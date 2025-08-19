VÄRLDEN
2 min läsning
Tjock- och ändtarmscancer ökar bland unga i Sverige – nästan tre gånger fler insjuknar
En ny studie från Karolinska Institutet, publicerad i Annals of Oncology, visar att nästan tre gånger så många personer under 50 år insjuknar i tjock- och ändtarmscancer idag jämfört med början av 1990-talet.
Kolorektal cancer är en typ av cancer som utvecklas i tjocktarmen eller ändtarmen, från tjocktarmen till strax före anus. / Reuters
för 19 timmar sedan

Studien omfattar över 135 000 patienter och täcker perioden 1993 till 2019. Dödsrisken är också förhöjd – både för yngre och äldre – i upp till tio år efter diagnos. 

Så stora är ökningen

  • Rektalcancer hos yngre vuxna har en årlig ökning på 2,04 %.

  • För vänstersidig tjocktarmscancer är ökningen 2,41 %, och för högersidig 2,64 %.

  • Totalt innebär detta att sjukdomen idag är två till tre gånger vanligare i denna åldersgrupp. 

Yngre patienter diagnostiseras ofta i avancerade stadier (steg III–IV), vilket kan bero på att symptomen agerar sent eller förbises. Trots detta har yngre personer generellt bättre prognos än äldre eftersom de oftare tål intensiv behandling. 

Vad ligger bakom ökningen?

Rekommenderad

Orsakerna är ännu inte fullständigt klarlagda. Studienser indikerar att vanliga riskfaktorer som inflammatorisk tarmsjukdom eller ärftlighet inte förklarar trenden. Forskare nämner snarare möjlig påverkan från livsstils- och miljöfaktorer i tidig ålder, såsom:

  • Ökad barndomsfetma

  • Sittande livsstil

  • Antibiotikaanvändning

Globalt syns en snarlik trend där cancerfall ökar hos unga i flera västländer – ett fenomen forskarna typiskt menar kan kopplas till vanor, miljögifter och förändringar i tarms mikrobiom. 

Erfarenheter från andra forskningsfält

En tidigare svensk studie bekräftar att ökningen bland unga är tydlig och att det ofta rör sig om tumörer i både proximala och distala delar av tarmen. Yngre patienter visar högre andel avancerade sjukdomsstadier jämfört med äldre grupper. 

