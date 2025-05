Etelä-Korean poliisi teki jälleen ratsian presidentin turvallisuuspalveluun (PSS) liittyen väitteisiin, joiden mukaan palvelu yritti estää pidätysmääräyksen toteuttamista virkasyytteeseen joutuneesta presidentti Yoon Suk-yeolista viime kuussa.

Poliisit lähetettiin PSS:n toimistoon, joka sijaitsee presidentin virka-asunnon alueella Soulissa. He odottivat sisäänpääsyä suorittaakseen etsinnän ja takavarikoinnin, Yonhap-uutistoimisto raportoi maanantaina.

Ratsia kohdistui PSS:n vt. johtajaan Kim Seong-hooniin ja PSS:n henkivartijaosaston johtajaan Lee Kwang-woohon. Heitä syytetään vallan väärinkäytöstä ja virkatehtävien estämisestä aiemman pidätysyrityksen yhteydessä Yoonin epäonnistuneen poikkeustilalain julistuksen vuoksi 3. joulukuuta.

Tämä on jo neljäs ratsia presidentin virka-asunnolle sen jälkeen, kun Yoo nasetettiin virkasyytteeseen joulukuussa.

Yoon on rikostutkinnan kohteena vallan väärinkäytöstä ja kapinan johtamisesta, mikä tekee hänestä ensimmäisen istuvan presidentin, joka on pidätetty. Hänelle on myös asetettu matkustuskielto.

Yoon on ollut pidätettynä virastaan 14. joulukuuta lähtien, jolloin parlamentti äänesti hänen viraltapanostaan. Hänen tapauksensa on nyt perustuslakituomioistuimen käsiteltävänä, jolla on enintään kuusi kuukautta aikaa tehdä päätös.

Yoon pidätettiin ensimmäisen kerran 15. tammikuuta ja vangittiin virallisesti 19. tammikuuta laajenevassa tutkinnassa epäonnistuneesta poikkeustilalain julistuksesta, jota hän puolusti. Hänet asetettiin syytteeseen 26. tammikuuta.