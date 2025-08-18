Karolinska Institutet, tidigare rankad på plats 43, återfinns nu på plats cirka 50 i världen. Stockholms universitet har gått från att tidigare ligga i intervallet 101–150 till nu placering 100, vilket innebär en markant förbättring.

Uppsala universitet har däremot tappat placering och återfinns nu på plats 93, jämfört med plats 88 förra året.

Rankningens bakgrund och betydelse