Hallituskumppanit olivat pitäneet valtionvarainministeri Riikka Purran (ps.) elokuussa julkaisemaa budjettiehdotusta poliittisena. Erityistä närää herättivät Purran ehdotukset kiintiöpakolaisten määrän laskemisesta nollaan.

Paljon ei Purran ehdottamasta budjetista lopulta jäänyt jäljelle.

Nyt hyväksytyssä budjetissa on silti edelleen kaksi perussuomalaisten kiistanalaista ehdotusta: maahanmuuttajien kotouttamistuen (30 miljoonaa euroa) ja kehitystavun (20 miljoonaa euroa) leikkaukset. Kotouttamisen leikkaukset toteutetaan kuntien velvotteita karsimalla ja kehitysyhteistyön siten, että kansalaisjärjestöjen kautta tapahtuvaan työhön ei kosketa.