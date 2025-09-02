Neljä hallituspuoluetta aloitti maanantaina neuvottelut ensi vuoden budjetista. Itse budjetista päästiin kuitenkin keskustelemaan vain vähän, sillä puoluejohtajat joutuivat puimaan perussuomalaisten varapuheenjohtaja Teemu Keskisarjan viime viikolla A-studiossa esittämiä kohauttaneita rasistisia kommentteja maahanmuuttajista.
Keskisarja puhui oikeistolaisesta väestönvaihtoteoriasta tosiasiana, vaikka sitä pidetään yleisesti salaliittoteoriana. Hän myös kuvaili Suomeen tulleita maahanmuuttajia “heikkolaatuisiksi”.
Maanantai-iltana pidetyssä tiedotustilaisuudessa puheenjohtajat vakuuttivat hallituksen seisovan yhdenvertaisuuden takana.
Perussuomalaisten puheenjohtaja ja valtionvarainministeri Riikka Purra on kuitenkin sanonut hyväksyvänsä Keskisarjan kommentit, eikä nähnyt niitä ristiriidassa hallituksen rasismin vastaisen julkilausuman kanssa.
Muut hallituspuolueet ja oppositio sen sijaan ovat tuominneet Keskisarjan puheet.
Varsinainen budjettiriihi pääsee alkamaan tänään tiistaina. Hallituksella on tarkoitus saada aikaan miljardin euron säästöt. Purra on budjettiesityksessään ehdottanut lisää leikkauksia kehitysapuun, maahanmuuttajien kotoutustoimien lakkauttamista ja kiintiöpakolaisten määrän laskemista nollaan.
Muut hallituspuolueet ovat pitäneet Purran ehdotuksia poliittisesti motivoituneina ja vastustavat niitä. Ylen tietojen mukaan leikkaukset kotoutustoimiin ovat silti edelleen keskustelun alla.