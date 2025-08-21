Nokian entinen toimitusjohtaja Pekka Lundmark ryhtyy suomalaisen ohjelmistoyhtiön QMillin sijoittajaksi ja hallituksen jäseneksi, yhtiö ilmoitti keskiviikkona.
Lundmark lähti Nokialta aiemmin tänä vuonna. Hän oli toiminut yhtiön toimitusjohtajana vuodesta 2020, ja häntä pidettiin syynä yhtiön uudelle nousulle.
Viime vuonna toimintansa aloittanut espoolainen QMill on erikoistunut kvanttialgoritmeihin. Se on tähän mennessä saanut neljä miljoonaa euroa rahoitusta pääomasijoittajilta, sekä miljoonan euron avustuksen Business Finlandilta.
“Olen työskennellyt 23 vuotta eri yhtiöiden toimitusjohtajana ja päättänyt, että en enää ryhdy operatiivisiin tehtäviin. Qmill on erittäin mielenkiintoinen yhtiö”, Helsingin Sanomat siteerasi Lundmarkia.
Myös VTT:n entinen toimitusjohtaja ja pitkään Nokialla johtotehtävissä toiminut Antti Vasara lähtee mukaan QMilliin hallituksen puheenjohtajana ja sijoittajana.