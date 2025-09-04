Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi olevansa edelleen sitoutunut edistämään rauhansopimusta Venäjän ja Ukrainan välillä, vaikka kasvava epävarmuus varjostaa mahdollisuuksia järjestää henkilökohtainen tapaaminen Venäjän presidentti Vladimir Putinin ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin välillä, CBS News raportoi torstaina.

”Olen seurannut tilannetta, katsellut sitä ja puhunut siitä presidentti Putinin ja presidentti Zelenskyin kanssa”, Trump sanoi puhelinhaastattelussa CBS Newsin kanssa keskiviikkona.

”Jotain tulee tapahtumaan, mutta he eivät ole vielä valmiita. Mutta jotain tulee tapahtumaan. Me saamme tämän hoidettua.”

Trump kertoi keskiviikkona suunnittelevansa keskusteluja Ukrainan sodasta tulevina päivinä sen jälkeen, kun hänen Alaskan huippukokouksensa Putinin kanssa elokuussa ei tuottanut läpimurtoa. Valkoisen talon virkamiehen mukaan Trumpin odotetaan puhuvan puhelimessa Zelenskyin kanssa torstaina.

”Venäjä ei aio keskustella turvallisuutta heikentävästä ulkopuolisesta puuttumisesta Ukrainaan, mitä ei voida periaatteellisesti hyväksyä missään muodossa tai formaatissa”, ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova sanoi talousfoorumissa Venäjän kaukoidässä.

Samaan aikaan Venäjä antoi merkkejä tiukentuvasta kannasta ennen tulevia eurooppalaisten johtajien neuvotteluja Zelenskyin kanssa ja ilmoitti, ettei se hyväksy ulkomaisten joukkojen sijoittamista Ukrainaan ”missään muodossa” Zaharovan mukaan.

Ukrainan turvallisuustakuut