kansalaisia taistelisi Ukrainaa vastaan Venäjän puolella.
Pakistanin ulkoministeriö kiisti tiistaina yksiselitteisesti nämä "perättömät ja perusteettomat" syytökset pakistanilaisten osallistumisesta Ukrainan konfliktiin.
"Tähän päivään mennessä Pakistania ei ole virallisesti lähestytty Ukrainan viranomaisten toimesta, eikä mitään todennettavissa olevia todisteita ole esitetty näiden väitteiden tueksi", ministeriö totesi.
Zelenskyi väitti maanantaina, että hänen joukkonsa taistelevat Koillis-Ukrainassa ulkomaalaisia "palkkasotilaita" vastaan, jotka tulevat eri maista, mukaan lukien Pakistanista.
"Sotilaamme tällä sektorilla raportoivat palkkasotilaiden osallistumisesta Kiinasta, Tadzikistanista, Uzbekistanista, Pakistanista ja Afrikan maista. Me tulemme vastaamaan tähän", hän kirjoitti X:ssä vieraillessaan Ukrainan joukkojen luona Vovchanskin rintamalla Koillis-Ukrainassa.
Islamabadista kuitenkin ilmoitettiin, että se aikoo ottaa nämä väitteet esille Ukrainan viranomaisten kanssa ja pyytää asiaan selvennystä.
Pakistan myös vahvisti sitoutumisensa Ukrainan konfliktin rauhanomaiseen ratkaisuun dialogin ja diplomatian kautta YK:n peruskirjan periaatteiden mukaisesti.