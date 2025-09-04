Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi olevansa edelleen sitoutunut edistämään rauhansopimusta Venäjän ja Ukrainan välillä, vaikka kasvava epävarmuus varjostaa mahdollisuuksia järjestää henkilökohtainen tapaaminen Venäjän presidentti Vladimir Putinin ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin välillä, CBS News raportoi torstaina.
”Olen seurannut tilannetta, katsellut sitä ja puhunut siitä presidentti Putinin ja presidentti Zelenskyin kanssa”, Trump sanoi puhelinhaastattelussa CBS Newsin kanssa keskiviikkona.
”Jotain tulee tapahtumaan, mutta he eivät ole vielä valmiita. Mutta jotain tulee tapahtumaan. Me saamme tämän hoidettua.”
Trump kertoi keskiviikkona suunnittelevansa keskusteluja Ukrainan sodasta tulevina päivinä sen jälkeen, kun hänen Alaskan huippukokouksensa Putinin kanssa elokuussa ei tuottanut läpimurtoa. Valkoisen talon virkamiehen mukaan Trumpin odotetaan puhuvan puhelimessa Zelenskyin kanssa torstaina.
”Venäjä ei aio keskustella turvallisuutta heikentävästä ulkopuolisesta puuttumisesta Ukrainaan, mitä ei voida periaatteellisesti hyväksyä missään muodossa tai formaatissa”, ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova sanoi talousfoorumissa Venäjän kaukoidässä.
Samaan aikaan Venäjä antoi merkkejä tiukentuvasta kannasta ennen tulevia eurooppalaisten johtajien neuvotteluja Zelenskyin kanssa ja ilmoitti, ettei se hyväksy ulkomaisten joukkojen sijoittamista Ukrainaan ”missään muodossa” Zaharovan mukaan.
Ukrainan turvallisuustakuut
Samassa yhteydessä Moskova arvosteli Kiovan pyrkimyksiä saada turvallisuustakuita eurooppalaisilta liittolaisiltaan ja kutsui niitä alueellisen vakauden uhaksi. Zaharova kuvaili ehdotettuja takuita ”terrorin ponnahduslaudaksi” ja ”vaaran takuiksi Euroopan mantereelle”.
Putin sanoi keskiviikkona olevansa valmis tapaamaan Zelenskyin, jos Ukrainan presidentti matkustaisi Moskovaan, mutta että tapaamisen tulisi olla hyvin valmisteltu ja johtaa konkreettisiin tuloksiin. Ukrainan ulkoministeri kuitenkin torjui ajatuksen Moskovasta tapaamispaikkana.
Trump kertoi CBS Newsille olevansa tyytymätön Venäjän ja Ukrainan väliseen verenvuodatukseen, mutta jatkavansa rauhansopimuksen edistämistä.
”Uskon, että saamme kaiken järjestykseen. Rehellisesti sanottuna Venäjän tilanne vaikutti aluksi helpommalta ratkaistavalta kuin jotkut muut, joita olen hoitanut, mutta se näyttää olevan hieman vaikeampi kuin jotkut muut”, hän sanoi.
Trump on turhautunut siihen, ettei hän ole onnistunut pysäyttämään taisteluita, jotka alkoivat Venäjän täysimittaisella sotilaallisella hyökkäyksellä Ukrainaan helmikuussa 2022. Alun perin hän ennusti pystyvänsä lopettamaan konfliktin nopeasti astuttuaan virkaan tammikuussa.