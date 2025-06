Michael Wolfe — valkoihoinen amerikkalainen, joka syntyi vuonna 1945 juutalaiselle isälle ja kristitylle äidille — aloitti matkansa Mekkaan 35 vuotta sitten. Tämä matka ei ainoastaan muuttanut hänen hengellistä elämäänsä, vaan teki hänestä myös keskeisen hahmon islamin esittelemisessä valtavirran amerikkalaisyleisölle.

Kirjailijaksi ja runoilijaksi opiskellut Wolfe kääntyi islaminuskoon 30-vuotiaana ja osallistui hajjiin, vuosittaiseen pyhiinvaellukseen islamin syntysijoille nykyiseen Saudi-Arabiaan.

Wolfe teki myöhemmin uraauurtavaa työtä, kuten ensimmäisen valtavirran dokumentin hajjista ABC-televisiokanavalle, mikä merkitsi käännekohtaa islamin käsityksessä Yhdysvalloissa ennen syyskuun 11. päivän tapahtumia.

“Tämä oli aikaa, jolloin islam ei ollut suuri puheenaihe Yhdysvalloissa. Se oli pieni, hiljainen nurkkaus eettistä monoteismia, kuten kristinusko ja juutalaisuus. Toki muslimeja oli, mutta heitä oli ehkä vain yksi prosentti väestöstä”, Wolfe kertoo TRT Worldille.

Lukuisien kirjojen ja elokuvien kautta Wolfe on vuosikymmenten ajan tarjonnut länsimaalaiselle yleisölle vivahteikkaita kuvauksia islamista, joka oli monelle vieras uskonto.

Hitaasti ja vähitellen muslimiksi

Ennen islamin omaksumista Wolfe oli jo “ollut Woodstockissa” ja “marssinut Washingtonissa” — merkittäviä kulttuurisia ja poliittisia tapahtumia 1960-luvun myrskyisänä aikana. Tämä osoittaa, ettei hän ollut uskonnollinen erakko, joka olisi eristäytynyt arjen todellisuudesta.

Wolfe tutustui islamiin vähitellen, viettäen vuosia muslimikulttuurien parissa. Yliopiston jälkeen hän asui kolme vuotta Pohjois- ja Länsi-Afrikassa, muun muassa Marokossa, Ghanassa, Togossa, Norsunluurannikolla ja Liberiassa.

“Minulla oli paljon aikaa tutustua muslimeihin ja nähdä, miten islam sopi heidän elämäänsä”, hän sanoo. “He olivat hyvin ystävällisiä minulle. En koskaan kärsinyt heidän käsissään.”

Tämä kokemus loi perustan hänen lopulliselle päätökselleen omaksua islam, vaikka hän teki sen vasta lähellä nelikymppisyyttä.

1980-luvulla tapahtunut auto-onnettomuus toimi katalysaattorina. Toipuessaan vammoista, jotka estivät häntä kävelemästä kolmeen kuukauteen, Wolfe löysi kalifornialaisesta kirjakaupasta Lahoressa, Pakistanissa painetun rukouskirjan.

Musiikkitelineen ja kuminauhojen avulla hän piti kirjaa avoinna ja opetteli arabialaiset rukoukset foneettisesti, aivan kuten hän oli opiskellut kreikkaa ja latinaa Wesleyanin yliopistossa, jossa hän opiskeli kieliä.

“Aloin tehdä sitä, ja selkäni tuntui paremmalta”, hän sanoo, kiittäen rukouksen fyysistä kurinalaisuutta toipumisestaan.

Tämä kokemus johti hänet San Josen moskeijaan, jossa hän varovasti alkoi osallistua perjantairukouksiin.

“Istuin nurkassa ja katselin… En halunnut vielä tulla muslimiksi. Minun piti saada tuntumaa tähän”, hän sanoo.

Henkinen kokemus fyysisen kamppailun kautta

Saapuessaan Mekkaan hajjia varten vuonna 1990 Wolfe löysi itsensä miljoonien ihmisten yhteisöstä, osana “planeetanlaajuista ruuhkaa”.

Pyhiinvaelluksen fyysiset ja emotionaaliset vaatimukset — kuumuus, väkijoukot, rituaalit — koettelivat häntä, mutta toivat myös selkeyttä. “Hajj vaatii ponnistelua. Se on osa sen tarkoitusta”, hän sanoo.

Ensimmäinen näky Kaabasta — pyhästä mustalla silkillä verhotusta kivirakenteesta Mekan Suurmoskeijan sydämessä — jätti Wolfeen pysyvän vaikutuksen.

“Näin sen keskiyöllä… täydellisen geometrisen kuution… käärittynä satiinisilkkiin, kiillotetun valkoisen marmorikehän päällä”, hän sanoo. “Se on hyvin dramaattista. Se on hyvin kaunista.”

Wolfe näki Kaaban paitsi rakennuksena myös “merkityksellisenä maamerkkinä” hänen hengelliselle keskukselleen, paikkana, jossa “asetat Jumalan elämäsi keskipisteeseen”.

Hetken emotionaalista painoa lisäsivät hänen ympärillään olevat ihmiset, kuten afganistanilainen mies, joka itki hänen vieressään, liikuttuneena nähdessään Kaaban, jota kohti hän oli rukoillut koko elämänsä ajan.

Hajjin rituaalit vaativat sekä fyysistä kestävyyttä että henkistä keskittymistä. Wolfe korostaa tarinoiden ymmärtämisen tärkeyttä näiden rituaalien taustalla.

Sa’ay-rituaalissa, jossa pyhiinvaeltajat kävelevät Safan ja Marwan kukkuloiden välillä seitsemän kertaa, Wolfe sanoo yrittäneensä eläytyä Hagarin, profeetta Abrahamin vaimon, epätoivoiseen veden etsintään pojalleen Ismailille.

“Yrität asettua sellaisen ihmisen mielentilaan, jolla on halu ja tarve”, hän sanoo.

Arafatin vuorella Wolfe näki hajjin tärkeimmän rituaalin paikan “harjoituksena tuomiopäivää varten”.

Pyhiinvaeltajat suorittavat keskipäivän ja iltapäivän rukoukset peräkkäin Arafatilla ja “seisovat Jumalan edessä” auringonlaskuun asti. Tämä on paikka, jossa profeetta Muhammad piti viimeisen saarnansa vuonna 623.

Hajj muuttuu “liian laajaksi, liian suureksi ollakseen aihe” Arafatilla, hän lisää.

Pyhiinvaeltajasta tarinankertojaksi

Wolfen hajj ei päättynyt Mekkaan. Palattuaan Kaliforniaan hän kanavoi kokemuksensa kirjoittamalla kirjan The Hadj: An American’s Pilgrimage to Mecca, jonka kirjoittaminen vaati kolme vuotta ja useita luonnoksia.

“Se oli esimerkki siitä, kun oikea henkilö ja oikea aihe kohtaavat”, hän sanoo prosessista. Kirja on kirjoitettu elävästi, ja eräs lukija kuvaili sen jättäneen heidän Kindle-lukulaitteensa “täysin keltaiseksi” korostetuista kohdista.

Monia vuosia kirjan julkaisun jälkeen odottamaton puhelu tunnetun ja suositun ABC Nightline -ohjelman tuottajalta johti uraauurtavaan projektiin Wolfin uralla.

Tuottaja kysyi, tiesikö hän ketään, joka voisi lähteä pienen kuvausryhmän kanssa tekemään dokumenttia hajjista. Hän mietti noin kymmenen sekuntia ja sanoi: “No, ei ketään muuta kuin minä.”

Tuloksena oli puolen tunnin dokumentti, joka esitettiin vuonna 1997 ja josta tuli ensimmäinen valtavirran elokuva hajjista amerikkalaisessa televisiossa.

Dokumentti kuvattiin Wolfin toisella hajjilla, ja se tavoitti miljoonia katsojia, tarjoten harvinaisen näkymän pyhiinvaellukseen hänen silmiensä kautta. Hän toimi oppaana pienelle muslimikuvausryhmälle Algeriasta, Egyptistä ja Palestiinasta.

“Olin Mutawwif, koska nämä kolme (kuvaajaa)… eivät olleet koskaan käyneet Mekassa”, hän sanoo käyttäen termiä, joka on varattu kokeneelle pyhiinvaeltajalle, joka opastaa muita hajjissa.

Elokuva oli välitön menestys. Se oli ehdolla Peabody-, Emmy-, George Polk- ja National Press Club -palkintoihin.

Tämä projekti käynnisti vahingossa Wolfin uuden uran dokumenttielokuvien tekijänä. Yhdessä toisen amerikkalaisen muslimikäännynnäisen kanssa hän perusti Unity Productions Foundationin, joka tuotti elokuvia islamin historiasta ja kulttuurista, mukaan lukien Muhammad: Legacy of a Prophet, joka esitettiin pian 9/11-tapahtumien jälkeen.

Miljoonien näkemä elokuva vastasi kasvavaan islaminvastaiseen ilmapiiriin esittelemällä profeetan elämää ja islamin arvoja. “Se oli ainoa asia amerikkalaisessa televisiossa (9/11:n jälkeen), joka ei käsitellyt terrorismia”, hän sanoo.

Vuosien varrella Wolfin tiimi on tuottanut 15 dokumenttia, jotka käsittelevät aiheita muslimien saavutuksista keskiaikaisessa Espanjassa muslimiorjien elämään Yhdysvaltain sisällissodan aikana.

“Jokainen tarina, jonka pystyimme kertomaan ja joka näytti katsojille, että muslimit olivat myös osa kuvaa… sitä me teimme,” hän sanoo. Näitä elokuvia on esitetty kansallisesti ja käytetty kouluissa, ja ne ovat opettaneet sukupolville islamin rikasta historiaa.

Hajin merkitys säilyy

Eläessään muslimina Kaliforniassa, kaukana moskeijasta tai suuresta muslimiyhteisöstä, Wolfe kohtasi haasteita säilyttääkseen uskonsa. “Vaikeinta on pitää siitä kiinni, kun palaat kotiin”, hän myöntää. “Luulitko, että hajj on vaikeaa? Odota, kun pääset kotiin.”

Hajj pysyy tärkeänä kiintopisteenä. “Ajattelen sitä jatkuvasti. Ammennan siitä jatkuvasti”, Wolfe sanoo, muistellen hetkiä, kuten auttaen heikon vanhan naisen Arafatin vuorella lääkintätelttaan. Tällaiset pienet teot, hän sanoo, ovat osa pyhiinvaelluksen pysyvää vaikutusta.

80-vuotiaana Wolfe jatkaa kirjoittamista ja elokuvien tuottamista. Hänen matkansa uteliaasta matkailijasta muslimimaissa käännynnäiseksi, pyhiinvaeltajaksi ja tarinankertojaksi on auttanut lisäämään ymmärrystä islamista Yhdysvalloissa.

“Hajj kokosi minut yhteen”, hän sanoo, verraten itseään kakkuun, jonka kaikki ainekset ovat vihdoin paistuneet.