Enligt SVT hade mannen suttit häktad i Chile under nästan ett år – misstänkt för våld mot en nära anhörig – innan utlämningen genomfördes. Han var registrerad som utvandrad från Sverige sedan juni 2023. Trots att Danmark också begärt hans utlämning prioriterades Sveriges begäran eftersom han är svensk medborgare.

Mannen misstänks ha rekryterat en 13-årig pojke i augusti förra året att skjuta en man vid Möllevångstorget i Malmö, där pojken använde automatvapen mot offret. Offret skadades allvarligt men överlevde. Polisen har hittat chattloggar där uppdraget skedde mot betalning på 5 000 kronor.

Planerad attack via Telegram – “Samurai Barnen”

Ytterligare en misstänkt plan kopplas till en man i 30-årsåldern i Stockholm, där chattloggar visar att ett mord planerades men aldrig fullbordades. Den utlämnade mannen ska ha drivit en omfattande rekryteringsgrupp på Telegram kallad “Samurai Barnen”, med över 11 000 medlemmar innan gruppen stängdes ner. Här publicerades uppdrag om mord och våldsdåd, enligt biträdande rikspolischef Stefan Hector.

SVT har tidigare granskat ett kopplat konto, “Samurai Z”, och funnit över 60 rekryteringsannonser riktade mot både Sverige och Danmark samt identifierat kopplingar till det kriminella Rumba-nätverket.