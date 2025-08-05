"Sotilaamme tällä sektorilla raportoivat palkkasotilaiden osallistumisesta Kiinasta, Tadzikistanista, Uzbekistanista, Pakistanista ja Afrikan maista. Me tulemme vastaamaan tähän", hän kirjoitti X:ssä vieraillessaan Ukrainan joukkojen luona Vovchanskin rintamalla Koillis-Ukrainassa.

Islamabadista kuitenkin ilmoitettiin, että se aikoo ottaa nämä väitteet esille Ukrainan viranomaisten kanssa ja pyytää asiaan selvennystä.

Pakistan myös vahvisti sitoutumisensa Ukrainan konfliktin rauhanomaiseen ratkaisuun dialogin ja diplomatian kautta YK:n peruskirjan periaatteiden mukaisesti.