Suomessa lapset palaavat tällä viikolla kouluun, samalla kun hallituksen tekemät uudistukset tulevat voimaan. Uudistuksiin kuuluu muun muassa tuntimäärän lisääminen alakoulussa, mobiililaitteiden kieltäminen luokkahuoneista ja uudenlainen oppimisen tuki.
Hallitus on kohdentanut 200 miljoonaa euroa koulutuksen uudistuksiin.
Opetusministeri Anders Adelcreutz (rkp.) kertoi STT:n haastattelussa, että uudistusten tavoite on saada heikot oppimistulokset nousuun ja parantaa opettajien mahdollisuuksia tehdä työtään.
”Ajattelen, että kaikki nämä uudistukset voivat yhdessä merkittävästi parantaa tilannetta, mutta tietenkin ajan kanssa”, Adelcreutz sanoi.
Lisätty rahoitus saattaa STT:n mukaan aiheuttaa houkutuksia joissain kunnissa.
”Kuntapäättäjillä on nyt näytön paikka huolehtia siitä, että valtion uudistuksiin antamat rahat käytetään siihen, mihin ne on tarkoitettu ja että ne menevät kouluihin perille.”
Viimeisimmissä PISA-tutkimuksissa suomalaisten lasten matematiikan, lukemisen ja kirjallisuuden taidoissa oli havaittavissa laskua.
Nyt uudistukset lisäävät näiden aineiden tuntimäärää alakouluissa.