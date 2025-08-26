TALOUS JA TEKNOLOGIA
2 minuuttia lukemista
USA määräsi 25 % lisätullin intialaisille tavaroille keskiviikosta alkaen Venäjä-yhteyksien vuoksi
Intia saa kontolleen yhden korkeimmista Yhdysvaltain tuontitulleista Venäjän öljytuontien aiheuttaman vastareaktion vuoksi; maastaviejät varautuvat seurauksiin, kun rupia heikkenee ja maa etsii 50 uutta markkinaa vaikutusten lieventämiseksi.
USA määräsi 25 % lisätullin intialaisille tavaroille keskiviikosta alkaen Venäjä-yhteyksien vuoksi
Kontteja kuljetetaan junalla lähellä Deendayal-satamaa Kandlassa, Gujaratin osavaltiossa Intiassa, 5. huhtikuuta 2025. / Reuters
26. elokuuta 2025

Intialaiset viejät valmistautuvat häiriöihin sen jälkeen, kun Yhdysvaltain kotimaan turvallisuusvirasto ilmoitti, että Washington asettaa 25 prosentin lisätullit kaikille Intiasta peräisin oleville tuotteille keskiviikosta alkaen, lisäten kauppapainetta Aasian maata kohtaan.

Intialaiset vientituotteet joutuvat nyt kohtaamaan jopa 50 prosentin tullit Yhdysvalloissa, mikä on yksi korkeimmista Washingtonin asettamista tulleista. Presidentti Donald Trump ilmoitti uusista tulleista rangaistuksena New Delhin lisääntyneistä venäläisen öljyn ostoista elokuun alussa.

Uudet tullit koskevat Yhdysvaltoihin kulutukseen saapuvia tai varastosta kulutukseen otettavia tuotteita keskiviikkona klo 12:01 EDT (klo 21:31 IST) alkaen ilmoituksen mukaan.

Intian rupia heikkeni 0,17 prosenttia 87,7275:een Yhdysvaltain dollaria vastaan avauskaupassa, vaikka dollari heikkeni moniin muihin valuuttoihin verrattuna.

Ilmoituksen mukaan poikkeuksia ovat muun muassa asianmukaisesti sertifioidut kuljetukset, humanitaarinen apu ja vastavuoroisiin kauppaohjelmiin kuuluvat tuotteet.

Ilmoituksessa toistettiin, että toimenpide on vastaus Intian epäsuoraan tukeen Venäjän hyökkäyssodalle Ukrainassa.

Suositeltu

Intian kauppaministeriö ei heti vastannut sähköpostiin, jossa pyydettiin kommenttia uusimmasta ilmoituksesta.

”Hallitus ei odota mitään välitöntä helpotusta tai viivästystä Yhdysvaltain tulleihin”, sanoi kauppaministeriön virkamies, joka puhui nimettömänä, koska hänellä ei ollut lupaa puhua medialle.

Tulleista kärsiville viejille tarjotaan taloudellista tukea ja heitä kannustetaan monipuolistamaan markkinoitaan, mukaan lukien Kiinaan, Latinalaiseen Amerikkaan ja Lähi-itään, virkamies lisäsi.

”Hallitus on tunnistanut lähes 50 maata, joihin Intian vientiä voidaan lisätä, erityisesti tekstiilien, elintarvikkeiden, nahkatuotteiden ja merenelävien osalta.”

Intian pääministeri Narendra Modi on luvannut, ettei hän tingi maanviljelijöiden eduista, vaikka siitä jouduttaisiin maksamaan kova hinta.

Modi ottaa myös varovaisia askelia suhteiden parantamiseksi Kiinan kanssa, ja hänellä on suunnitelmissa ensimmäinen vierailu maahan seitsemään vuoteen kuun lopussa.

Löydä
Iranin isku tuhosi Israelin johtavan tiedeinstituutin Tel Avivissa Israelin tapettua tiedemiehiä
Israelin ja Iranin välisen konfliktin jälkeen laittomien rajanylitysten määrässä ei ole havaittu nousua: Turkki
Iran purkaa raivoa IAEA:n pääjohtajaa kohtaan, kutsuen häntä Israelin 'hyökkäyssodan kumppaniksi'
Yhdysvallat siirtää sotilaallisia resursseja ja rajoittaa pääsyä sen suurimpaan Lähi-idän tukikohtaan
Intia ottanut sikhien separatistiliikkeen kohteeksi Pohjois-Amerikassa: Kanada
Iskeäkö vaiko ei: Trumpin Iran-dilemma paljastaa syvän repeämän MAGA-kannattajien keskuudessa
Kirjoittanut Sadiq S Bhat
Pohjois-Korea tulee Iranin tueksi, kutsuu Israelia "rauhan syöpäkasvaimeksi"
Trump ylistää Asim Muniria, sanoo keskustelleensa Iranista Pakistanin armeijan päällikön kanssa
Intia-Pakistan tulitaukoa ei saavutettu Yhdysvaltain välityksellä, vaan sotilaallisten neuvottelujen kautta: Modi kertoo Trumpille
Israel on iskenyt Imam Hussein -yliopistoon Teheranissa
Iranin ohjukset vahingoittivat rakennusta ja aiheuttivat tulipaloja Israelissa
Trump kiistää Yhdysvaltojen oman tiedustelun Iranista ja väittää, että Teheran oli 'hyvin lähellä' ydinaseita
Israelin armeija sanoo surmanneensa juuri nimitetyn iranilaisen kenraalin
Venäjän yöllinen hyökkäys Kiovaan tappoi 14 ja haavoitti 44, Ukrainan ministeri sanoo
Entinen Syyrian hallinnon lääkäri sai elinkautisen tuomion Saksassa
Kurkistus TRT Globaliin. Jaa palautteesi!
Contact us