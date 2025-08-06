Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) on sanonut Ylelle, että Suomi ei tällä hetkellä ole osallistumassa Ukrainan tukemiseen Naton uuden PURL-rahoitusmekanismin kautta. Nato-välineen kautta Ukrainalle ostettaisiin amerikkalaisaseita.
“Me olemme sitoneet resurssimme kotimaan teollisuusohjelmaan, jossa tilaamme yrityksiltämme ympäri Suomea tuotteita Ukrainalle”, Häkkänen sanoi Ylelle.
PURL-mekanismia ovat vieneet eteenpäin Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Naton pääsihteeri Mark Rutte.
Muun muassa Tanska, Ruotsi ja Norja ovat ilmoittaneet osallistuvansa Ukrainan tukemiseen Nato-välineen kautta yli 400 miljoonalla eurolla.
Myös Hollanti on ilmoittanut olevansa mukana. Ajatuksena on, että Euroopan Nato-maat maksavat asetoimitukset.
Häkkäsen mukaan Suomi on suunnitellut kotimaan teollisuusohjelmaa yhdessä Ukrainan kanssa niin, että se auttaisi parhaiten maata. Suomi ei halua perääntyä tästä.
Häkkänen sanoo Suomen pitävän tärkeänä, että myös PURL-mekanismille löytyy tukijamaita.
“Olemme tukemassa Ukrainaa edelleen erittäin vahvasti ja voimakkaasti, mutta keskitymme nyt kotimaan yritystoiminnasta tuleviin tuotteisiin”, hän sanoi.
Häkkäsen mukaan Ukrainan auttaminen tällä tavoin vahvistaa samalla Suomen puolustusteollisuutta ja puolustuskykyä.