Stubb puhui Trumpin kanssa puhelimessa Ukrainan tulitauosta ja jäänmurtajista
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja tasavallan presidentti Alexander Stubb keskustelivat puhelimessa Ukrainan sodasta.
Kuvassa Alexander Stubb ja Donald Trump puhuvat paavi Franciscuksen hautajaisissa. / Reuters
5. elokuuta 2025

Tasavallan presidentti Alexander Stubb kertoi X:ssä keskustelleensa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa puhelimessa Ukrainan sodan tulitauosta. Stubb luonnehti keskustelua “hyväksi ja tuottoisaksi”.

Keskustelussa Stubb sanoi Suomen tukevan kaikenlaisia ponnisteluja välitöntä tulitaukoa kohti.

Stubb myös kertoi tuoneensa esiin, kuinka Trumpin asettama takaraja tulitauolle lähestyy. Trump ilmoitti heinäkuun lopulla asettavansa uusia tulleja Venäjälle, jos tulitaukoa ei saada aikaiseksi Ukrainassa kymmenen päivän sisällä. Kymmenen päivää tulee kuluneeksi tämän viikon perjantaina 8. elokuuta.

Trump ja Stubb keskustelivat myös jäänmurtajista Stubbin mukaan.

Tämä on tärkeä aihe liittolaisten välisessä yhteistyössä ja turvallisuudessa. Suomi on rakentanut 60 prosenttia maailman jäänmurtajista. Meillä on osaamista rakentaa murtajia nopeasti ja luotettavasti”, Stubb sanoi.

