Svensk gängtopp utlämnad och häktad vid Malmö tingsrätt
En 28-årig man, beskriven som nyckelperson i ett kriminellt nätverk, har nyligen utlämnats från Chile och häktats av Malmö tingsrätt. Han är misstänkt för anstiftan till mordförsök och stämpling till mord, enligt polisen.
Swedish police/Svensk polis / TRTSVENSKA
för 20 timmar sedan

Enligt SVT hade mannen suttit häktad i Chile under nästan ett år – misstänkt för våld mot en nära anhörig – innan utlämningen genomfördes. Han var registrerad som utvandrad från Sverige sedan juni 2023. Trots att Danmark också begärt hans utlämning prioriterades Sveriges begäran eftersom han är svensk medborgare. 

Mannen misstänks ha rekryterat en 13-årig pojke i augusti förra året att skjuta en man vid Möllevångstorget i Malmö, där pojken använde automatvapen mot offret. Offret skadades allvarligt men överlevde. Polisen har hittat chattloggar där uppdraget skedde mot betalning på 5 000 kronor.

Planerad attack via Telegram – “Samurai Barnen”

Ytterligare en misstänkt plan kopplas till en man i 30-årsåldern i Stockholm, där chattloggar visar att ett mord planerades men aldrig fullbordades. Den utlämnade mannen ska ha drivit en omfattande rekryteringsgrupp på Telegram kallad “Samurai Barnen”, med över 11 000 medlemmar innan gruppen stängdes ner. Här publicerades uppdrag om mord och våldsdåd, enligt biträdande rikspolischef Stefan Hector.

SVT har tidigare granskat ett kopplat konto, “Samurai Z”, och funnit över 60 rekryteringsannonser riktade mot både Sverige och Danmark samt identifierat kopplingar till det kriminella Rumba-nätverket.

Internationellt samarbete och utmaningar

Polisen arbetar alltmer internationellt för att bekämpa organiserad gängbrottslighet. Målet är att utländska ledare och beställare, s.k. “crime as a service”, skall gripas och utlämnas till Sverige för rättslig prövning. Samarbetet med länder som Irak, Turkiet och Förenade Arabemiraten intensifieras för att bekämpa brott som begås på distans.

Det är även känt att cirka 600 kriminella svenskrelaterade personer befinner sig utomlands och bedriver brottslighet inriktad mot Sverige – vilket försvårar rättsliga insatser.

Rättegång och internationella misstankar

Den misstänkte har även en dansk begäran om utlämning – då det misstänks att han använt en 16-åring för att utföra en skjutning i Köpenhamn. Eftersom mannen är svensk medborgare prioriterades den svenska begäran. Den danska åklagaren Andreas Emil Christensen har indikerat att eventuella fortsatta rättsliga åtgärder kan komma efter avslutad svensk process.

