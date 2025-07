Brittiläinen punk-rap-duo Bob Vylan, joka johti yleisöä huutamaan ”Vapauttakaa Palestiina” ja ”Kuolema IDF:lle” Glastonburyn musiikkifestivaalilla esiintymisen aikana lauantaina, saattaa joutua estetyksi pääsemästä Yhdysvaltoihin näiden toimien vuoksi.

Yhdysvaltain ulkoministeriön korkea virkamies kertoi The Daily Wirelle, että he ”tarkastelevat jo viisumien peruutusta” Bob Vylanin osalta ennen heidän noin 20 kaupungin kiertuettaan Yhdysvalloissa. Kiertueen on tarkoitus sisältää esiintymisiä useissa suurkaupungeissa, kuten Washington D.C:ssä.

”Muistutamme, että Trumpin hallinnon aikana Yhdysvaltain hallitus ei myönnä viisumeita ulkomaalaisille, jotka tukevat terroristeja”, virkamies lisäsi.

BBC, joka lähetti festivaalin suorana, esitti Bob Vylanin esiintymisen ilman sensuuria, mutta ei näyttänyt irlantilaisen hiphop-yhtyeen Kneecapin esiintymistä, joka myös ilmaisi Palestiinaa tukevia viestejä livenä. BBC perusteli päätöstä toimituksellisilla ohjeilla.

BBC:n tiedottaja kuvaili Bob Vylanin esiintymisen aikana tehtyjä kommentteja ”syvästi loukkaaviksi” ja ilmoitti, ettei esitystä aiota lisätä iPlayer-suoratoistopalveluun.

Glastonburyn musiikkifestivaalilla laulaja Bobby huusi lavalla ”Vapauttakaa Palestiina”, ”Kuolema IDF:lle” ja sanoi ”Hell yeah, joesta mereen, Palestiinan on oltava, tulee olemaan, inshallah, se tulee olemaan vapaa”.

Esiintymisen jälkeen yksityisesti rahoitettu amerikkalainen StopAntisemitism-järjestö vaati Bob Vylanin viisumien peruutusta ennen heidän Yhdysvaltain Inertia-kiertuettaan. Heillä on tällä hetkellä suunniteltuja konsertteja yli kymmenessä suurkaupungissa Yhdysvalloissa.

”Tämän antisemiitin viisumi on evättävä/peruttava – hänen vihansa ei ole tervetullutta täällä”, StopAntisemitism kirjoitti X-palvelussa viitaten Bobbyyn.

Australialainen bändi tukee brittiartisteja Palesiinan suhteen

Australialainen pubirockyhtye Amyl and the Sniffers on ilmaissut tukensa brittiläisille yhtyeille, jotka huusivat Palestiinaa tukevia ja Israelin armeijaa vastustavia iskulauseita Britannian Glastonburyn musiikkifestivaalin aikana, paikalliset tiedotusvälineet kertoivat maanantaina.

Amyl and the Sniffersin laulaja Amy Taylor arvosteli sosiaalisessa mediassa Britannian median ”hysteeristä” reaktiota irlantilaisen Kneecapin ja punk-rap-duo Bob Vylanin esiintymisiin festivaalilla. Hän vihjasi, että julkinen mielipide, hallitukset ja media ovat erkaantuneet toisistaan tässä asiassa, paikallinen SBS News raportoi.

Taylorin reaktio seurasi hänen äskettäisiä kommenttejaan Britannian ja Australian hallitusten riittämättömästä toiminnasta palestiinalaisten hyväksi.

Britannian poliisi ilmoitti harkitsevansa tutkinnan aloittamista, vaikka se ei maininnut Bob Vylania tai Kneecapia nimeltä. Israelin suurlähetystö Britanniassa tuomitsi huudot ”provosoivaksi ja vihamieliseksi retoriikaksi”, kun taas Britannian pääministeri Keir Starmer kutsui niitä ”kauhistuttavaksi vihapuheeksi”.

”Britannian media on hysteerinen Bob Vylanin ja Kneecapin suhteen, mutta koko viikonlopun ajan Glastonburyssä artistit popista rockiin, punkista rapiin ja DJ:hin puhuivat lavalla, ja lähes jokaisessa suoratoistossa näkyi (Palestiinan) lippuja”, Taylor kirjoitti Instagramissa.

”Yritetään saada tämä näyttämään muutamalta eristetyltä tapaukselta ja muutamalta ’huonolta bändiltä’, jotta vaikuttaisi siltä, ettei yleisö ole niin kansanmurhanvastaista kuin se on, ja yritetään saada Bob ja Kneecap näyttämään yksittäistapauksilta sen sijaan, että status quo olisi muuttunut merkittävästi ja että ihmiset ovat huolissaan ja epätoivoisia saadakseen hallituksemme kuuntelemaan.”

Aiemmin Taylor oli yksi monista Glastonburyssä esiintyneistä artisteista, jotka käyttivät alustaansa kritisoidakseen Britannian ja Australian hallituksia niiden suhtautumisesta Gazan palestiinalaisten kohteluun.

”Kun ajattelemme Palestiinaa, ajattelemme myös kotimaassamme Australiassa alkuperäiskansoja.

Ajattelemme sitä, että me valkoiset olemme ne v***n kolonialistit, ja se on niin kuvottavaa”, hän sanoi.

Dublinilaisen Inhaler-yhtyeen laulaja Elijah Hewson, joka on U2:n keulahahmon Bonon poika, sekä irlantilainen laulaja Ciara Mary-Alice Thompson, taiteilijanimeltään CMAT, olivat myös festivaalilla esittäneet mielipiteitään aiheesta.

Ainakin 56 500 palestiinalaista on kuollut Israelin kansanmurhasodassa Gazan kaistaleella lokakuusta 2023 lähtien.

Israelin armeija jatkoi hyökkäyksiään Gazan kaistaleelle 18. maaliskuuta ja on sen jälkeen tappanut 6 175 ihmistä ja haavoittanut 21 378, rikkoen tammikuussa voimaan tulleen tulitauon ja vankienvaihtosopimuksen.

Viime marraskuussa Kansainvälinen rikostuomioistuin antoi pidätysmääräykset Israelin pääministeri Benjamin Netanjahusta ja hänen entisestä puolustusministeristään Yoav Gallantista sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan Gazassa.

Israelia vastaan on myös vireillä kansanmurhasyyte Kansainvälisessä tuomioistuimessa Gazan sodan vuoksi.