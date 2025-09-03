POLITIIKKA
1 minuuttia lukemista
Hallitus pääsi sopuun budjetista rasismikohun keskellä - tiedossa miljardin leikkaukset
Hallitus aikoo leikata muun muassa kohtuuhintaisesta asuntotuottamisesta, maahanmuuttajien kotouttamisohjelmista ja kehitysavusta.
Valtionvarainministeri Riikka Purra (ps.) ja pääministeri Petteri Orpo (kok.) eduskunnassa. / Reuters
3. syyskuuta 2025

Petteri Orpon (kok.) hallitus sai eilen budjettiriihen päätökseen ja pääsi sopuun miljardin euron leikkauksista samalla, kun perussuomalaisten kansanedustajan rasistiset kommentit hiersivät hallituspuolueiden välejä.

Budjettikeskustelut pääsivät kunnolla alkamaan vasta tiistaina, kun käytännössä koko maanantai käytettiin perussuomalaisten varapuheenjohtajan Teemu Keskisarjan viime viikolla lausumien kohauttaneiden kommenttien puimiseen. Keskisarja muun muassa kutsui Suomeen tulleita maahanmuuttajia “heikkolaatuisiksi”.

Suurimmat leikkaukset tulevat nyt osumaan kohtuuhintaiseen asuntotuottamiseen. Valtio tulee vähentämään tukeaan ja lainatakauksiaan halpojen vuokra-asuntojen rakentamiseen ja peruskorjauksiin 365 miljoonan euron edestä.

Yritystuista leikataan myös noin 141 miljoonaa euroa.

Hallituskumppanit olivat pitäneet valtionvarainministeri Riikka Purran (ps.) elokuussa julkaisemaa budjettiehdotusta poliittisena. Erityistä närää herättivät Purran ehdotukset kiintiöpakolaisten määrän laskemisesta nollaan.

Paljon ei Purran ehdottamasta budjetista lopulta jäänyt jäljelle.

Nyt hyväksytyssä budjetissa on silti edelleen kaksi perussuomalaisten kiistanalaista ehdotusta: maahanmuuttajien kotouttamistuen (30 miljoonaa euroa) ja kehitystavun (20 miljoonaa euroa) leikkaukset. Kotouttamisen leikkaukset toteutetaan kuntien velvotteita karsimalla ja kehitysyhteistyön siten, että kansalaisjärjestöjen kautta tapahtuvaan työhön ei kosketa.

