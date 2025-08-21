Helsingin telakan toimitusjohtaja Kim Salmi sanoi Ylelle pitävänsä alkavaa projektia erittäin merkittävänä.

“Se on eräänlainen lasikaton hajotus. Se on ollut laivanrakentajien unelmana vuosikymmeniä, ja nyt me teemme sen”, hän sanoi.

Telakalla povattiin myös jäänmurtajan rakentamisen tuovan työllisyyttä Suomeen, sillä sitä varten tarvitaan satoja työntekijöitä.