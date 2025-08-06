Häkkäsen mukaan Suomi on suunnitellut kotimaan teollisuusohjelmaa yhdessä Ukrainan kanssa niin, että se auttaisi parhaiten maata. Suomi ei halua perääntyä tästä.

Häkkänen sanoo Suomen pitävän tärkeänä, että myös PURL-mekanismille löytyy tukijamaita.

“Olemme tukemassa Ukrainaa edelleen erittäin vahvasti ja voimakkaasti, mutta keskitymme nyt kotimaan yritystoiminnasta tuleviin tuotteisiin”, hän sanoi.

Häkkäsen mukaan Ukrainan auttaminen tällä tavoin vahvistaa samalla Suomen puolustusteollisuutta ja puolustuskykyä.