Pitkään odotetun arktiseen puolustukseen tarkoitetun kanadalaisen jäänmurtaja Polar Maxin rakentaminen on vihdoin aloitettu Suomessa. Kyseessä on ensimmäinen Pohjois-Amerikkaan lähtevä jäänmurtaja Suomesta.
Jäänmurtaja liittyy heinäkuussa 2024 Valkoisessa talossa ilmoitettuun Suomen, Kanadan ja Yhdysvaltojen väliseen yhteistyöhön, joka pyrkii vahvistamaan puolustusta arktisilla alueilla, jossa Venäjän uhka on kasvanut.
Venäjällä on reilusti enemmän jäänmurtajia kuin Kanadalla ja Yhdysvalloilla. Suomella taas on tarvittua osaamista jäänmurtajien rakentamisesta arktisiin olosuhteisiin.
138,5 metriä pitkä alus on määrä toimittaa Kanadaan vuonna 2030.
Helsingin telakan toimitusjohtaja Kim Salmi sanoi Ylelle pitävänsä alkavaa projektia erittäin merkittävänä.
“Se on eräänlainen lasikaton hajotus. Se on ollut laivanrakentajien unelmana vuosikymmeniä, ja nyt me teemme sen”, hän sanoi.
Telakalla povattiin myös jäänmurtajan rakentamisen tuovan työllisyyttä Suomeen, sillä sitä varten tarvitaan satoja työntekijöitä.