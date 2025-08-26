Intialaiset viejät valmistautuvat häiriöihin sen jälkeen, kun Yhdysvaltain kotimaan turvallisuusvirasto ilmoitti, että Washington asettaa 25 prosentin lisätullit kaikille Intiasta peräisin oleville tuotteille keskiviikosta alkaen, lisäten kauppapainetta Aasian maata kohtaan.
Intialaiset vientituotteet joutuvat nyt kohtaamaan jopa 50 prosentin tullit Yhdysvalloissa, mikä on yksi korkeimmista Washingtonin asettamista tulleista. Presidentti Donald Trump ilmoitti uusista tulleista rangaistuksena New Delhin lisääntyneistä venäläisen öljyn ostoista elokuun alussa.
Uudet tullit koskevat Yhdysvaltoihin kulutukseen saapuvia tai varastosta kulutukseen otettavia tuotteita keskiviikkona klo 12:01 EDT (klo 21:31 IST) alkaen ilmoituksen mukaan.
Intian rupia heikkeni 0,17 prosenttia 87,7275:een Yhdysvaltain dollaria vastaan avauskaupassa, vaikka dollari heikkeni moniin muihin valuuttoihin verrattuna.
Ilmoituksen mukaan poikkeuksia ovat muun muassa asianmukaisesti sertifioidut kuljetukset, humanitaarinen apu ja vastavuoroisiin kauppaohjelmiin kuuluvat tuotteet.
Ilmoituksessa toistettiin, että toimenpide on vastaus Intian epäsuoraan tukeen Venäjän hyökkäyssodalle Ukrainassa.
Intian kauppaministeriö ei heti vastannut sähköpostiin, jossa pyydettiin kommenttia uusimmasta ilmoituksesta.
”Hallitus ei odota mitään välitöntä helpotusta tai viivästystä Yhdysvaltain tulleihin”, sanoi kauppaministeriön virkamies, joka puhui nimettömänä, koska hänellä ei ollut lupaa puhua medialle.
Tulleista kärsiville viejille tarjotaan taloudellista tukea ja heitä kannustetaan monipuolistamaan markkinoitaan, mukaan lukien Kiinaan, Latinalaiseen Amerikkaan ja Lähi-itään, virkamies lisäsi.
”Hallitus on tunnistanut lähes 50 maata, joihin Intian vientiä voidaan lisätä, erityisesti tekstiilien, elintarvikkeiden, nahkatuotteiden ja merenelävien osalta.”
Intian pääministeri Narendra Modi on luvannut, ettei hän tingi maanviljelijöiden eduista, vaikka siitä jouduttaisiin maksamaan kova hinta.
Modi ottaa myös varovaisia askelia suhteiden parantamiseksi Kiinan kanssa, ja hänellä on suunnitelmissa ensimmäinen vierailu maahan seitsemään vuoteen kuun lopussa.