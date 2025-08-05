Trump ja Stubb keskustelivat myös jäänmurtajista Stubbin mukaan.

“Tämä on tärkeä aihe liittolaisten välisessä yhteistyössä ja turvallisuudessa. Suomi on rakentanut 60 prosenttia maailman jäänmurtajista. Meillä on osaamista rakentaa murtajia nopeasti ja luotettavasti”, Stubb sanoi.