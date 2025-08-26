Intian kauppaministeriö ei heti vastannut sähköpostiin, jossa pyydettiin kommenttia uusimmasta ilmoituksesta.

”Hallitus ei odota mitään välitöntä helpotusta tai viivästystä Yhdysvaltain tulleihin”, sanoi kauppaministeriön virkamies, joka puhui nimettömänä, koska hänellä ei ollut lupaa puhua medialle.

Tulleista kärsiville viejille tarjotaan taloudellista tukea ja heitä kannustetaan monipuolistamaan markkinoitaan, mukaan lukien Kiinaan, Latinalaiseen Amerikkaan ja Lähi-itään, virkamies lisäsi.

”Hallitus on tunnistanut lähes 50 maata, joihin Intian vientiä voidaan lisätä, erityisesti tekstiilien, elintarvikkeiden, nahkatuotteiden ja merenelävien osalta.”

Intian pääministeri Narendra Modi on luvannut, ettei hän tingi maanviljelijöiden eduista, vaikka siitä jouduttaisiin maksamaan kova hinta.

Modi ottaa myös varovaisia askelia suhteiden parantamiseksi Kiinan kanssa, ja hänellä on suunnitelmissa ensimmäinen vierailu maahan seitsemään vuoteen kuun lopussa.