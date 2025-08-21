TALOUS JA TEKNOLOGIA
1 minuuttia lukemista
Nokian entinen toimitusjohtaja lähtee suomalaisen QMillin hallitukseen
Suomalainen ohjelmistoyritys QMill on nimittänyt Nokian entisen toimitusjohtajan Pekka Lundmarkin hallitukseensa.
Nokian entinen toimitusjohtaja lähtee suomalaisen QMillin hallitukseen
Nokian entinen toimitusjohtaja Pekka Lundmark (vas.) lähtee QMillin hallitukseen. / Reuters
21. elokuuta 2025

Nokian entinen toimitusjohtaja Pekka Lundmark ryhtyy suomalaisen ohjelmistoyhtiön QMillin sijoittajaksi ja hallituksen jäseneksi, yhtiö ilmoitti keskiviikkona.

Lundmark lähti Nokialta aiemmin tänä vuonna. Hän oli toiminut yhtiön toimitusjohtajana vuodesta 2020, ja häntä pidettiin syynä yhtiön uudelle nousulle.

Viime vuonna toimintansa aloittanut espoolainen QMill on erikoistunut kvanttialgoritmeihin. Se on tähän mennessä saanut neljä miljoonaa euroa rahoitusta pääomasijoittajilta, sekä miljoonan euron avustuksen Business Finlandilta.

Suositeltu

Olen työskennellyt 23 vuotta eri yhtiöiden toimitusjohtajana ja päättänyt, että en enää ryhdy operatiivisiin tehtäviin. Qmill on erittäin mielenkiintoinen yhtiö”, Helsingin Sanomat siteerasi Lundmarkia.

Myös VTT:n entinen toimitusjohtaja ja pitkään Nokialla johtotehtävissä toiminut Antti Vasara lähtee mukaan QMilliin hallituksen puheenjohtajana ja sijoittajana.

LÄHDE:Reuters
Löydä
Iranin isku tuhosi Israelin johtavan tiedeinstituutin Tel Avivissa Israelin tapettua tiedemiehiä
Israelin ja Iranin välisen konfliktin jälkeen laittomien rajanylitysten määrässä ei ole havaittu nousua: Turkki
Iran purkaa raivoa IAEA:n pääjohtajaa kohtaan, kutsuen häntä Israelin 'hyökkäyssodan kumppaniksi'
Yhdysvallat siirtää sotilaallisia resursseja ja rajoittaa pääsyä sen suurimpaan Lähi-idän tukikohtaan
Intia ottanut sikhien separatistiliikkeen kohteeksi Pohjois-Amerikassa: Kanada
Iskeäkö vaiko ei: Trumpin Iran-dilemma paljastaa syvän repeämän MAGA-kannattajien keskuudessa
Kirjoittanut Sadiq S Bhat
Pohjois-Korea tulee Iranin tueksi, kutsuu Israelia "rauhan syöpäkasvaimeksi"
Trump ylistää Asim Muniria, sanoo keskustelleensa Iranista Pakistanin armeijan päällikön kanssa
Intia-Pakistan tulitaukoa ei saavutettu Yhdysvaltain välityksellä, vaan sotilaallisten neuvottelujen kautta: Modi kertoo Trumpille
Israel on iskenyt Imam Hussein -yliopistoon Teheranissa
Iranin ohjukset vahingoittivat rakennusta ja aiheuttivat tulipaloja Israelissa
Trump kiistää Yhdysvaltojen oman tiedustelun Iranista ja väittää, että Teheran oli 'hyvin lähellä' ydinaseita
Israelin armeija sanoo surmanneensa juuri nimitetyn iranilaisen kenraalin
Venäjän yöllinen hyökkäys Kiovaan tappoi 14 ja haavoitti 44, Ukrainan ministeri sanoo
Entinen Syyrian hallinnon lääkäri sai elinkautisen tuomion Saksassa
Kurkistus TRT Globaliin. Jaa palautteesi!
Contact us