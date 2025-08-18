VÄRLDEN
Två Stockholmsuniversitet bland världens 100 bästa – Stockholms universitet klättrar
I den senaste upplagan av ARWU-listan (Academic Ranking of World Universities), ofta kallad Shanghairankningen, har Karolinska Institutet och Stockholms universitet klättrat högt och placerats bland världens 100 bästa universitet.
Karolinska Institutet, tidigare rankad på plats 43, återfinns nu på plats cirka 50 i världen. Stockholms universitet har gått från att tidigare ligga i intervallet 101–150 till nu placering 100, vilket innebär en markant förbättring.

Uppsala universitet har däremot tappat placering och återfinns nu på plats 93, jämfört med plats 88 förra året.

Rankningens bakgrund och betydelse

ARWU-listan publiceras årligen sedan 2003 av Shanghai Ranking Consultancy och betonar vetenskaplig kvalitet och forskning. Rankningen baseras bland annat på antalet publicerade artiklar, citeringar och prestigefyllda akademiska utmärkelser som Nobelpris.

  • Karolinska Institutet är nu Sveriges högt rankade universitet globalt sett.

  • Stockholms universitet klättrar upp från mellanskiktet till topp 100–nivån.

  • Uppsala universitet har en nedgång, men innehar fortfarande en plats inom topp 100.

    Rankningsresultaten är också en signal om hur väl de svenska universiteten klarar av att upprätthålla internationell forskningskvalitet och synlighet.

