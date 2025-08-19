Orsakerna är ännu inte fullständigt klarlagda. Studienser indikerar att vanliga riskfaktorer som inflammatorisk tarmsjukdom eller ärftlighet inte förklarar trenden. Forskare nämner snarare möjlig påverkan från livsstils- och miljöfaktorer i tidig ålder, såsom:

Ökad barndomsfetma

Sittande livsstil

Antibiotikaanvändning

Globalt syns en snarlik trend där cancerfall ökar hos unga i flera västländer – ett fenomen forskarna typiskt menar kan kopplas till vanor, miljögifter och förändringar i tarms mikrobiom.

Erfarenheter från andra forskningsfält

En tidigare svensk studie bekräftar att ökningen bland unga är tydlig och att det ofta rör sig om tumörer i både proximala och distala delar av tarmen. Yngre patienter visar högre andel avancerade sjukdomsstadier jämfört med äldre grupper.